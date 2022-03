Xbox Game Pass vs. nieuwe PS Plus: hoe verhouden de gamediensten zich tot elkaar?

Sony slaat een nieuwe richting in met zijn abonnementsdienst PlayStation Plus. Hoe verhoudt de vernieuwde dienst zich tot het aanbod van Microsoft?

Het vernieuwde PS Plus-abonnement is het antwoord van PlayStation op Xbox Game Pass, tenminste dat zie je de laatste tijd vaak voorbijkomen. Het combineert het abonnement PS Now met PS Plus. Bij PS Now krijg je toegang tot een hoop oudere games, terwijl PS Plus je online laat gamen en iedere maand een handvol gratis games geeft om te spelen.

Game Pass heeft de Xbox Series X een stuk aantrekkelijker gemaakt. Dankzij Xbox Cloud Gaming is de Xbox Series S bovendien een prima optie geworden voor serieuze gamers.

Heeft Sony genoeg uit de hoge hoed getoverd om het steeds groter wordende gat tussen Microsoft en zichzelf te verkleinen op het gebied van diensten die ze aanbieden? We nemen PS Plus en Xbox Game Pass onder de loep om te kijken wie er bovenaan staat.

Het is belangrijk om te weten dat de standaard Xbox Game Pass niet over Xbox Live Gold beschikt, de dienst waardoor je online kunt spelen en elke maand gratis games en exclusieve kortingen geeft. Xbox Game Pass Ultimate beschikt wel over Xbox Live Gold.

Tegelijkertijd beschikt PS Plus (wat nu PS Plus Essential wordt) niet over een bibliotheek aan games. Het is in wezen hetzelfde als Xbox Live. De Extra- en Premium-abonnementsopties voegen PS Now toe, waardoor je een catalogus hebt van games om te streamen en downloaden. Hierdoor komt het meer in de buurt met Xbox Game Pass Ultimate.

Echter zijn er belangrijke verschillen tussen de twee diensten op te merken. Welke dat zijn lees je hieronder.

(Image credit: TechRadar)

PS Plus vs. Xbox Game Pass: gamebibliotheek

Het grootste verkooppunt van Xbox Game Pass is dat het over een gigantische bibliotheek aan games beschikt, verdeeld over vier consolegeneraties. Dat betekent dat je ook titels van de originele Xbox kunt spelen, alsook games van de Xbox 360, Xbox One en uiteraard de Series X en S.

Backwards compatibility is iets wat Xbox lange tijd in zijn strategie heeft verwerkt. Sony heeft dit fenomeen echter al snel laten varen met de komst van de PS4. De dienst PS Now biedt echter wel honderden titels aan PS2-, PS3- en PS4-games die je kunt streamen naar je Windows-pc, PS4 of PS5. Hoewel het een onderdeel wordt van de nieuwe PS Plus-abonnementen, zijn de titels voor vorige generaties alleen speelbaar als je voor de duurste abonnementsvorm kiest. De middelste optie, PS Plus Extra, biedt enkel een bibliotheek van PS4- en PS5-games aan.

Xbox Game Pass heeft een versie voor pc, voor console en een Ultimate-variant waarbij je zowel op pc, console als je smartphone kunt spelen. De backwards compatibility is echter wel mogelijk bij alle drie de opties.

Als we het hebben over het aantal games dat er beschikbaar zijn, heeft PlayStation er met 740 meer dan Xbox met 454 games. Daar zitten echter wat haken en ogen aan. Dat lees je hieronder.

Xbox Game Pass - console: 454 games

- console: 454 games Xbox Game Pass - pc: 419 games

- pc: 419 games Xbox Game Pass Ultimate: minstens 454 games

minstens 454 games PS Plus Extra : tot 400 PS4- en PS5-games

: tot 400 PS4- en PS5-games PS Plus Premium : tot 400 PS4- en PS5-games en tot 340 extra games inclusief PS3-games (via cloudstreaming) PS1-, PS2- en PSP-games voor streaming en downloads

:

(Image credit: Microsoft)

PS Plus vs. Xbox Game Pass: gratis maandelijkse games

PS Plus zoals we die nu kennen is direct te vergelijken met Xbox Live Gold. De diensten zijn even duur. Sony behoudt dezelfde prijs voor de dienst als je voor PS Plus Essential kiest.

