Sony bevestigt drie PS5-games voor begin 2021, Horizon Forbidden West volgt later

In een nieuwe PS5-advertentie onthult Sony het releaseschema van enkele van zijn belangrijkste games.

Tussen de grafisch verbluffende gameplaybeelden door, onthult Sony in welke periode we Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 en Returnal kunnen verwachten: in de 'eerste helft van 2021'. Horizon Forbidden West wordt 'verwacht' in de 'tweede helft van 2021'.

We waren al op de hoogte dat het vervolg op Horizon: Zero Dawn geen launchtitel zou betreffen. Door deze video is het duidelijk geworden dat we de game ook niet aan het begin van het nieuwe jaar hoeven te verwachten. Forbidden West vervolgt het verhaal van Aloy, die nog meer geheimen uit het verleden probeert te onthullen om de mensheid (opnieuw) van het uitsterven te redden.

De gelimiteerde gamebibliotheek bij launch is een van de weinige negatieve punten in onze lovende review van de PS5-console, hoewel er nog altijd meer exclusieve games verschijnen bij launch dan op de Xbox Series X.

Bij de komst van de PS5 op 19 november 2020 kun je aan de slag met verschillende nieuwe games, waaronder de PlayStation-exclusives Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls, Godfall en Sackboy: A Big Adventure.

Ratchet & Clank is een van de games die begin 2021 zal verschijnen. Deze game zal ook in volle glorie gebruik maken van de snelle next-gen SSD van de PS5, waardoor laadtijden extreem snel zijn.

Gran Turismo 7 zal naar verluidt gebruik maken van de nieuwste functies in de DualSense-controller en diens verbeterde haptische feedback en adaptieve triggers om realistischere race-omstandigheden na te bootsen.

We zijn benieuwd naar de minder bekende Returnal. In deze third-person shooter met rogue-achtige hybride gameplay zit je vast op een buitenaardse planeet die iedere keer dat je sterft verandert.

Hopelijk zullen deze games in de eerste paar maanden van de 'eerste helft van 2021' verschijnen. Het is afwachten tot Sony ons weer een update geeft.