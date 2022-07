Microsoft verkort opstarttijd Xbox Series X/S voor Xbox Insiders

Xbox Insiders ontdekken dat hun consoles aanzienlijk sneller opstarten in de meest recente build.

Het Insider-programma op de Xbox Series X/S geeft leden de kans om nieuwe functies vroegtijdig te testen voordat ze zijn vrijgegeven aan het publiek. Josh Munsee van Xbox onthulde zelf dat de nieuwste build gericht was op snellere boot-tijden.

Munsee reageerde op een tweet (opens in new tab) over de boot-tijden van Xbox engineering lead Eden Maria. Het geheim zit hem in de opstartanimatie die vijf seconden korter is gemaakt.

Can confirm - worked with @harrisonhoffman and @jakerose27 to create a shorter boot up animation (~4s) from the original boot up animation (~9s), helping to reduce the overall startup time.July 23, 2022 See more

Stand-by of helemaal uit?

Op het eerste gezicht lijkt deze update misschien niet zo heel belangrijk. Vooral als je de neiging hebt om je Xbox Series X/S in stand-by modus te laten, in plaats van de console uit te zetten.

Toch verwelkomen wij de update met open armen. De huidige opstartanimatie is iets te uitgebreid voor dagelijks gebruik. Ja, de animatie is erg indrukwekkend als je de console voor het eerst aanzet, maar dat gevoel houdt al snel op.

De opstarttijden van zowel de PS5 als de Nintendo Switch zijn momenteel veel sneller. Deze Xbox-update moet helpen om het gat met die consoles te dichten, ook al gaat het maar om vijf seconden.

Het lijkt erop dat Microsoft doorheeft dat de meeste gamers zo snel mogelijk toegang willen tot hun Xbox-dashboards. Vijf seconden telt al vrij snel op als je veel gebruikmaakt van je Xbox.

Met de standby-functies van Xbox kan je daarentegen ook veel tijd besparen. Vooral Quick Resume is geweldig, want je kan vrijwel meteen verder waar je gebleven was. Met de snellere opstarttijd zijn misschien meer mensen geneigd om hun console volledig uit te zetten.

De standby-modus van de Xbox Series X/S slurpt niet zoveel stroom als je zou denken, maar de interne onderdelen genereren wel warmte als de console niet uitstaat. Het is mogelijk dat de console op de lange termijn minder efficiënt is, omdat die onderdelen in feite constant actief zijn.

Het is een drukke maand voor Xbox Insiders. Behalve deze update kunnen Insiders ook de Xbox Discord-integratie testen. Hopelijk duurt net niet lang meer voordat Microsoft deze functies introduceert voor het grote publiek.