Ontwikkelaar: Halo Infinite niet vertraagd tot 2022

Terwijl in de geruchtenmolen vaak een heleboel interessante dingen opduiken voordat ze publiekelijk worden aangekondigd door een ontwikkelaar, zijn er ook momenten dat het alleen maar angst verspreidt zonder mogelijke reden. Gelukkig zijn de recente geruchten over een nog langere vertraging van Halo Infinite en mogelijke annulering van de Xbox One-versie dan ook snel ontkend.

De spanningen lopen hoog op rond de release van Halo Infinite. Nu de eerste releasedatum eind 2020 (die samenvalt met de lancering van de Xbox Series X) niet meer haalbaar is, zijn de ogen gericht op een release in 2021. De reden hierachter was om de game niet halfbakken af te leveren aan fans. Er gaan wel geruchten rond dat de ontwikkeling van de Halo TV-show ook bijdraagt aan het uitstellen van de game.

John Junyszek, de Community Manager voor Halo bij 343 Industries, reageerde op een fantweet over een mogelijk verdere vertraging tot 2022. De topman liet in een zijn reactie weten dat er "geen plannen zijn om onze 2021 release of de apparaten en platformen die we zullen ondersteunen te wijzigen".

Hey Eric - we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊August 25, 2020

Dat laatste punt lijkt een reactie op de beweringen dat de Xbox One-versie zou komen te vervallen, om zich zo beter te concentreren op de Xbox Series X-variant van de game. Tot op het heden heeft het er alle schijn van dat de game 'gewoon' uitkomt op de vooraf beloofde platformen. Niet zo gek ook, aangezien de groep Xbox One-spelers in 2020 en waarschijnlijk ook in 2021 groter zal zijn dan die van de Xbox Series X.

Hoewel een extra vertraging wel eens eerder is voorgekomen (vergeet niet hoe vaak The Last of Us 2 werd vertraagd), gebeurde het huidige uitstel medio augustus. Elk verder uitstel zou zeker niet zo snel al naar de buitenwereld worden gecommuniceerd, als het überhaupt al waar zou zijn.

Halo daar

De vertraging van Halo tot 2021 heeft al bij veel fans kwaad bloed gezet. Het zal ook zeker zo zijn effect hebben op de verkoop van de Xbox Series X. Halo is namelijk een van de belangrijkste titels op het platform van Microsoft.

De getoonde gameplay in juli werd met gemixte reacties ontvangen, met wat ruw uitziende screenshots en graphics die ondermijnen wat we verwachtten van een next-gen titel. Als de extra tijd ervoor zorgt dat de hype overeenkomt met de werkelijkheid, dan is dat des te beter.