Doodgaan is in PS5 games minder ergerlijk dan voorheen

PS5 games krijgen een grote boost op het gebied van verwerkingskracht in de next-gen console. De voordelen hiervan worden steeds duidelijker, zoals in deze gameplayvideo van Godfall, een launchtitel voor de aankomende PlayStation 5.

We hebben al veel gehoord over de SSD, zoals hoe deze bepaalde levels in een game sneller laadt en tussen verschillende games wisselt (zoals met Quick Resume van de Xbox Series X). Er is één groot voordeel voor iedere speler die in-game vaak doodgaat: de snelheid van het respawnen.

Een van de grootste irritatiepunten in hedendaagse games is toch wel het laadscherm. Niemand wil eeuwig naar een saaie projectie kijken, terwijl je ook de wereld van de game kan ontdekken. Het vermogen van de PS5 is erop gebrand om lange laadschermen voorgoed de das om te doen.

Lange laadtijden zijn vooral frustrerend wanneer je ook nog te maken hebt met de vernedering van een nederlaag. In de onderstaande Godfall-video op Twitter, zie je hoe snel en pijnloos de dood en wederopstanding van je personage zal zijn op de PS5.

Fight. Fall. Respawn almost instantly.How Godfall utilizes PS5’s ultra-high speed SSD: https://t.co/wJjcrQi21x pic.twitter.com/8JHXohQ6q3October 28, 2020

De video toont een hack-and-slash-actiegame, waarbij een soort tweestaartige dinosaurusachtige monster de laatste hitpoints van de speler afhaalt. Het gaat in deze clip niet om de geweldige beelden, maar om hoe snel je weer in staat bent om het gevecht opnieuw aan te gaan nadat je verslagen bent. Vliegensvlug ben je weer terug bij je meest recente checkpoint, waardoor je zonder echte vertraging weer ten strijd kan.

Supersnel

Het supersnelle herladen van een checkpoint is een aangename bijkomstigheid als je weinig tijd hebt om te gamen of simpelweg ongeduldig bent. Het lijkt erop dat dit irritatiepunt op de PlayStation 5 verleden tijd is (hoewel het vervelend zal blijven om telkens door dezelfde baas te worden verslagen). Waarschijnlijk zullen nieuwe PS5-games over de snelste laadtijden beschikken, maar we denken dat er bij oudere games ook wel een verbetering te merken zal zijn.

De PS5 verschijnt midden november, we hoeven dus niet zo lang meer te wachten.