Sony onthult nieuwe soundbars en speakers met Dolby Atmos: dit moet je weten

Sony heeft zijn nieuwe Dolby Atmos-soundbars voor 2024 aangekondigd. De line-up wordt aangevoerd door twee premium soundbars, de Bravia Theater Bar 9 en Bravia Theater Bar 8, vergezeld door de Bravia Theater Quad draadloze speakers en de Bravia Theater U, een zogenaamde personal home theater.

De Bravia Bar 9 en Bravia Bar 8 hebben respectievelijk 13 en 11 speakers en zijn compacter dan hun voorgangers, de Sony HT-A7000, een van de beste soundbars, en de Sony HT-A5000. Beide soundbars hebben ingebouwde, naar boven gerichte luidsprekers, en de Bar 9 voegt extra beam tweeters en passieve radiatoren toe voor een voller geluid.

De Bravia Quad is een pakket van vier draadloze luidsprekers dat de Sony HT-A9 vervangt. Elke unit heeft een nieuwe, naar boven gerichte driver, waardoor het totale aantal luidsprekers van de vier units 16 bedraagt in vergelijking met de 12 van de HT-A9. De Bravia Quad-luidsprekers hebben een slank, plat ontwerp, waardoor ze aan de muur kunnen worden bevestigd of vrij kunnen worden opgesteld met behulp van de luidsprekerstatieven van Sony.

Alle drie de modellen ondersteunen Dolby Atmos en DTS:X en hebben een HDMI 2.1-poort voor gaming met VRR en ALLM pass-through. Ze ondersteunen ook Sony's 360 Spatial Sound Mapping, dat virtuele verwerking gebruikt om virtuele luidsprekers te creëren tussen de echte luidsprekers om het geluidsbeeld uit te breiden.

De laatste audio toevoeging aan Sony's nieuwe AV-reeks is de Bravia Theater U. Deze persoonlijke thuisbioscoop is ontworpen om rond je nek te dragen en een meer privé ervaring te bieden. De nekbandluidspreker van Sony is compatibel met Dolby Atmos en maakt gebruik van 360 Spatial Sound Personalization om het geluid aan te passen aan de gebruiker.

De Sony Bravia Bar 9, Bar 8 en Quad speakers maken allemaal gebruik van Sony's nieuwe Bravia Connect-app, die de Home Entertainment-app vervangt.

Sony Bravia Theater Bar 9

De Sony Bravia Theater Bar 9 (vooraan afgebeeld) heeft een lager profiel dan de Sony HT-A7000 (achteraan afgebeeld). (Image credit: Future)

De Bravia Bar 9 heeft in totaal 13 luidsprekers, waaronder twee up-firing en twee zijluidsprekers. Hij ondersteunt Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via een aanstaande update) en hi-res audio en heeft twee HDMI-poorten, waarvan één HDMI 2.1 met VRR en ALLM pass-through.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De Bravia Bar 9 ondersteunt 360 Spatial Sound Mapping voor virtuele surround, maar kan ook worden uitgebreid met Sony's optionele SA-RS5 en SA-RS3 draadloze achterluidsprekers en SA-SW5 en SA-SW3 draadloze subwoofers.

Met afmetingen van 1300 x 64 x 113 mm is de Bravia 9 ongeveer 36% compacter dan Sony's vorige vlaggenschip, de HT-A7000. Bovendien maakt hij gebruik van textielgaas van gerecyclede PET3-flessen.

Met een introductieprijs van 1.399 euro is de Bravia Bar 9 identiek aan de HT-A7000, ook al bevat het nieuwe model meer luidsprekers.

Sony Bravia Theater Bar 8

De Sony Bravia Theater Bar 8 (foto) is een model dat een stapje lager is dan de Bar 9, maar heeft nog steeds 11 luidsprekers in één bar. (Image credit: Sony)

De Bravia Bar 8 heeft in totaal 11 luidsprekers, waaronder twee opwaartse en zijluidsprekers, maar de twee beam tweeters en passieve radiatoren van de Bravia Bar 9 ontbreken. Hij is ook compatibel met Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via een aankomende update) en hi-res audio en heeft twee HDMI-poorten, waarvan één HDMI 2.1 met ondersteuning voor VRR en ALLM.

