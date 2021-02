Zo ziet Xbox cloud gaming eruit op PC

We weten nu al een tijdje dat Project xCloud, de cloud gamingdienst van Microsoft naar PC komt. Nieuwe screenshots tonen ons nu hoe het eruit ziet in een webbrowser.

Bronnen bij The Verge hebben onthuld dat de cloud gamingdienst getest wordt voor de publieke preview. Zoals we hieronder kunnen zien, is het een bekende lay-out voor zij die reeds met de mobiele app van Xbox Game Pass hebben gewerkt.

Momenteel bevat de app een beperkte launcher met game-aanbevelingen en de mogelijkheid om in recent gespeelde games te springen. Je zal natuurlijk een Xbox-controller nodig hebben om de games die je via de browser streamt te spelen, en deze handige verborgen functie zou dat een stuk makkelijker moeten maken.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: The Verge) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: The Verge) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: The Verge)

We moeten ook melden dat je een Xbox Game Pass Ultimate-abonnee moet zijn als je gebruik wil maken van Xbox cloud gaming. Dat is het premium Game Pass-abonnement, dat 12,99 euro per maand kost.

Helaas zijn er nog geen specificaties gedeeld over hoe goed games eruit zullen zien als ze in een webbrowser worden gespeeld. We verwachten wel een minimumresolutie van 720p, met hopelijk de optie om hogere resoluties te kiezen. Als jouw internetverbinding het aankan, tenminste.

Hoe zit het met iOS?

(Image credit: The Verge)

De webversie van Xbox cloud gaming blijkt vooralsnog beperkt tot Chromium-browsers zoals Google Chrome en Microsoft Edge, wat ook het geval is bij Google Stadia. Als je Safari gebruikt, dan heb je pech.

Een volledig functionerende webversie van de cloud gamingdienst van Microsoft zal het bedrijf ook in staat stellen om Apples beperkingen op iOS-apps en clouddiensten te omzeilen. Dat is dan ook de reden waarom xCloud enkel beschikbaar is op Android. Ook Google koos er vorig jaar voor om dezelfde route op te gaan.

Ook al heeft cloud gaming zijn plaats binnen het gaminglandschap nog niet volledig gevonden, de mogelijkheid om Xbox-games onderweg te spelen is een groot pluspunt voor Xbox Game Pass Ultimate-abonnees. In tegenstelling tot Stadia is Xbox cloud gaming (wat nog steeds in bèta is) een bijkomende dienst voor zij die op console en PC gamen, in plaats van een volledig op zichzelf staand platform.