Xbox Series S vs Xbox One S: de goedkoopste Xbox consoles vergeleken

De Xbox Series S en Xbox One S mogen er dan ongeveer hetzelfde uitzien op het eerste gezicht, onder het plastic zitten twee totaal verschillende consoles.

De Xbox Series S is ontwikkeld met next-gen in het achterhoofd: de console is capabel om games af te spelen in 1440p met eventuele opschaling naar 4K, 120 frames per seconde inclusief functies als ray-tracing. De Xbox One S daarentegen is een stuk minder krachtig, maar de goedkope instapprijs maakt het een bijzonder interessant systeem voor iedereen die de Xbox Series S te prijzig vindt.

Zit je in dubio en heb je geen idee welke Xbox 'S' je in huis moet halen? Hieronder vergelijken we de twee consoles voor jou, zodat jij een goed geïnformeerde beslissing kunt maken over welke console je kunt aanschaffen.

Xbox Series S vs Xbox One S prijs en releasedatum

(Image credit: Microsoft)

De Xbox Series S komt neer op €299,99, wat veel lager ligt dan de voorspellingen van het grootste deel van de analisten. Het besparen van €200 klinkt inderdaad heel aantrekkelijk voor de kostenbewuste consument, al verlies je natuurlijk wat aan krachtige specs ten opzichte van het origineel. De Series S komt op 10 november op de markt.

De Xbox One S is momenteel al een paar jaar op de markt. Het debuut van de goedkope Xbox One startte op 2 augustus 2016. De prijs van het apparaat is op het moment van schrijven ongeveer 279 euro, maar je vindt voor enkele tientjes meer al complete spelpakketten erbij. Zeker na de release van de Xbox Series S verwachten we een flinke prijsdaling voor de Xbox One S.

Xbox Series S vs Xbox One S specs

(Image credit: Microsoft)

De specificaties van de twee consoles verschillen significant van elkaar. De Xbox Series S is de meer betaalbare next-gen console. Hoewel deze versie het onderspit delft ten opzichte van de Xbox Series X qua brute kracht, komt het wel met flinke upgrades in huis vergeleken met de Xbox One S. Hieronder vind je de belangrijkste Xbox Series S specificaties:

CPU: Octa-core 3,6GHz (3,4GHz met SMT) custom AMD 7nm

Octa-core 3,6GHz (3,4GHz met SMT) custom AMD 7nm GPU: 4 teraflops op 1,550GHz

4 teraflops op 1,550GHz RAM: 10GB GDDR6

10GB GDDR6 Frame rate: Tot 120 fps

Tot 120 fps Resolutie: 1440p met 4K-opschaling

1440p met 4K-opschaling Optisch: geen disk drive

geen disk drive Opslag: 512GB NVMe SSD

De Xbox Series S mag dan ontzettend klein zijn, er zit behoorlijk wat kracht onder de motorkap. De console richt zich op een resolutie van 1440p in plaats van native 4K. Ook is er ondersteuning voor 120fps gaming. Hoewel de GPU minder krachtig is dan die van de Xbox Series X, zit er wel een bijna identieke CPU en 10GB aan GDDR6 RAM in. Dat is minder dan de 16GB van de Series X, maar wel een stuk meer dan de Xbox One S met 8GB aan GDDR3.

Een belangrijk onderdeel van de Series S is de afwezigheid van een disk drive, en dat je maar 512GB aan opslaggeheugen tot je beschikking krijgt. In tegenstelling tot de One S zit er wel een razendsnelle NVMe SSD in. Die werkt een stuk sneller dan de HDD van de One S. De SSD van de Series S is indien nodig wel uitbreidbaar met een externe kaart.

