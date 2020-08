Uitstel Halo Infinite "heeft geen invloed" op Xbox Series X lancering

De Xbox Series X zal nog geen Halo Infinite hebben als hij in november van dit jaar wordt gelanceerd, maar zal wel de Xbox Game Pass hebben. Xbox baas Phil Spencer heeft vertrouwen in de aantrekkingskracht van deze combinatie.

In een interview met Gary Whitta's Animal Talking heeft Spencer toegegeven dat de vertraging van Halo Infinite voor iedereen een teleurstelling is, maar dat dit niets verandert aan de lanceringsstrategie voor de Xbox Series X.

Spencer voegde daaraan toe dat je bij de lancering van de Xbox Series X veel zal horen over de console, de Game Pass en hoe zij denken dat die twee dingen erg voordelig zullen zijn voor gamers die de next-gen console zullen aanschaffen.

Spencer zei dat ze door middel van discussies met klanten van mening zijn dat de dienst een doorslaggevende factor is voor mensen die hun platform al gebruiken én mensen die de Xbox Series X overwegen.

Focus op Game Pass

Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat Microsoft vastbesloten is om de aantrekkingskracht en de waarde van een Game Pass abonnement voor consumenten te verhogen. Denk aan beslissingen zoals de opname van Project xCloud streaming in Game Pass Ultimate zonder extra kosten.

Nu Halo Infinite op zich laat wachten, lijkt het erop dat Microsoft extra zal inzetten op Game Pass en achterwaartse compatibiliteit. Tijdens het interview benadrukte Spencer dat hun investering in Game Pass en dat portfolio sterk blijft: "We hebben meer goede aankondigingen, echt geweldige, sterke aankondigingen over dingen die naar de Game Pass zullen komen."

Wat die aankondigingen inhouden en wanneer ze zullen gebeuren, blijft onduidelijk. Er zijn wel enkele geruchten dat Xbox van plan is om in augustus meer details te onthullen. Daarover is momenteel nog geen bevestiging, hoewel dit het ideale moment zou zijn om de focus weg te schuiven van het uitgestelde Halo Infinite en te benadrukken waarom gamers voor Xbox moeten kiezen in plaats van de PS5.