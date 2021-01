Xbox Game Pass haalt 18 miljoen abonnees

De Xbox Game Pass heeft samen met de lancering van de Xbox Series X en Xbox Series S de omzet uit gaming voor Microsoft met 51 procent doen toenemen. Het heeft onthuld dat er nu 18 miljoen abonnees zijn voor de Xbox Game Pass.

Microsoft heeft zwaar geïnvesteerd in de abonneedienst, die spelers honderden games aanbiedt tegen een maandelijks bedrag. Alle first party titels van Microsoft verschijnen tevens vanaf de eerste dag van release op de dienst, waaronder het aankomende Halo Infinite. Er zijn ook verschillende voordelen en kortingen beschikbaar.

Xbox Game Pass Ultimate, wat de premium versie is van de Xbox Game Pass, bevat ook xCloud, de cloud gamingdienst van Microsoft die nu beschikbaar is op Android en iOS, met een release op PC onderweg. Dit houdt in dat het Xbox-ecosysteem niet langer enkel gebonden is aan je console of PC, en dat opent een nieuw doelpubliek voor Microsoft. De omzet van de Xbox-content en -diensten steeg met 40 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Microsoft CEO Satya Nadella haalde bij de bespreking van de kwartaalcijfers nog eens het belang aan van xCloud, en op zijn beurt ook de Xbox Game Pass.

"Op xCloud is het nog vroeg, maar we zijn heel benieuwd naar de fundamentele uitbreidingsmogelijkheden die het ons biedt", zei Nadella. "Dus vandaag stelt de dienst ons in staat om niet beperkt te zijn tot wat traditioneel de eindstations zijn, voornamelijk de console en de PC, en daar voorbij te kijken."

"Zoals je je kan inbeelden, is dit vanuit het perspectief van bereik heel spannend voor ons. We hebben nu ook een technologie om dit te doen. We zijn nog in de vroege stadia en willen er zeker van zijn dat we zo goed mogelijk werk leveren voor alle console en PC-gamers, dus dat is de manier waarop we de waarde van onze abonnementen willen benaderen."

Diensten als doel

Ondanks een heldere focus op zijn abonnementen en diensten zag Microsoft ook de omzet van de hardware met 86 procent toenemen dankzij de lancering van de Xbox Series X en Xbox Series S. Ook al kampen beide consoles met problemen qua voorraad, het is duidelijk dat hardware slechts een deel uitmaakt van de volledige strategie van Microsoft.

Zoals we in oktober van 2020 zeiden: het maakt Microsoft niet echt veel uit of je nu een Xbox Series X koopt of niet. Het is natuurlijk leuk als je het wel doet, maar de voorbije jaren is het bedrijf zich eerder gaan richten op het beschikbaar maken van games en diensten op meerdere platformen. En het ziet ernaar uit dat het loont.

Microsoft heeft niet enkel zowel een premium als meer budgetvriendelijke versie van de console op de markt, maar de Xbox Game Pass is ook beschikbaar op PC en mobiele toestellen. Dit geeft consumenten meer keuze, en het dwingt mensen niet om 499 euro op te hoesten voor een console waar ze slechts één of twee spelletjes op willen spelen.

Microsoft maakte al het positieve werk rond de Xbox Series X bijna ongedaan na een aanzienlijke prijsstijging van Xbox Live Gold, wat volgens velen ervoor moest zorgen dat meer mensen naar de Xbox Game Pass gingen overstappen. Het bedrijf kwam echter snel op zijn stappen terug, tot grote vreugde van gamers wereldwijd.