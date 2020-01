PS5 games: alle bevestigde en verwachte spellen voor de PlayStation 5

De PS5 games zijn dichterbij dan je wellicht denkt. Uiteraard zal je nog even moeten wachten totdat je ze echt kunt spelen, aangezien de release van de PlayStation 5 gepland staat voor eind 2020. In de maanden naar de officiële lancering zullen er echter tal van events de ruimte geven aan ontwikkelaars om hun nieuwe games te promoten.

Er zijn momenteel nog niet heel veel bevestigde PS5 games te vinden. Ook is het nog afwachten geblazen welke titels er nu precies tegelijkertijd lanceren met de PlayStation 5. Er gaan diverse geruchten rond dat de onthulling van de PS5 gepland staat, waardoor er in de komenden maanden heel wat tijd zou zijn voor PS5 titels.

Welke games we nu precies verwachten op de PlayStation 5? Hieronder hebben we een handige lijst samengesteld met titels die bevestigd zijn. Daaronder vind je weer een lijst met titels die verwacht worden, maar nog niet officieel bevestigd zijn door de ontwikkelaar.

Bevestigde PS5 games

The Lord of the Rings: Gollum

(Image credit: Daedalic)

Daedalics Gollum game werd in maart 2019 bevestigd door de ontwikkelaar zelf. Het is de bedoeling dat het spel verschijnt op zowel de PS5 als de Xbox Series X.

Tegenover Edge meldde de ontwikkelaar dat The Lord of the Rings: Gollum een 'verbluffend next-gen avontuur' wordt. Naast de consoles is er ook een PC-versie in de maak. Deze wordt in 2021 verwacht. Of de game cross-platform gespeeld kan worden, durven we nog niet met zekerheid te zeggen.

Waar de game nu precies over gaat? Gollum is een action/adventure-game die zich focust rondom het door de ring geobsedeerde beest. Volgens Daedalic vertelt de game het verhaal van Gollum vanuit een perspectief wat we nog nergens eerder hebben kunnen zien, zonder dat het afwijkt van de legendarische LotR-boeken.

Godfall

(Image credit: Gearbox)

Godfall is aangekondigd op de Game Awards 2019. Deze action RPG van ontwikkelaar Gearbox lijkt sprekend op Destiny, maar dan met zwaarden en glimmende hardware. We weten nog niet exact wat we moeten verwachten van de gameplay, maar gezien onze ervaringen met Borderlands hebben we hoge verwachtingen.

Godfall richt zich iets meer op een hack & slash-avontuur. We zijn dan ook erg benieuwd in hoeverre het elementen van andere games heeft verwerkt, en of het spel lekker 'weghakt'.

We hebben nog geen specifieke releasedatum, maar de game komt sowieso uit op de PlayStation 5 in de laatste maanden van 2020.

Nieuwe Bluepoint Studios game

(Image credit: Sony)

Het heeft maanden geduurd, maar ontwikkelaar Bluepoint Studios had de eer om als eerste een game te bevestigen voor de nieuwe console van Sony. We hebben verder geen naam of concept, laat staan een releasedatum, maar het is iets.

Bluepoint Studios ken je wellicht al van haar klassieke games, waaronder de Metal Gear Solid: HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection en de indrukwekkende Shadow of the Colossus remaster.

Begin 2019 gingen er geruchten over een nieuwe remaster die in de maak is. Het gaat niet om de minste titel; naar verluidt komt er een remake van Demon's Souls.

Watch Dogs: Legion

(Image credit: Ubisoft)

Watch Dogs Legion werd uit de doeken gedaan op de E3 2019. De oorspronkelijke releasedatum was gepland voor maart 2020, maar Ubisoft heeft al laten weten dat het spel één maand tot maximaal één jaar later uitgebracht kan worden.

Het uitstelgedrag van Ubisoft kunnen wij natuurlijk niet los zien van het feit dat de nieuwe generatie consoles eind 2020 in de verkoop zullen gaan. De game komt voor beide platformen uit, zo liet Ubisoft CEO Yves Guillemot weten eind 2019.

Gods and Monsters

(Image credit: Ubisoft)

Net als Watch Dogs Legion is Gods and Monsters een andere titels van Ubisoft die op de E3 2019 uit de doeken werd gedaan voor de PlayStation 4. De game is eveneens uitgesteld tot maximaal maart 2020.

Ook het uitstel van deze titels kunnen we niet los zien van de PS5 release. Ubisoft heeft al laten weten namelijk dat Gods and Monsters op de PlayStation 5 uitgebracht gaat worden.

Rainbow Six Quarantine

(Image credit: Ubisoft)

De game Rainbow Six Quarantine werd door Ubisoft bevestigd op de E3 2019 persconferentie. Het heeft echter nooit een concrete datum gemeld. De release staat gepland ergens tussen het financiële jaar 2020-2021.

