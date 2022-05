Dankzij Microsoft is Fortnite weer op je iPhone te spelen

Na een aantal jaar een van 's werelds populairste games te moeten missen, kunnen gamers op iOS en iPadOS eindelijk weer Fortnite spelen. Dankzij Microsoft en Epic Games kan iedereen de game weer spelen via Xbox Cloud Gaming, zonder dat daar een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement voor nodig is.

Het terugbrengen van Fortnite op de Apple-apparaten is onderdeel van Microsofts ''missie om het plezier en de community van games naar spelers waar dan ook te brengen''. Fortnite kan nu op alle versies van iOS, iPadOS, Android-telefoons of tablets of een Windows-pc gespeeld worden met een internetverbinding in een webbrowser. Je hoeft hiervoor niks te installeren of te downloaden. Zolang je een Microsoft Account hebt, kun je de game direct spelen.

Alhoewel dit allemaal goed klinkt, is de Xbox Cloud Gaming-service technisch gezien nog steeds in de beta-fase. Momenteel is de dienst in 26 landen te gebruiken. Ook heb je een snelle internetverbinding nodig als je vloeiende gameplay wilt zonder haperingen of lage grafische kwaliteit in de game.

Gelukkig voor de mobile gamers die geen Fortnite-fans zijn is er ook goed nieuws voor hen. In de Xbox Wire-post met de aankondiging dat Fortnite terugkomt naar iOS meldt Microsoft ook dat ze in de toekomst meer gratis games naar de Xbox Cloud Gaming-service willen brengen. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wanneer er meer free-to-play-games beschikbaar zijn.

Analyse: Eindelijk wat vrijheid

Dankzij Epic Games en Apple's juridische strijd was Fortnite sinds augustus 2020 niet langer op iOS-apparaten te spelen. De game werd namelijk uit de App Store gehaald. Er zijn desondanks een aantal omwegen waardoor Fortnite alsnog speelbaar was op iOS.

De meest recente oplossing is Nvidia's GeForce Now. De service maakte het voor spelers mogelijk om gemakkelijk via de Safari-browser Fortnite te spelen. Op dezelfde manier biedt Microsoft nu Xbox Cloud Gaming aan. Het nadeel van de omweg via GeForce Now is dat spelers maar een uur per keer konden spelen op een vrij standaard virtuele machine.

Alhoewel deze omweg het mogelijk maakte voor iOS- en iPadOS-gebruikers om Fortnite met mate te laten spelen, is het verre van een ideale oplossing. Beperkingen in speeltijd, de wachtlijst van de service, het pushen van spelers naar de betaalde GeForce Now-niveaus is niet bepaald prettig. Microsoft lijkt dit anders aan te willen pakken door Fortnite beschikbaar te stellen zonder dat hier een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement voor nodig is.

Met de belofte dat er meer gratis titels voor Xbox Cloud Gaming beschikbaar komen in de toekomst, wachten we af of deze ook gratis blijven en of Microsoft zich daadwerkelijk toewijdt aan de missie om games wereldwijd toegankelijker te maken.