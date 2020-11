Xbox Game Pass vs PlayStation Now: welk game abonnement is het beste?

Xbox Game Pass vs PlayStation Now: welk game abonnement is jouw geld waard? Er zijn tegenwoordig ontzettend veel abonnementen om te voorzien in jouw entertainment behoeften. Naast streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime, Disney Plus en Spotify worden abonnement voor gamediensten ook steeds belangrijker.

Als we kijken naar wat Microsoft en Sony in de aanbieding hebben, dan gaat het in beide gevallen niet om een Netflix-achtig model. Microsofts inzet voor Xbox Game Pass en het hoge aantal games dat beschikbaar is op PlayStation Now zorgen ervoor dat deze abonnementen allebei de overweging waard zijn.

Mocht je het niet kunnen rechtvaardigen om je op beide diensten te abonneren of ben je benieuwd naar wat de next-gen consoles kunnen bieden naast hardware, om zo een weloverwogen keuze te maken tussen de PS5 en Xbox Series X, dan is het handig dat je de verschillen weet tussen de Xbox Game Pass en PlayStation Now. We gaan in dit artikel in op de kosten, de hoogtepunten en zwaktes als het gaat om de waarde en de gamebibliotheek van de diensten.

Xbox Game Pass vs PS Now overzicht

(Image credit: Sony)

Zowel Game Pass als PS Now zijn abonnementen op gamediensten die voor een maandelijks bedrag toegang bieden tot een bibliotheek met honderden games. Je bent echter nooit eigenaar van deze games en kunt deze alleen spelen zolang jouw abonnement actief is.

PS Now laat jou meer dan achthonderd games spelen uit de bibliotheek. Na Sony's acquisitie van cloud gamingbedrijf Gaikai in 2012 voor $380 miljoen, kunnen PS Now-leden de titels streamen vanaf een remote server. Je internetsnelheid moet dan wel sterk genoeg zijn. PS Now biedt ook de optie om games te downloaden naar de opslag van je PlayStation.

Sony raadt minstens 5 mbps internetsnelheid aan, maar 10 of meer is beter als je geen last wil hebben van onderbrekingen tijdens het gamen. Nog meer mbps maken grafisch indrukwekkendere ervaringen mogelijk. Hoewel cloud gaming ruimte op de harde schijf bespaart, zullen irritante connectieproblemen tijdens een gamesessie wel tot de mogelijkheden behoren. Het verbinden van een UTP-kabel heeft in ieder geval de voorkeur boven wifi als het gaat om de beste streamingkwaliteit voor games.

PS Now is beschikbaar op PS4, PS5 en PC. Hierdoor kunnen fans van Sony's exclusieve games als Bloodborne, The Last of Us en Uncharted ook met muis en toetsenbord genieten van deze titels.

Game Pass laat spelers games downloaden naar PC, Xbox One of Xbox Series X/S. Hiervoor heb je ruimte nodig op je SSD of HDD. Natuurlijk moet je ook geduldig zijn, aangezien het tijd nodig heeft om deze te downloaden. Er is geen limiet aan het aantal gamedownloads waar je toegang tot hebt. Ook heb je tot wel dertig dagen offline toegang.

Om bij benen met de streamingdiensten van PS Now, heeft Microsoft Project xCloud in het leven geroepen. Game Pass Ultimate-gebruikers kunnen hiermee meer dan honderd games uit de Game Pass-bibliotheek (en enkele EA-titels) streamen naar hun Android-telefoon of -tablet. Op iOS is dit vanaf de lancering op 15 september 2020 nog niet beschikbaar. Door het mobiele cloud gaming onderscheidt Game Pass zich van PS Now, aangezien deze dienst dit niet mogelijk maakt. Project xCloud heeft ook een stabiele internetverbinding nodig. Microsoft belooft dat het naar behoren werkt bij 7 tot 10 mbps.

Als je gebruik maakt van cloud gaming op een Android-apparaat, wordt al je consoleprogressie overgezet. Je kunt tijdens het spelen van Gears 5 overstappen van je Xbox-console naar je smartphone. Ook is het nog steeds mogelijk om online multiplayer te spelen met vrienden. Het zou dezelfde ervaring moeten bieden als op je console, maar dan op een mobiel apparaat.

PS Now vs Xbox Game Pass prijs

(Image credit: Microsoft)

Er zijn verschillende abonnementen op PlayStation Now met elk een andere tijdsduur. Eén maand PS Now kost €9,99. Drie maanden bedraagt €24,99. Een abonnement van 12 maanden kost €59,99 en is de voordeligste variant. Mocht je de dienst willen proberen: er is een gratis proefabonnement van één week beschikbaar. Na deze periode wordt er maandelijks €9,99 in rekening gebracht, tenzij je ervoor kiest om op te zeggen.