De Xbox One S mag er dan gelijkwaardig uitzien, aan de binnenkant is hij inferieur aan de Series S. Het is een prima optie als je exclusieve Xbox-titels wil spelen die je gemist hebt, zoals Gears 5 of Forza Horizon 4, of omdat je jouw Xbox Game Pass wil gebruiken, maar de Series S is wel de beste optie als je de betere game-ervaring wil hebben de komende jaren. Hieronder vind je de Xbox One S specificaties terug die je moet weten:

CPU: Octa-core 1,75GHz Jaguar CPU

Octa-core 1,75GHz Jaguar CPU GPU: 1,23 teraflops op 914MHz

1,23 teraflops op 914MHz RAM: 8GB GDDR3

8GB GDDR3 Frame rate: Tot 60fps

Tot 60fps Resolutie: 1080p

1080p Optisch: 4K HD Blu-Ray Drive

4K HD Blu-Ray Drive Opslag: 1TB HDD

De Xbox One S heeft één zeer belangrijk voordeel ten opzichte van Microsofts nieuwer model: de 4K HD Blu-Ray drive. Wil je een goedkope 4K Blu-Ray speler die je ook in staat stelt om te Netflixen en games te spelen? Dan is de One S een slimme keuze. Op vrijwel elk ander aspect verslaat de Xbox Series S echter de Xbox One S, en dan met name qua kracht en design.

De Xbox One S blijft hoe dan ook een prettige instapconsole. Hij is klein, stil, en zeer waarschijnlijk extreem betaalbaar in de nabije toekomst. De beste kwaliteit voor games ga je er niet in terugvinden. Als dat geen probleem voor je is, dan is de console zeker de moeite waard. Aangezien de prijs van het apparaat nu in de buurt zit van de Series S adviesprijs, raden we aan om nog even te wachten tot laatstgenoemde ook daadwerkelijk in de verkoop gaat. We verwachten namelijk een flinke prijsdaling.

Xbox Series S vs Xbox One S games

(Image credit: Xbox)

Zelfs als je ervoor kiest om niet de Xbox Series S in huis te halen, kan je waarschijnlijk vrijwel alle nieuwe games spelen op Microsofts oude console. Ze zullen er niet zo indrukwekkend uitzien of even soepel draaien, maar je wordt niet geforceerd om te upgraden om de nieuwste titels te kunnen spelen, zoals Halo Infinite. De Xbox One S is dé console om te kiezen als je niets ziet in het downloaden van games, aangezien dit het enige model van de twee is met een disk drive.

Je kunt verwachten dat de meeste games 30 tot 60fps op Xbox One S draaien en 60 tot 120fps op Xbox Series X. Xbox One S games zal waarschijnlijk ook een resolutie van 900p tot 1080p raken, terwijl de Xbox Series S zich richt op 1080p tot 1440p output. Opschaling naar 4K is eveneens mogelijk.

Eén van de gebieden waar de Xbox Series S uitblinkt is laadtijden. Dankzij de supersnelle SSD laden spellen een stuk sneller dan op de One S. Haat je dus lange laadtijden? Dan is de Series S de beste optie voor jou.

Het is ook zeker dat toekomstige spellen de Xbox One S uiteindelijk achter zich zullen laten; ontwikkelaars zullen in de loop der jaren steeds meer vertrouwen op de kracht van het nieuwere systeem, en de spelersgroep van de nieuwe Xbox-consoles zal ook blijven toenemen.

Xbox Series S vs Xbox One S eindoordeel

(Image credit: Microsoft)

Met vergelijkbare prijzen (vooralsnog) en een vrij vergelijkbaar design haal je de Xbox Series S en Xbox One S vrij makkelijk door elkaar. Duik wat dieper in de materie en je zal echter zien dat het verschil tussen de twee significant is.

De Xbox One S wordt binnen afzienbare tijd gezien als last-gen. Next-gen toeters en bellen zoals ray-tracing en razendsnelle laadtijden zijn simpelweg niet mogelijk op het apparaat. De console blijft echter interessant als instapconsole, zeker als de prijs zakt na de verkoopstart van de Series S (waar we van uitgaan).

De Xbox Series S is naar onze mening de betere koop van de twee. Je haalt een next-gen console in huis voor een uitermate scherpe prijs. Hij is digital-only, waardoor je aangewezen bent op de snelheid van je internetverbinding bij het downloaden van games. Is dat een probleem, dan biedt de duurdere Xbox Series X uitkomst.