Xbox Series X krijgt volgens geruchten nog twee exclusieve games in 2021

Microsoft heeft mogelijk nog twee nieuwe exclusieve games voor Xbox Series X en Xbox Series S in de maak voor 2021. Bronnen beweren namelijk dat we de komende maanden minstens twee AAA-titels mogen verwachten van Xbox Game Studios.

Playstation blonk gedurende de vorige consolegeneratie uit met exclusieve games als God of War en Horizon Zero Dawn voor de PS4, waarvan beide games een opvolger verwachten in de vorm van God of War: Ragnarok en Horizon Forbidden West. Ghost of Tsushima en The Last of Us 2 verschenen beiden in 2020.

Jez Corden, redacteur bij Windows Central, beweert in een aflevering van The Xbox Two-podcast dat hij "Minstens twee games, grote games, weet die van Xbox zullen verschijnen in 2021".

The Gamer meldt dat Xbox-directeur Verhaalvertelling, Dave Morgan, ook de woorden "enthousiast makende nieuwe AAA-titels" op zijn LinkedIn-profiel heeft staan. De woorden "nog aan te kondigen" suggereren dat de aankondiging binnenkort moet volgen.

Het is natuurlijk niet te zeggen of deze games nog tegen enkele vertragingen aan zullen kunnen lopen. First-party titels verschijnen op de dag van release ook op Xbox Game Pass, waardoor abonnees van de dienst een mooi gamejaar in het vooruitzicht lijken te hebben.



Exclusieve games

Het komt niet als een verrassing dat Microsoft zijn line-up van exclusieve games wil versterken, aangezien Sony het met de PlayStation 4 een stuk beter deed op dat gebied dan de Xbox One.

Er staan al een handjevol Xbox-exclusives op de planning voor 2021. Het is waarschijnlijk dat ook Everwild van de door Microsoft gekochte studio Rare, de indie game Echo Generation en de first person shooter CrossfireX dit jaar exclusief naar Xbox zullen komen.

Halo Infinite moet ook in 2021 verschijnen, na een vertraging van de originele releasedatum in 2020. Dit is waarschijnlijk een van de voornaamste redenen om de next-gen console van Microsoft op te pakken.

Bovendien zorgt de recentelijke overname van Bethesda's moederbedrijf Zenimax ervoor dat de kans groot is dat The Elder Scrolls 6, Starfield en Fallout 5 (tijdelijk) exclusieve games voor de Xbox Series X worden.