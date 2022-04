Sony onthult releasedata vernieuwd PlayStation Plus

Sony heeft de geplande releasedata voor de nieuwe driedelige PlayStation Plus-service onthuld. Daardoor hebben we een duidelijk beeld wanneer de service beschikbaar is.

Het nieuws is afkomstig uit een update van het oorspronkelijke aankondigingsbericht op de officiële PlayStation Blog. Daarin zegt Jim Ryan, Sony Interactive Entertainment President en CEO, dat ze ''fantastische vooruitgang boeken met het releasetraject'', en dat ze de service ''iets eerder in een aantal Aziatische markten uitbrengen, gevolgd door Japan''.

De update bevat een lijst van de geplande releasedata voor vier regio's. Deze laat zien dat het uitbrengen van de service meerdere weken in beslag neemt. De Aziatische markt, behalve Japan, staat gepland voor eind mei. Europa is als laatste aan de beurt en krijgt eind juni de nieuwe service beschikbaar. De volledige planning is als volgt:

Aziatische markt (zonder Japan) – gepland voor 23 mei 2022

Japan – gepland voor 1 juni 2022

Amerika – gepland voor 13 juni 2022

Europa – gepland voor 22 juni 2022

Ryan onthulde verder dat PlayStation de beschikbaarheid van cloud-streaming uitbreidt naar Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Malta, Polen, Cyprus, Roemenië, Slowakije en Slovenië. Dit betekent dat cloud-streaming nu voor 30 markten beschikbaar is. Ook bevestigt Ryan dat de nieuwe markten ook toegang krijgen tot de Premium-versie van PlayStation Plus bij release.

Ryan eindigt de update met het bedanken van de PlayStation-community voor de ''blijvende support'' en voegt toe dat er meer informatie over de service komt naarmate de lancering dichterbij komt.

PlayStation Plus Essential: 8,99 euro per maand / 24,99 euro per kwartaal / 59,99 euro per jaar

PlayStation Plus Extra: 13,99 euro per maand / 39,99 euro per kwartaal / 99,99 euro per jaar

PlayStation Plus Premium: 16,99 euro per maand / 49,99 euro per kwartaal / 119,99 per jaar



Analyse: Wat is er nieuw?

De vernieuwing van PlayStation Plus werd eind vorige maand onthuld. Daarop volgden een aantal geruchten dat Sony iets wil uitbrengen dat kan concurreren met de Game Pass-dienst van Xbox.

De nieuwe PlayStation Plus is dan eigenlijk een samensmelting van PlayStation Plus en PlayStation Now. De nieuwe service krijgt drie lagen: Essential, Extra en Premium. De Essential-laag omvat alles wat PlayStation Plus momenteel biedt, voor hetzelfde prijskaartje. Momenteel krijg je bij PlayStation Plus maandelijks twee of meer games, online multiplayer, cloud-opslag en exclusieve kortingen.

De Extra-laag heeft alle voordelen van de Essential-laag. Daarbovenop krijg je 400 games van Sony Studio's en derde partijen om te downloaden en te spelen.

Als laatste is er de Premium-laag. Deze bevat alle voordelen van de vorige lagen, met nog 340 games extra erbij. Daartussen zitten verschillende PS3-titels via cloud-streaming. Ook kunnen verschillende PlayStation-, PS2- en PSP-games gestreamd of gedownload worden. Tot slot zijn er tijdgebonden proefperioden om een game uit te proberen voor je deze aanschaft.

Verschillende lagen met verschillende voordelen helpt Sony om een bredere doelgroep te bereiken, zoals spelers die graag oudere games spelen welke moeilijk verkrijgbaar zijn.

Xbox Game Pass is een succesvolle stap voor Microsoft. Net zoals Game Pass verschaft Sony's service toegang tot een grote catalogus aan games om te downloaden en te streamen. Opvallend is wel dat PlayStation Plus, in tegenstelling tot Game Pass, geen PlayStation Studio-titels op de releasedag krijgt.

Jim Ryan heeft al gezegd dat Sony niet van plan is om dit te doen. In de PlayStation-podcast legt hij uit dat ''het toevoegen van deze games in een abonnementsservice tegelijkertijd met de release de virtuoze cirkel breekt. Daardoor kunnen we niet investeren in de manier waarop we dit nu doen. Daarom doen we dat niet. We blijven vasthouden aan de aanpak die we hebben en die werkt al jaren goed''.

Sony's nieuwe geplande releasedata passen bij de eerdere aangekondigde plannen om de service ''tegen het einde van de eerste helft van 2022'' te lanceren. Daardoor lijkt het erop dat het uitbrengen van de service volgens plan verloopt.