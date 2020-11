Black Friday PS5 deals: wordt er in november bespaard op de PS5?

We verwachten niet veel PS5-deals te zien met Black Friday dit jaar op 27 november. De console verschijnt namelijk pas op 19 november. Indien er toch wat aantrekkelijke aanbiedingen blijken te zijn, tonen wij jou in dit artikel hoe je deze deals ontdekt.

Als je moeite hebt met het plaatsen van een preorder voor de PS5, is er mogelijk hoop bij de komst van de next-gen console. Sony heeft namelijk aangekondigd dat zij meer PS5-exemplaren denken te verkopen dan de PS4 bij launch.

Om meer consoles te verkopen, is er ook meer voorraad nodig. Het statement suggereert dan ook dat er genoeg PS5-consoles beschikbaar zijn rond Black Friday. Als je dus geen preorder hebt kunnen plaatsen, is de kans nog steeds aanwezig dat je een exemplaar in de rest van november kunt bemachtigen.

Zijn er Black Friday PS5-deals in 2020?

De PS5 verschijnt met een prijskaartje van €499 op 19 november. Dat is redelijk dicht bij de datum van Black Friday. Het zou als een verrassing komen als de consoles in november al een korting zullen krijgen. Het is waarschijnlijker dat er kleine tijdelijke prijsdalingen te zien zijn op spellen en onofficiële accessoires voor de console.

Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn dat je een tientje korting kunt krijgen op een van de nieuwe PS5-games of een kleine besparing op een extra controller. Als dit het geval is dan zal het waarschijnlijk gaan om kortingen die slechts geringe tijd geldig zijn.

De PS5 verkoopt zichzelf. Verkooppunten hoeven niet te concurreren om hun voorraad kwijt te raken. Daardoor zien we de consoleprijs waarschijnlijk de komende tijd niet dalen. Deze (online) winkels zullen mogelijk wel op andere manieren de aandacht willen trekken als het gaat om games en accessoires.

(Image credit: Sony)

Wanneer gaan de Black Friday PS5-deals van start?

Als we Black Friday-deals omtrent de PS5 gaan zien in 2020, dan is het weekend van 27 november het meest waarschijnlijke moment. Natuurlijk valt Cyber Monday (30 november) hier ook onder. Winkels zullen mogelijk wat kortingen geven op een aantal games en accessoires voor de nieuwe console. Misschien loont het om niet alle beschikbare PS5-games bij de komst van de console op 19 november te kopen, maar voor sommige spellen te wachten op eventuele Black Friday-deals.

Hoe zit het met PS4-deals?

Normaal gesproken zouden we zeggen dat het een perfecte tijd is om PS4-deals te vinden rond Black Friday. Nu de nieuwe PS5 binnen enkele weken verkrijgbaar is, gaat het oudere systeem waarschijnlijk nog grotere kortingen zien. Als je op zoek bent naar een goedkope PS4 Slim in afwachting dat de PS5 in de toekomst een prijsverlaging ziet, dan is Black Friday 2020 daar het moment voor. Dit geldt waarschijnlijk ook in enige mate voor de PS4 Pro.

(Image credit: Sony)

Hoe vind je Black Friday PS5-deals?

Mochten winkels met PS5-deals komen op Black Friday, dan wil je er snel bij zijn. Eventuele next-gen games en accessoires in de aanbieding zullen vliegensvlug uitverkocht raken.

Grote winkelketens als Coolblue, Bol.com, Amazon, BCC, MediaMarkt en Fnac zullen de beste mogelijkheid zijn om potentiële PS5-deals te bemachtigen. Ook speelgoedwinkels en gamewinkels (Game Mania, Nedgame, etc.) zouden eventueel met kleine kortingen kunnen strooien.