Net als de Bravia Bar 9 ondersteunt de Bar 8 360 Spatial Sound Mapping en kan hij worden gekoppeld aan Sony's optionele draadloze achterluidsprekers en subwoofers voor een completer thuisbioscoopsysteem.

Met afmetingen van 1100 x 64 x 113mm is de Bravia Bar 8 ongeveer 30% compacter dan de HT-A5000 die hij vervangt, maar nog steeds groter dan andere compacte soundbars zoals de Sonos Beam (Gen 2) en Bose Smart Soundbar 600.

De Sony Bravia Theater Bar 8 zal 999 euro kosten.

Sony Bravia Theater Quad

De Sony Bravia Theater Quad (hier afgebeeld met de Bravia 8 OLED) biedt flexibele surround sound-opties. (Image credit: Future)

De Bravia Theater Quad is een thuisbioscooppakket met vier draadloze luidsprekers dat de Sony HT-A9 opvolgt. Met een nieuwe, naar boven gerichte driver in elke unit, heeft de Bravia Quad zestien speakers verdeeld over de vier units, vergeleken met twaalf speakers over de vier units van de HT-A9.

De Bravia Quad heeft veel mogelijkheden met ondersteuning voor Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via een aankomende update) en hi-res audio. Het ondersteunt ook Sony's 360 Spatial Sound Mapping-functie, die de omgeving analyseert en virtuele luidsprekers in de kamer plaatst om een meeslepender surround sound-effect te creëren. De Bravia Quad heeft twee HDMI-poorten op de draadloze controlebox, met ondersteuning voor VRR en ALLM.

Elke luidspreker meet 289 x 275 x 55 mm en kan op een standaard worden geplaatst of aan de muur worden bevestigd voor een meer discrete plaatsing, terwijl de controlebox 160 x 56 x 160 mm meet.

Met 2.699 euro is de Bravia Quad beduidend duurder dan de HT-A9 bij de release. Hij wordt ook niet geleverd met een subwoofer, maar kan worden gecombineerd met Sony's optionele SA-SW5 en SA-SW3 subwoofers.

Sony Bravia Theater U

De Sony Bravia Theater U (foto) is ontworpen voor een persoonlijke thuisbioscoopervaring. (Image credit: Sony)

De Bravia U personal home theater is een nekband met twee luidsprekers. De batterij gaat 12 uur mee en met 10 minuten opladen kun je een uur afspelen. Hij kan draadloos worden aangesloten op Sony's nieuwe tv's voor 2024, maar voor aansluiting op een oudere tv is een Bluetooth-dongle nodig.

De Bravia U creëert een geluidsbubbel voor de gebruiker en twee apparaten kunnen tegelijkertijd op dezelfde tv worden aangesloten. De Bravia U biedt ook een multipoint-verbinding en kan worden aangesloten op een PS5 via een draad in de controller.

De Bravia U biedt ondersteuning voor Dolby Atmos, maar alleen als deze is aangesloten op de nieuwste Bravia 7, 8 en 9-modellen van Sony. Hij heeft ook een 360 Spatial Sound optimizer, wat een versie lijkt te zijn van de 360 Spatial Sound Mapping die je vindt op de nieuwe soundbars.

Met afmetingen van 235 x 51 x 178 mm en een gewicht van 268 gram is de Bravia U comfortabel genoeg om een paar uur achter elkaar te dragen, in ieder geval de duur van een film.

De prijs van 300 euro is vergelijkbaar met die van de Sony WH-1000XM5s.

Blijvende modellen

Sony heeft bevestigd dat een aantal oudere soundbars uit het midden- en basissegment zullen worden opgenomen in de line-up van 2024. De bevestigde modellen zijn onder andere de Sony HT-S2000, een van de beste goedkope Dolby Atmos-soundbars, de Sony HT-S400 en de Sony HT-A3000.