PlayStation Plus staat los van PlayStation Now. Om online te kunnen spelen moet je dus nog extra betalen. Deze kosten zijn gelijk aan die van PS Now, afgezien van de maandelijkse variant, deze bedraagt voor PS Plus €8,99.

Xbox Game Pass heeft ook verschillende abonnementsvormen. Het basispakket kost €9,99 per maand. Je hebt dan de keuze uit een abonnement voor PC óf voor de Xbox. Er is nu een actie dat de eerste maand slechts €1 kost.

Er is ook Game Pass Ultimate beschikbaar. Hierbij krijgen abonnees toegang tot Xbox Game Pass, Xbox Live Gold, Game Pass voor PC, Cloud gaming en EA Play (voorheen EA Access en Origin Access). Een ander voordeel is dat je Xbox Game Studio-titels op dezelfde dag als release kunt spelen. Dit alles voor een bedrag van €12,99 per maand.

Xbox Game Pass vs PS Now games

(Image credit: Sony)

Xbox Game Pass won in 2019 aan populariteit vanwege een aantal serieuze AAA-titels. Hooggewaardeerde games als The Outer Worlds waren vanaf dag één op het platform beschikbaar, dat geldt ook voor first-party exclusives als Gears 5. Microsoft behandelt al haar first-party titels op deze manier, dus zullen we dat ook gaan zien voor next-gen exclusives als Halo: Infinite en Fable in de toekomst.

Er zijn vaak ongeveer tweehonderd Xbox Game Pass-titels tegelijk beschikbaar en zo'n honderdvijftig voor Game Pass op PC. Iedere maand verschijnen nieuwe games, die een mooie mix moeten bieden van Xbox-titels van verschillende generaties. Op het Game Pass-tabblad op de console kun je in de gaten houden welke games verdwijnen. Het is ook mogelijk om deze games te houden (lees: kopen) voor twintig procent korting (tien procent op DLC).

Microsoft heeft het aanbod op Game Pass nog meer versterkt door een samenwerking aan te gaan met EA Games. Game Pass Ultimate-abonnees op console kunnen EA Play gebruiken zonder extra kosten (PC volgt in december). Dit betekent dat abonnees toegang krijgen tot meer dan zestig EA-games naast wat er al op Game Pass en Project xCloud beschikbaar is. Gebruikers krijgen ook toegang tot EA Play's exclusieve in-game uitdagingen, beloningen en content, evenals korting op digitale aankopen van EA.

Bij PS Now is er misschien meer beschikbaar, maar gaat het misschien iets meer om kwantiteit dan om kwaliteit. Nieuwe titels van PS2, PS3 en PS4 (en later PS5) worden iedere maand toegevoegd aan de bibliotheek met meer dan achthonderd games. Er zitten grote namen bij, zoals The Last of Us en Horizon: Zero Dawn. Maar anders dan bij Game Pass, verschijnen deze first-party games niet vanaf dag één. Toch is het een geweldige manier om oudere games opnieuw te spelen op een nieuwere console.

Xbox Game Pass vs PS Now oordeel

Op dit moment is Xbox Game Pass een enorm sterke dienst. Met wat kleine verbeteringen kan PS Now de overhand nemen. De hoofdfactoren die in het voordeel van Microsofts platform werken, zijn de kwaliteit van de bibliotheek, hoe snel first-party titels speelbaar zijn en hoe toegewijd Microsoft is om van Game Pass een groot succes te maken. Bijvoorbeeld met de toevoeging van cloud gaming en de samenwerking met EA Play.

PS Now wordt steeds beter, al is het wat langzamer en met minder bombarie. Sony voegt steeds betere titels toe, heeft de prijs verlaagd en introduceerde download-opties naast streaming. Als het de collectie van oudere titels kan combineren met wat up-to-date first-party en third-party titels, zal het alleen maar beter worden.

Hoe je het ook wendt of keert, Sony en Microsoft zullen alles uit de kast halen om het aanbod van hun dienst te verbeteren. Microsoft zal voort bouwen op het recentelijke succes. Sony zal wat meer games op PS Now moeten aanbieden vanaf launch als het Microsoft wil bijbenen. Nu ook Google en Amazon een graantje mee willen pikken in de (cloud) gamingwereld, zou de winnaar van het gamedienst-slagveld ook nog wel eens de next-gen consoleoorlog kunnen bepalen.