Hoewel we nog geen officiële releasedatum hebben, wijst alles erop dat dit te maken heeft met de PS5 lancering. Ubisoft CEO Guillemot heeft al bevestigd dat de titel gaat verschijnen op de volgende generatie consoles.

Verwachte PS5 games

Cyberpunk 2077

Image credit: CD Projekt Red

CD Projekt Red is terughoudend geweest om te zeggen of de aankomende titel al dan niet op de volgende generatie consoles zal worden uitgebracht.

In een interview met VG247 vorig jaar onthulde CD Projekt Red dat Cyberpunk 2077 zal kunnen werken met toekomstige consoles.

"Next gen is nog niet aangekondigd, dus we kunnen alleen maar speculeren", legde CD Projekt Red president Adam Kiciński uit. "Technologisch gezien is Cyberpunk erg geavanceerd. Onze technologie is klaar om in contact te komen met toekomstige generaties.

"Het spel is zo ontwikkeld dat het met zeer krachtige nieuwe apparatuur kan werken."

Sinds dit interview heeft de ontwikkelaar toegegeven (via GameSpot) dat de mogelijkheid van een PS5-release weliswaar wordt onderzocht, maar het geen prioriteit heeft. In plaats daarvan wil de studio zich richten op wat het op dit moment goed doet. Men wil dus niet te ver vooruit kijken en uit het oog verliezen wat belangrijk is: goede games lanceren.

Dit is misschien niet verrassend, want de Cyberpunk 2077 wordt in september 2020 uitgebracht (na een vertraging vanaf april) en de PlayStation 5 wordt pas eind 2020 gelanceerd. Als de game wel op PS5 zou worden gelanceerd, zou het een generatie-overschrijdende titel zijn. Op dit moment is echter nog niets zeker rondom deze titel.

Death Stranding

Image credit: Kojima Productions

Hideo Kojima en Sony houden hun kaken vrij stijf op elkaar als het gaat over de vraag of we Death Stranding als een PS5-game ooit gaan zien.

Death Stranding is al gelanceerd op de PS4, maar in een interview met Wired liet Sony's Mark Cerny doorschemeren dat we de zinspelende titel ook op PS5 zouden kunnen zien.

Op de vraag van Wired over de overgang van PS4 naar de volgende generatie en hoe Death Stranding in dit proces zal passen, reageerde Cerny met een glimlach voordat een woordvoerder interrumpeerde dat de game voor de PS4 uitgebracht gaat worden.

Het is niet bepaald een bevestiging, maar de reactie van Cerny heeft zeker de speculatie aangewakkerd dat Death Stranding een next-gen lancering gaat krijgen.

Ghost of Tsushima

(Image credit: SuckerPunch)

Misschien meer wishful thinking vanuit onze kant, maar we hebben niet veel gehoord over Ghost of Tsushima sinds de nieuwe titel werd onthuld op de Paris Games Week 2017.

Het historische open wereldavontuurspel van SuckerPunch brengt spelers terug naar de Japanse middeleeuwen, en nu hebben we een veel duidelijker beeld van wanneer dat zal gebeuren. Tijdens de Game Awards 2019 onthulde SuckerPunch dat Ghost of Tsushima in de zomer van 2020 in de winkels gaat verschijnen, wat betekent dat het wachten bijna voorbij is.

Dat betekent dat de game vóór de PS5 te koop zal zijn, maar gezien hoe mooi de graphics tot nu toe zijn geweest, zouden we niet verbaasd zijn als de game ook op de nieuwe console van Sony wordt gelanceerd. Toch hebben we nog geen woord gehoord van Sony over de vraag of Ghost of Tsushima een PS5-game wordt.

The Last of Us: Part 2

Image credit: Naughty Dog

We weten nu dat The Last of Us: Part 2 op 29 mei 2020 uitgebracht wordt - veel eerder dan de PS5 lancering, die gepland staat rond eind 2020. We denken echter dat het niet al te vergezocht is dat de nieuwe PS4-titels in 2020 ook verschijnen op de PS5.

Het zou een beetje vreemd zijn als Sony aan het einde van de levenscyclus van de console een van de meest belangrijke vervolgtitels voor alleen de PS4 uitbrengt. We denken dus dat aannemelijk is dat Joel en Ellie de weg naar de PS5 zullen vinden en nog jarenlang tot een van de beste PS5-games ooit zal gaan behoren.

Starfield

Image credit: Bethesda

Bethesda heeft heel wat projecten in de maak, maar degene waar we het minst van weten is Starfield. Het enige wat we tot nu toe weten is dat Starfield de eerste nieuwe titel van de gigant is in 25 jaar en dat het een single player RPG zal zijn die zich in de ruimte afspeelt.

Omdat we alleen een aankondigingstrailer hebben gezien, verwachten we dat Starfield in 2020 zal uitkomen, wat betekent dat het in theorie samen met de PS5 uitgebracht kan worden. Bethesda heeft hier zelf nog niets over gezegd, maar heel vergezocht lijkt het niet.