Als we Xbox Live Gold en de nieuwe Essential-optie van PlayStation naast elkaar houden komt er één ding heel duidelijk naar voren. Voor cloudsaves op de PlayStation heb je een PS Plus-abonnement nodig, maar bij Xbox Live Gold is dit niet vereist.

Als je online wilt spelen en iedere maand een aantal gratis games wilt ontvangen, bieden PS Plus en Xbox Live Gold hetzelfde aan. Het niet hoeven te betalen voor cloudsaves op de Xbox is echter een bonus.

PS Plus Essential Online multiplayer Exclusieve kortingen Cloudopslag voor savegames Twee gratis games per maand

Xbox Live Gold Online multiplayer Exclusieve kortingen Twee gratis games per maand



(Image credit: Bethesda Softworks)

PS Plus vs. Xbox Game Pass: releases op dag één

Xbox Game Pass heeft een extra belangrijk verkooppunt. De dienst stelt je in staat op Xbox Game Studios-titels vanaf dag één van release te spelen via Xbox Game Pass. Dat betekent dat je niet de hoofdprijs hoeft te betalen als je met nieuwe games aan de slag wilt.

Sinds de overname van Bethesda, vallen daar ook titels als Starfield, Fallout en The Elder Scrolls onder. Daarnaast zijn er indiegames te spelen, alsook blockbusters zoals Halo Infinite.

Ondertussen heeft Sony-baas Jim Ryan bevestigd aan GamesIndustry.biz dat PS Plus niet dezelfde weg inslaat. Het zou volgens hem niet mogelijk zijn voor de studio's van PlayStation en een negatief effect hebben op de kwaliteit van de games.

In dit geval speelt Xbox dit de winnende kaart.

Xbox Game Pass : nieuwe releases vanaf launch

: nieuwe releases vanaf launch PS Plus (alle opties): geen nieuwe releases vanaf launch

(Image credit: Sony)

PS Plus vs. Xbox Game Pass: early access

Binnen Xbox Game Pass valt ook EA Play. Hierdoor kunnen abonnees vroegtijdig aan de slag met een selectie van titels door middel van early access. Zo konden leden voorafgaand van de release van Battlefield 2042 al tien uur lang met de game aan de slag. EA Play is wel alleen beschikbaar voor Game Pass voor pc en Xbox Game Pass Ultimate.

De nieuwe PS Plus-dienst biedt niet iets soortgelijks aan als het gaat om vroegtijdige toegang. Wel zijn er tijdelijke gametrials aanwezig bij de Premium-optie, waardoor je titels kunt uitproberen voordat je ze aankoopt.

Xbox Game Pass Ultimate : inclusief EA Play (early access)

: inclusief EA Play (early access) PS Plus: geen early access

PS Plus vs. Xbox Game Pass: prijs en opties

Hoe verhouden de prijzen zich tot elkaar? Xbox houdt het erg simpel. Als je online wilt spelen en een bibliotheek aan games wilt, is Xbox Game Pass Ultimate de geschikte manier. Je kunt Xbox-games spelen op console, pc en je smartphone. Je kunt putten uit vier consolegeneraties, kunt gebruik maken van EA Play en krijgt er Xbox Live Gold bij voor een iets hoger bedrag dan de console- en pc-versies van Game Pass.

PS Plus heeft drie verschillende varianten die het huidige PS Plus-abonnement in tact houdt, maar hier wel twee opties aan toevoegt. PS Essential is gelijk aan Xbox Live Gold, terwijl Extra en Premium nog wat extra toeters en bellen toevoegen.

Als je niet alleen PS4- en PS5-games wilt spelen, kun je kiezen voor de Premium-variant van PS Plus om toegang te krijgen tot de 'klassieke' gamebibliotheek. Cloudstreaming en gametrials behoren ook tot de extraatjes.

Aangezien we de vergelijking maken tussen twee consoles, laten we Xbox Game Pass voor pc nu buiten beschouwing.

