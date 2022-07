NFT-fans boos over nieuw technologiebeleid Minecraft

Mojang doet eindelijk uitspraak over NFTs in Minecraft, en dat is officieel als volgt: dat gaan we niet doen.

Minecraft is de best verkopende pc-game ooit, met een playerbase die klaar is om in een NFT-aangedreven metaversum te worden gebracht. Mojang heeft echter een verklaring naar buiten gebracht die erop wijst dat de 'NFT-mentaliteit' afwijkt van de essentie van gaming. Als resultaat kiest het bedrijf ervoor om NFT's of blockchaintechnologie niet in de game te gaan te ondersteunen.

Ook licht de verklaring een ingeworteld probleem uit dat velen hebben met NFT's. De waarde van een NFT kan namelijk zo snel als deze gekomen is weer verdwijnen. Dit is groot nieuws in tijden waarin publishers en ontwikkelaars een kant kiezen. Aan de ene kant hebben we bedrijven als Square Enix dat NFT's omarmt. Zo zijn zij onlangs een partnerschap aangegaan met NFT-ecosysteem Enjin. Aan de andere kant vertelt Mojang de NFT-bro's dat ze dat niet hoeven te verwachten. De NFT-liefhebbers zijn er vanzelfsprekend niet blij mee.

Waarom bant Minecraft NFTs?

Allereerst is het belangrijk om te letten welk taalgebruik hier is toegepast. Deze biedt ruimte voor het terugtrekken van deze verklaring ergens in de toekomst. Mojang zegt dat ''integratie van NFT's met Minecraft over het algemeen niet iets is wat we ondersteunen of toelaten.'' Dit impliceert dat er nog een aantal uitzonderingen kunnen zijn.

Het bedrijf wil de deur niet sluiten voor eventuele toekomstige mogelijkheden. Daarom voegt Mojang eraan toe dat het "nauwlettend in de gaten zal houden hoe de blockchaintechnologie zich in de loop van de tijd ontwikkelt om ervoor te zorgen dat de bovenstaande principes worden gehandhaafd en te bepalen of het veiligere ervaringen of andere praktische en inclusieve toepassingen in gaming mogelijk kan maken."

Maar voor nu lijkt het plan niet op tafel te liggen, met een aantal redenen. De eerste is dat het in strijd is met de wens voor inclusiviteit. Mojang geeft aan het gevoel te hebben dat dit ''een scenario creëert waarin er onderscheid wordt gemaakt tussen wie dit wel heeft en wie niet.'' Natuurlijk is er een financiële zijde die de game-ervaring verstoort. "De speculatieve prijs- en investeringsmentaliteit rond NFT's haalt de focus weg van het spelen van de game en moedigt woekerwinsten aan, wat volgens ons niet strookt met het plezier en succes van onze spelers op lange termijn."

De betrouwbaarheid van NFT's van derden wordt ook aangehaald, waardoor spelers de kans lopen te worden opgelicht:

"We zijn ook bezorgd dat sommige NFT's van derden mogelijk niet betrouwbaar zijn en uiteindelijk ten koste kunnen gaan van spelers die ze kopen. Sommige NFT-implementaties van derden zijn ook volledig afhankelijk van blockchaintechnologie en kunnen een vermogensbeheerder vereisen die zonder aankondiging zou kunnen verdwijnen. Er zijn ook gevallen geweest waarin NFT's tegen kunstmatig of frauduleus opgedreven prijzen werden verkocht."

En natuurlijk, wijst Mojang hier op de voor de hand liggende problemen in de verklaring wat NFT's precies voor bedoeld zijn:

"De aankoop van een NFT levert een token op dat de eigenaar van het originele digitale bestand aangeeft. Maar, met elk digitaal bestand, kan dat bestand worden gekopieerd, verplaatst, of zelfs verwijderd. NFT's en blockchain zijn ook in verband gebracht met speculatie, waarbij de prijzen snel worden opgedreven. Zoals we onlangs ook wel hebben gezien, kunnen deze snel dalen."

Op basis van al die redenen doet Minecraft dus niet mee met de NFT-trend, door in niet mis te verstane bewoordingen te stellen dat "blockchain-technologieën niet mogen worden geïntegreerd in onze Minecraft-client en -serverapplicaties. Ook mogen ze niet worden gebruikt om NFT's te creëren die gekoppeld zijn aan enige in-game inhoud, waaronder werelden, skins, persona-items of andere mods."

Waarom zijn NFT-voorstanders teleurgesteld?