The Elder Scrolls 6

Image credit: Bethesda

Bethesda is sinds de E3 2018 behoorlijk druk bezig achter de schermen. Niet alleen staat Starfield op de kaart, ook het langverwachte Elder Scrolls 6 is bevestigd.

Bethesda's Todd Howard heeft al verklaard dat The Elder Scrolls 6 pas na Starfield uitkomt. Het zal dus nog even duren voordat we ons weer in Tamriel wagen, waarschijnlijk op de volgende generatie consoles.

Grand Theft Auto 6

Image credit: Rockstar Games

Ja, we zijn hier een beetje hoopvol - vooral omdat Grand Theft Auto 6 nog niet is aangekondigd door Rockstar Games. Het is toch echter bijna zeker dat we een nieuwe titel zullen zien van de Grand Theft Auto serie, aangezien GTA V al jaren speelbaar is op zowel de PS3 als PS4.

Vandaar is het zeker geen gekke gedachte dat de nieuwe GTA-titel gepland staat voor de PlayStation 5. Een release in 2020 lijkt echter iets te vroeg te komen.

Final Fantasy 7 Remake

Image credit: Square Enix

Ook in dit geval is niet bevestigd dat Final Fantasy 7 Remake een PS5-game is, maar Square Enix heeft wel al laten weten dat de titel als eerste op PS4 zal komen - met een Xbox One en een PC-poort die waarschijnlijk in de toekomst verschijnen.

Gezien de leeftijd van de PS4 en het ambitieuze karakter van de game, is een next gen-poort helemaal geen gekke gedachte. De toekomst zal het uitwijzen.

Horizon Zero Dawn 2

(Image credit: Guerrilla Games)

Allereerst: het is het vermelden waard dat deze titel nog niet officieel bevestigd is, laat staan voor de PlayStation 5.

Sony heeft enorme successen geboekt met zijn exclusieve PS4-titels, en de post-apocalyptische RPG Horizon Zero Dawn mag in dat rijtje natuurlijk niet ontbreken. Horizon Zero Dawn is een van de best verkochte games op de PS4, met verkoopcijfers van meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren. Het zou dus heel zinvol zijn voor Guerrilla Games om een vervolg te ontwikkelen, toch?

Het lijkt erop dat dat precies is wat er gebeurt. Terwijl Sony noch Guerrilla Games hebben aangekondigd dat er een Horizon Zero Dawn 2 in de maak is, heeft een van de stemacteurs van de game zijn mond wat voorbijgepraat. Het komt erop neer dat er een vervolg op komst is. Zonder releasedatum in zicht ziet het er naar uit dat Horizon Zero Dawn op de PS5 zal verschijnen.

God of War 2

(Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Net als Horizon Zero Dawn 2 is ook God of War 2 nog niet officieel bevestigd.

Het is nog maar een jaar geleden dat de veelgeprezen God of War-reboot exclusief op de PlayStation 4 verscheen, maar we kijken nu al uit naar zijn opvolger.

Ondanks het feit dat Sony zelf niets prijsgeeft over een vervolg, betekent het succes van God of War dat er waarschijnlijk een nieuwe titel van de serie in de maak is (misschien weer een God of War 2?). Daarnaast heeft Sony Santa Monica voor een aantal functies in haar bedrijf een lijst met vacatures geplaatst - waarbij één lijst duidelijk een God of War-reboot vermeldt.

Op dit punt is het waarschijnlijker dat God of War 2 naar de PS5 komt dan de PS4.

Battlefield 6

(Image credit: Electronic Arts)

Electronic Arts heeft bevestigd dat Battlefield 6 in de maak is, en dat de game naar de volgende generatie consoles komt.

EA heeft niet bevestigd welke consoles (dus we zullen Battlefield 6 in het 'verwacht' gedeelte voor nu houden), maar hoe dan ook zal het nog even duren voordat we de shooter op een next-gen consoles zien. De uitgever wil namelijk de platforms de tijd geven om een sterke spelersbasis op te bouwen. Een PS5 release lijkt er op termijn echt wel in te zitten.

Gran Turismo

(Image credit: Polyphony Digital)

Er gaan geruchten rond dat er een nieuwe Gran Turismo-titel in de maak is. Deze game zou naar verluidt tegelijk gelanceerd worden met de PlayStation 5 zelf. Momenteel is nog niets bevestigd, maar het zou zeer aannemelijk zijn dat Sony deze exclusieve PlayStation-titel samen met de PS5 wil uitbrengen.

Wired heeft bericht dat ontwikkelaar Polyphony Digital Gran Turismo Sport op een PS5 ontwikkelaarskit draaiende heeft weten te krijgen. Een meer recent leak wijst erop dat Gran Turismo 7 op 20 november in de winkels gelanceerd wordt.