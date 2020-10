Xbox Series X launch line-up is bekend - en niet zo best

Microsoft heeft de line-up van Xbox Series X-games die beschikbaar zijn vanaf de lancering op 10 november onthuld. We zijn echter niet erg onder de indruk.

De line-up bij de komst van de Xbox Series X/S bestaat uit 30 games. Deze zijn allemaal geoptimaliseerd voor de Xbox Series X en zullen tegelijk met de console verschijnen.

Naast deze Xbox Series X-games, worden ook duizenden backwards compatible titels beschikbaar vanaf dag één. Deze zijn echter niet geoptimaliseerd voor de nieuwe Xbox-console.

Hieronder vind je de volledige line-up bij launch. Bij de games die direct beschikbaar zijn via Xbox Game Pass hebben we dit gemeld. Hetzelfde geldt voor Xbox-games die gebruik maken van de Smart Delivery-functie. Je koopt de titel hierbij eenmalig en kunt gebruik maken van de best beschikbare versie voor de Xbox-console waar je de game op speelt. Of dit nu op de Xbox One of Xbox Series X is.

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

Dirt 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Niet zo indrukwekkend

(Image credit: The Coalition)

We zijn nu niet bepaald weggeblazen door de line-up van Series X-games bij aanvang van de console. Er zijn slechts een handjevol nieuwe grote titels beschikbaar: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Dirt 5 en Yakuza: like a Dragon. Maar dit zijn geen van allen Xbox-exclusives - hoewel Yakuza wel eerder verschijnt op de Xbox dan op de PS5.

Titels die wel exclusief naar de Xbox komen zijn Gears 5, Forza Horizon 4 en Ori and the Will of the Wisps, maar dit zijn geoptimaliseerde versies van Xbox One-titels. Elke game in deze lijst is al beschikbaar of wordt beschikbaar op de Xbox One. Velen zullen echter ook op de PS5 verschijnen.

De line-up is niet zo indrukwekkend en zelfs een beetje teleurstellend. Het had enigszins versterkt kunnen worden door Halo Infinite, maar die is vertraagd naar 2021. De goedmaker is echter dat Xbox Series X-spelers toegang zullen hebben tot duizenden backwards compatible games bij de launch van de console. Er is dus nog genoeg ouder materiaal beschikbaar, maar hiervoor zal je gebruik moeten maken van Xbox Game Pass.

We hopen dat Microsoft snel nieuwe games naar de Series X zal brengen, want dit is geen bijzonder sterke start voor de lancering van de console.