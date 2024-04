Sony onthult nieuwe tv's voor 2024 met next-gen mini-LED: dit moet je weten

Sony heeft zijn nieuwe serie tv's voor 2024 aangekondigd, die bestaat uit drie modellen. Het bedrijf onthulde ook dat verschillende tv's uit 2023, zoals de premium Sony A95L QD-OLED, ook in hun aanbod van 2024 blijven.

Sony's nieuwe modellen voor 2024 hebben een nieuw naam gekregen met het Bravia-label. Het vlaggenschip voor 2024 is de Sony Bravia 9, een mini-LED TV met 325% meer dimzones dan hun beste mini-LED TV van vorig jaar, de Sony X95L. Daaronder staat de Sony Bravia 8 OLED, de opvolger van een van de beste tv's van vorig jaar, de Sony A80L, en eentje die 10% meer helderheid belooft.

Ook nieuw is de Sony Bravia 7, een andere mini-LED TV die 790% meer dimzones belooft dan de Sony X90L, en de Sony Bravia 3, een direct verlichte led-tv die dient als het instapmodel.

De nieuwe tv's hebben een vierzijdige standaard met een nieuwe Narrow Soundbar-optie, ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos en een nieuwe Prime Video-kalibratiemodus: dit is een beeldmodus die automatisch de best mogelijke beeldinstellingen toepast op elke Prime Video tv-show, film of zelfs sport zonder dat je van beeldmodus hoeft te veranderen.

Hieronder vind je een volledig overzicht van elke tv in Sony's nieuwe line-up.

Sony Bravia 9

De Sony Bravia 9 (foto) is Sony's 2024 vlaggenschip-tv en hij maakt gebruik van een mini-LED-paneel (Image credit: Future)

De Bravia 9 is Sony's vlaggenschip voor 2024 en laat zien dat het merk kiest voor mini-LED in plaats van OLED als favoriete technologie voor zijn allerbeste 4K-tv. De Bravia 9 is verkrijgbaar in 75 en 85 inch en is als volgt geprijsd:

Sony Bravia 9 85-inch: €4.999

Sony Bravia 9 75-inch: €4.399

De Bravia 9 belooft 50% helderder te zijn en 3 keer zoveel dimzones te hebben als het vlaggenschip van vorig jaar, de X95L. Hij kondigt ook de komst aan van Sony's nieuwste ontwikkeling op het gebied van mini-LED-technologie: een nieuwe 22-bits mini-LED-driver die kleiner is dan een rijstkorrel. Deze nieuwe driver maakt niet alleen een hogere helderheid en hogere dimzones mogelijk, maar de Bravia 9 zal volgens Sony ook zwarttinten op OLED-niveau produceren voor een nog beter contrast. Deze functie wordt High Peak Luminance genoemd.

De Bravia 9 ondersteunt Dolby Vision en wordt geleverd met studiokalibratiemodi van Netflix en Sony Pictures, evenals een nieuwe gekalibreerde Prime Video-modus. Deze modus past niet alleen automatisch de optimale beeldinstellingen toe op elke Prime Video tv-show, film of sportprogramma, maar past ook de helderheid aan op basis van de omgeving met behulp van de lichtsensor van de tv.

Op vlak van gaming functies ondersteunt de Bravia 9 4K 120Hz, VRR en ALLM en worden ook het Game Menu, Auto Tone Mapping en andere Perfect for PS5-functies van de 2023-modellen overgenomen. Helaas schiet de Bravia 9 tekort ten opzichte van een aantal van de beste gaming tv's, omdat hij slechts twee HDMI 2.1-poorten heeft.

Audio is een gebied waar Sony-tv's vaak in uitblinken en de Bravia 9 wordt geleverd met een 2.2.2-kanaals luidsprekersysteem dat gebruik maakt van Sony's Acoustic Multi Audio+ functie die twee nieuwe beam tweeters toevoegt, die aan de bovenkant van het scherm zitten voor een directer en ruimtelijker geluid. Er is ook Voice Zoom 3, waarmee de dialoog volgens Sony bij elk programma wordt verbeterd, en Acoustic Center Sync, waarmee de tv als middenluidspreker wordt gebruikt als deze wordt aangesloten op een compatibele Sony-soundbar. De Bravia 9 ondersteunt ook Dolby Atmos en DTS:X en is IMAX Enhanced-gecertificeerd.

Sony Bravia 8

De Sony Bravia 8 (foto) is de nieuwe OLED uit het middensegment van Sony en volgt de Sony A80L op. (Image credit: Future)

De Sony Bravia 8 is de 2024 OLED van het bedrijf. De Bravia 8 is verkrijgbaar in 55, 65 en 77 inch, en heeft veel van dezelfde kenmerken als de A80L van vorig jaar, maar de 10% extra helderheid betekent dat je een piekhelderheid van ongeveer 900 nits kunt verwachten, waarmee hij in de buurt komt van de nieuwe LG C4 OLED TV. De prijzen voor de Bravia 8 zijn als volgt:

Sony Bravia 8 77-inch: €4.399

Sony Bravia 8 65-inch: €2.899

Sony Bravia 8 55-inch: €2.099

De Bravia 8 deelt best veel functies met de Bravia 9, waaronder de Prime Video Calibrated Mode, Voice Zoom 3 voor dialoogverbetering, ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos en gaming functies, zoals 4K/120Hz en VRR via de twee HDMI 2.1-poorten.

De Bravia 8 is naar verluidt 31% dunner en heeft een 29% smallere rand dan de A80L. De Bravia 8, en ook de Bravia 9 en 7, worden geleverd met Sony's nieuwe Eco-afstandsbediening, die gemaakt is van 80% gerecycled materiaal en oplaadbaar is via USB-C. Een volledige lading duurt 2 uur en daarna kan je de afstandsbediening tot vier maanden gebruiken.

Sony Bravia 7

De Sony Bravia 7 (foto) is het instapmodel. (Image credit: Future)

De Sony Bravia 7 is nog een mini-LED-televisie in Sony's vernieuwde aanbod. Het is de spirituele opvolger van de Sony X90L van vorig jaar (een full-array led-tv met lokale dimfunctie) en is naar verluidt 790% helderder dan de X90L. De Bravia 7 is verkrijgbaar in 65, 75 en 85 inch en is als volgt geprijsd:

Sony Bravia 7 85-inch: €3.849

Sony Bravia 7 75-inch: €3.199

Sony Bravia 7 65-inch: €2.699

De Bravia 7 heeft weer dezelfde functies als de Bravia 9, waaronder Dolby Vision en Dolby Atmos/DTS:X ondersteuning, Prime Video Calibrated-modus en Voice Zoom 3. Qua gaming functies krijg je ongeveer hetzelfde als bij de Bravia 9: 4K/120Hz, VRR, ALLM en het Game Menu.

De Bravia 7 mist de High Peak Luminance-functie die de nieuwe mini-LED-technologie van de Bravia 9 mogelijk maakt en heeft daardoor minder dimzones.

Oudere modellen

De Sony A95L (foto) blijft het de beste OLED TV in het aanbod voor 2024. (Image credit: Future)

Zoals hierboven vermeld, zal de Sony A95L dienen als Sony's vlaggenschip QD-OLED TV voor 2024. Sony heeft geen bijgewerkte prijsinformatie gegeven voor deze modellen, dus we zijn niet zeker of Sony zelf een prijsverlaging doorvoert of dat je hiervoor volledig afhankelijk bent van retailers.