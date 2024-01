Onze korte demo van de LG C4 OLED TV maakt al duidelijk hoe goed de helderheidsboost is

Hoewel onze eerste demo kort was, is het duidelijk dat de LG C4 een serieuze upgrade is ten opzichte van de LG C3 qua helderheid en kracht. In combinatie met de andere updates kan deze OLED TV in 2024 weer aan de top staan.

De transparante tv van LG mag dan de grootste aandachtstrekker zijn, maar de OLED TV die de meeste mensen daadwerkelijk zullen kopen, wordt wellicht de middenklasse LG C4. Die moet aanzienlijk helderder zijn dan de LG C3 van vorig jaar en dat is maar goed ook, want de lagere helderheid was het grootste minpunt van die tv. De gelijkaardig geprijsde Samsung S90C had daarentegen een veel hogere helderheid en was bijgevolg een betere aankoop.

We konden geen nee zeggen tegen een demo van de nieuwe LG C4 OLED TV. Hoewel we geen meetapparatuur konden gebruiken, hebben we wel een algemeen idee van de verbeterde helderheid. De extra levendigheid is meteen duidelijk: HDR-highlights die van metaal afspatten zijn feller en witte delen van het scherm zijn nog helderder dan voorheen. Het voelt als een grote hardware-upgrade, terwijl LG in feite hetzelfde type paneel als vorig jaar gebruikt.

LG zegt dat de verbeterde helderheid te danken is aan de nieuwe Alpha 9 Gen 7 processor, die veel beter is in energiebeheer. Dit betekent dat de LG C4 meer energie kan gebruiken in gebieden met highlights, zodat deze helderder worden, omdat er efficiënter energie wordt gebruikt in andere delen van het beeld.

Dit kan betekenen dat de helderheidsverbeteringen grotendeels beperkt blijven tot de highlights. Het gevolg is dat je waarschijnlijk vooral verschillen zal merken bij HDR-content, maar niet bij reflecties van (zon)licht in felverlichte ruimtes.

We zagen de LG C4 naast de LG G4. Die zal eveneens helderder zijn dan de LG G3 van vorig jaar, maar die heeft wél een geavanceerder scherm. De lenzen in het micro lens array (MLA) OLED-scherm zijn namelijk opnieuw zijn ontworpen om de helderheid verder te verhogen. Hoewel de LG G4 qua helderheid nog steeds een duidelijke stap omhoog is tegenover de LG C4, leken de twee tv veel dichter bij elkaar te liggen dan verwacht.

Op basis van onze eigen ruwe schatting denken we dat de LG C4 in de buurt komt van 1000 nits piekhelderheid. LG zelf wilde geen uitspraken doen over de exacte cijfers die de tv naar verwachting zal halen, maar gaf aan dat onze schatting wel ongeveer juist was. Wederom zullen de versies van 55 inch en groter helderder zijn dan de twee kleinere versies van 42 en 48 inch. Alle OLED-panelen kleiner dan 55 inch zijn namelijk (nog steeds) standaard minder helder.

Op basis van de demo was het moeilijk om de andere verbeteringen aan de verwerking te beoordelen. De LG C4 maakt gebruik van een nieuwe generatie van de Alpha 9-processor in plaats van de geavanceerdere Alpha 11 in de LG G4, maar de beelden zouden hoe dan ook beter verwerkt worden dan vorig jaar.

Een van de beste upgrades aan de processor is de toevoeging van LG's lossless draadloze Dolby Atmos-geluid. Dit betekent dat je een van LG's duurdere nieuwe soundbars kunt aansluiten zonder kabels en nog steeds ongecomprimeerde audio van volledige kwaliteit uit de soundbar krijgt.

Over audio gesproken, een van de zwakste punten van de LG C3 in vergelijking met de concurrentie waren de ingebouwde speakers. De Samsung S90C versloeg hem voor dezelfde prijs en de Sony A80L gaf je een grote audio-upgrade voor iets meer geld.

LG had de C4 gekoppeld aan de SC9S soundbar tijdens de demo. Dit is de aanbevolen soundbar voor de tv die je met behulp van een aangepaste beugel netjes kan aansluiten. We weten dat LG's nieuwe processor het geluid nog verder opschaalt voor ruimtelijke audio, maar zullen de ingebouwde luidsprekers beter zijn? Aangezien LG de tv alleen met deze soundbar heeft gedemonstreerd, zijn onze verwachtingen niet bepaald hoog.

We kunnen niet wachten om de LG C4 zelf te reviewen om de prestaties volledig te testen en te zien hoe hij zich verhoudt tot andere OLED TV's. Zodra je hem ziet, is het wel duidelijk dat hij een interessantere upgrade is dan de LG C3.