Minecraft die ervoor kiest om NFT's af te wijzen is best groot nieuws. Wat metaversums betreft, is de game een belangrijke poort naar de beïnvloedbare hersenen van miljoenen kinderen. En natuurlijk die van ons, de volwassenen. Fortnite is bezig met het creëren van een eigen versie hiervan, door middel van ruimtes die voor meer dan slechts battle royale-gameplay bedoeld zijn. Minecraft heeft echter een lang bestaand publiek, met haast een monumentale status.

De reactie van voorstanders van NFT op het nieuws is interessant. En zeker, als je geïnvesteerd bent in de technologie en je metaverse projecten hebt gebouwd in Minecraft, ben je ongetwijfeld teleurgesteld. Adam McBride, gastheer van The Adam McBride-show, heeft zijn mening gegeven over het nieuws op Twitter. En hij draait er niet omheen met zijn oordeel.

De thread is interessant om te lezen, maar zoals hij in een andere tweet opmerkt, is het een "trieste dag voor veel vrienden die dachten dat Microsoft het goed zou vinden". Opportunistische cash grabs door games met een groot, jong publiek als springplank te gebruiken is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Maar dit is nu net het probleem met NFT's - het tapijt kan op elk moment onder je voeten vandaan worden getrokken. En je kan je in dat geval nergens op beroepen.

Kijk maar naar F1 Delta Time, het officiële Formule 1 NFT-spel dat eerder dit jaar werd stopgezet. Sommige spelers hebben honderdduizenden dollars geïnvesteerd in digitale middelen die compleet waardeloos zijn geworden.

Verschillende NFT-liefhebbers op Twitter bestempelen Microsoft en Mojang als stompzinnig en blind voor de mogelijkheden die NFT's bieden.

"Microsoft heeft bijna elke sociale/digitale paradigmaverschuiving van de afgelopen 20 jaar gemist. Dit verbaast me niet in het minst," zegt iemand.

"Dit is toch te gek voor woorden, dat ze de toekomst niet zien. Zoals gezegd, ze hebben al veel innovaties gemist, maar dit wordt hun grootste L," merkt een ander op.

McBride reageert op iemand in die thread die speculeert dat Mojang's beslissing gemotiveerd zou kunnen zijn door "angst voor de gedecentraliseerde aspecten of angst om verdrongen te worden door nieuwe spelers in het sandboxgenre".

Iemand gooit zelfs een Gandhi-quote in de chat, wat wel vrij ver gaat. We zouden het zelfs bizar noemen, maar deze weerkaatst tussen de NFT-liefhebbers, inclusief McBride.

In zijn originele Twitter-thread zegt McBride dat Microsoft ''niet beseft dat Minecraft meer is dan een videospel. Het is een Metaverse. Een die een fundering kan zijn waarop duizenden of zelfs miljoenen microwerelden worden gebouwd."

We zouden willen stellen dat dit zeker niet het geval is. Veel games die er al waren voordat de term 'metaverse' werd gebruikt, passen in die beschrijving. En het is een beetje gênant als mensen als Mark Zuckerberg erover praten alsof het een gloednieuw concept is. Hebben de NFT-bro's ooit een MMO gespeeld?

Over Zuck gesproken, McBride duikt in een nogal roofzuchtige kijk. "Bedenk hoeveel Meta zou hebben betaald om zo'n poort naar Web 3 te hebben. In plaats daarvan zit Zuck vast in zijn pogingen om mensen in Horizon Worlds te krijgen. Minecraft heeft bijna 140 miljoen actieve gebruikers, voornamelijk kinderen, die niet weten wat de metaverse of Web 3 is. Nog niet."

Hij omschrijft dit nieuws als Microsoft die "Web 3 bestrijdt", samen met dat Gandhi-citaat en betreurt dat het bedrijf "de deur dichtgooit voor mogelijk miljarden gebruikers van een Minecraft metaversum".

Metaversums kunnen (en bestaan) zonder de noodzaak van de blockchain, NFT's, of play-to-earn. Niet elke videogame met een sociaal aspect hoeft de technologie te adopteren. Als je succesvolle games begint te zien als een medium om geld te verdienen, vooral die met jongere spelers, en die ruimte wilt reserveren voor play-to-earn shenanigans, dan mis je het punt.

Minecraft is een metaversum en dat doet het prima. Gamers hebben al te maken met microtransacties en lootboxes die vatbaar zijn voor juridisch onderzoek. Sony, Nintendo en Microsoft hebben al een standpunt ingenomen over dat laatste om schimmige zaken te stoppen. We zijn er zeker van dat NFT's dezelfde behandeling gaan krijgen naarmate ze meer voorkomen. Maar we hebben gewoon geen NFT's nodig in games.