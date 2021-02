Xbox One-controller verbinden met Xbox Series X of Xbox Series S: zo werkt het

Wil je een Xbox One-controller verbinden met jouw gloednieuwe Xbox Series X of Xbox Series S? Microsoft heeft ervoor gezorgd dat vrijwel elk Xbox One-accessoire ook werkt met de next-gen consoles, waaronder elke Xbox One-controller die tot nu toe is vrijgegeven.

Of je nog steeds jouw oude, getrouwe Xbox One-controller gebruikt, of aan de slag bent met de premium Xbox Elite Wireless Controller Series 2, wij tonen je hoe je jouw Xbox One-controller kan verbinden met de Xbox Series X of Xbox Series S.

Je kan ook jouw nieuwe Xbox Wireless Controller op de Xbox One, Xbox One S of Xbox One X aansluiten, dus je moet nooit om een extra controller verlegen zitten.

Hoe verbind je jouw Xbox One-controller met de Xbox Series X/S?

(Image credit: Microsoft)

Zet jouw Xbox Series X of Xbox Series S aan door op de aan/uit-knop te drukken, en schakel vervolgens jouw Xbox One-controller in door de Xbox-knop ingedrukt te houden. De Xbox-knop zal flikkeren, wat wil zeggen dat hij nog niet met de console verbonden is.

Op jouw Xbox Series X moet je vervolgens de 'Pair'-knop indrukken. Deze kan je vooraan rechts terugvinden, boven de USB-poort. De Pair-knop van de Xbox Series S bevindt zich vooraan links, rechts van de USB-poort. Het verlichte Xbox-logo zou nu moeten knipperen.

Hou de Pair-knop van jouw Xbox One-controller ingedrukt tot de Xbox-knop snel begint te flikkeren. Let wel op, dit moet binnen de twintig seconden gebeuren. De Pair-knop kan je bovenaan jouw controller terugvinden, tussen de twee bumperknoppen en naast de oplaadpoort.

De Xbox-knop zal verlicht blijven zodra hij succesvol met de console is verbonden.

Hoe verbind je jouw Xbox Series X/S-controller met de Xbox One?

(Image credit: Microsoft)

Het proces is exact hetzelfde als hierboven. Druk gewoon op de Pair-knop op jouw Xbox One-console en -controller tot beide lichtjes beginnen te knipperen. Zodra er een verbinding is gemaakt, zal de Xbox-knop op de controller verlicht blijven.

Je kan de Pair-knop vooraan rechts op de Xbox One X terugvinden, onder de aan/uit-knop. Hetzelfde geldt ook voor de Xbox One S. Op de Xbox One is de Pair-knop echter om de hoek van de schijflezer terug te vinden.

Een Xbox One-controller verbinden met een USB-kabel

Je kan altijd jouw Xbox One-controller met de Xbox Series X/S verbinden op de oude manier: met een kabel.

Als je een Xbox One-controller hebt, dan moet je een micro-USB-kabel gebruiken. Bij Xbox Series X/S-controllers, de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 en de Xbox Adaptive Controller zal je een USB-C-kabel nodig hebben.