Xbox Live Gold vs. PS Plus Essential

Xbox Live Gold prijs: 6,99 euro per maand / 19,99 euro per kwartaal

Xbox Live Gold voordelen: Online multiplayer Exclusieve kortingen Twee gratis games per maand (Cloudopslag beschikbaar zonder abonnement)

PS Plus Essential prijs: 8,99 euro per maand / 24,99 euro per kwartaal / 59,99 euro per jaar

PS Plus Essential voordelen: Online multiplayer Exclusieve kortingen Twee gratis games per maand Cloudopslag voor savegames



Xbox Game Pass voor console vs. PS Plus Extra

Xbox Game Pass voor console - prijs: 9,99 euro per maand

Xbox Game Pass voor console - voordelen: Bibliotheek met 454 games in vier consolegeneraties Nieuwe games regelmatig toegevoegd Speel Xbox Game Studios-titels op dag één van release Exclusieve kortingen Geen Xbox Live Gold inbegrepen

PS Plus Extra - prijs: 13,99 euro per maand / 39,99 euro per kwartaal / 99,99 euro per jaar

PS Plus Extra - voordelen: Alles van PS Plus Bibliotheek met 400 PS4- en PS5-games om te downloaden en spelen



Xbox Game Pass Ultimate vs. PS Plus Premium

Xbox Game Pass Ultimate - prijs: 12,99 euro per maand

Xbox Game Pass Ultimate - voordelen: Bibliotheek met 454 games in vier consolegeneraties Spelen op console, pc en smartphone Speel Xbox Game Studios-titels op dag één van release Exclusieve kortingen Cloudstreaming Gratis in-game content Xbox Live Gold inbegrepen EA Play inbegrepen (early access)

PS Plus Premium - prijs : 16,99 euro per maand / 49,99 euro per kwartaal / 119,99 euro per jaar

: PS Plus Premium - voordelen : Alles van PS Plus Essential en PS Plus Extra Cloudstreaming van PS1-, PS2-, PSP- en PS4-games op een PS4- of PS5-consoles en pc Tijdelijke gametrials 340 extra games van de generaties PS1, PS2, PS3 en PSP (PS3-games enkel via cloudstreaming)

:

PS Plus vs. Xbox Game Pass: winnaar

Als je niet per se een grote catalogus aan (oudere) games zoekt om in te duiken, ben je het beste af met Xbox Live Gold of PS Plus Essential. Ze kosten ongeveer hetzelfde en hebben dezelfde voordelen. Xbox rekent echter niets voor cloudgaming, waar PlayStation dit wel weer in de dienst verwerkt.

Xbox Game Pass voor console beschikt niet over de voordelen van Xbox Live Gold, dus als je online wilt spelen dien je dat apart aan te schaffen. Xbox Live Gold is echter wel een onderdeel van Game Pass Ultimate, wat niet veel duurder is dan de consoleversie van het abonnement. Er zijn 454 games waar je beschikking tot krijgt en leden krijgen toegang tot nieuwe titels vanaf dag één van release. Ook zijn er exclusieve kortingen voor leden. Als je niet online speelt, is Game Pass voor console waarschijnlijk geschikt voor jou.

Xbox Game Pass Ultimate is er voor de spelers die een grote bibliotheek aan games zoeken en vol gebruik willen maken van online gaming en cloudgaming. Daarnaast kun je de games op verschillende platforms spelen. Met EA Play erbij en dus ook early access is deze abonnementsvorm het meest waardevol voor de meeste mensen.

Kijkend naar PlayStation is PS Plus Essential alles wat je nodig hebt als je tevreden bent over je huidige PS Plus-abonnement. Als je daarbij nog 400 PS4-games wilt spelen, is PS Plus Extra het meest geschikt voor jou. Wil je games uit nog meer generaties spelen en uit meer dan 700 games kiezen, alsook cloudstreaming en gametrials, dan is PS Plus Premium de way to go.

PlayStation heeft misschien meer games in zijn arsenaal dan Xbox, maar Microsoft biedt weer geweldige voordelen zoals het spelen van de nieuwste games op dag één van release. Ook early access met EA Play geeft rake klappen aan het aanbod van PlayStation.

Welke gamingdienst het meest geschikt is voor jou, is afhankelijk van het soort games dat je speelt en hoe regelmatig. Hopelijk heb je nu een beter beeld van de verschillen tussen de twee diensten, zodat je de juiste keuze kunt maken voor de dienst die het beste bij jou past.