Microsoft onderzoekt of gamers PS5 DualSense functies in Xbox controller willen

Ben jij tevreden over jouw Xbox Series X-console? Microsoft wil het zeker weten en vraagt om jouw suggesties over hoe het de algehele ervaring kan verbeteren.

Er is een enquête verstuurd naar consumenten die de Xbox Series X of Xbox Series S hebben gekocht. De gestelde vragen onthullen potentieel spannend nieuws over de toekomstige plannen van Microsoft voor deze consoles.

Hoewel de gebruikelijke reeks standaardvragen wordt gesteld, zoals het beoordelen van je tevredenheidsniveau sinds jij eigenaar bent van de console, zijn er enkele zeer specifieke en interessante onderwerpen die opvallen.

In de eerste plaats wordt de vraag gesteld of de Xbox Series X "next-gen aanvoelt". Dit is een kritiekpunt dat sommige gebruikers sinds de release van de Xbox-consoles hebben geuit.

Wat echter nog verrassender lijkt, is de vraag van Microsoft of gebruikers "op de hoogte zijn van functies op PlayStation-controllers" waarvan zij deze functies graag op een Xbox-controller willen zien.

De nieuwe draadloze Xbox-controller is een verfijnde en verbeterde versie van het vorige gamepad, met als belangrijkste nieuwe functies een betere D-Pad, getextureerde grips en triggers, en een speciale Share-knop. Hoewel het in één oogopslag visueel vergelijkbaar is, zou het verkeerd zijn om te zeggen dat de Xbox Series X-controller helemaal niet is veranderd.

In tegenstelling tot de Xbox-controller heeft de PS5 DualSense-controller adaptieve triggers waarvan de weerstand kan veranderen (zoals het overhalen van de trekker van een geweer). Ook bevat het haptische feedback, die subtielere en meeslepende trillingsniveaus kan creëren om verschillende elementen na te bootsen, zoals vallende regendruppels.

De indrukwekkende functieset van de DualSense-controller heeft er onvermijdelijk toe geleid dat sommige Xbox-bezitters dezelfde soort technologie zouden willen zien in de Xbox Wireless Controller.

Microsoft vraagt ook wat gebruikers vinden van de gebruikersinterface van het startscherm van de console, die tijdens de levensduur van de Xbox One vele veranderingen heeft ondergaan, maar grotendeels ongewijzigd blijft voor de Xbox Series X/S-release. De nieuwe systemen profiteren echter van dynamische achtergronden, wat niet mogelijk is op de oudere Xbox-consoles.

Beter goed gejat, dan slecht verzonnen

We hebben in het verleden gezien dat Microsoft al innovaties leende van de controllers van zijn concurrent, zoals het toevoegen van een koptelefoonaansluiting aan de Xbox One-controller en een Share-knop. Dit gebeurde nadat beide functies zo goed werden ontvangen op de DualShock 4-controller van de PS4.

Sony en Nintendo zijn hierin natuurlijk niet anders: de PS4 DualShock 4-controller schakelde voor het eerst in de PlayStation-geschiedenis over op concave analoge sticks en Nintendo introduceerde de eerste haptische feedback met haar HD Rumble technologie in de Nintendo Switch Joy-Cons.

Er is geen twijfel over mogelijk dat adaptieve triggers en haptische feedback de Xbox Wireless Controller beter zouden maken, maar het zal uiteindelijk afhangen van het aantal gebruikers die deze functies graag willen zien, voordat Microsoft een stap zet.