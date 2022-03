PlayStation Plus-games april 2022: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games van april 2022 zijn door Sony onthuld. Het bedrijf heeft de line-up van gratis games uit de doeken gedaan op zijn officiële blog.

Iedere maand kun je weer een hoop games gratis toevoegen aan je gamebibliotheek. In april bestaat het aanbod uit een online multiplayer, een klassieke platformer en een deckbuilder-avontuur. De games zijn te spelen op de PS4 en uiteraard ook speelbaar op de PlayStation 5.

De maandelijkse gratis PS Plus-games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Mogelijk zijn de titels onder jouw radar verdwenen of waren ze te duur om direct bij release te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games slechts één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet dus niet om dit op tijd te doen. De games zijn gratis beschikbaar vanaf 5 april. Je hebt tot 2 mei 2022 de tijd om de games in jouw gamebibliotheek te krijgen.

Sony heeft ook laten weten dat Persona 5 vanaf 11 mei uit de PS Plus Collection verdwijnt. Je hebt tot die tijd om de game toe te voegen aan je bibliotheek.

De PS Plus-games van maart zijn tot en met 4 april te downloaden.

Ark: Survival Evolved (Image credit: Studio Wildcard)

Hood: Outlaws & Legends (PS4 & PS5)

Rivaliserende gangs nemen het tegen elkaar op in verschillende overvallen. Zo is er een spelmodus genaamd State Heist. Het betreft een co-op-modus (PvE) waarin je spawnplekken voor zoveel mogelijk goud. In Gold Rush (PvPvE) strijd je in twee teams van vier om een perfecte overval uit te voeren, inclusief het stelen van schatten terwijl je met elkaar en AI Guards vecht. Personages hebben hun eigen mystieke vaardigheden om ongezien de schatten te kunnen stelen.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Speel als SpongeBob, Patrick en Sandy in deze klassieke platformer. Het belooft sponsachtig plezier op te leveren als je het in Bikini Bottom opneemt tegen Plaktons snode plannen om het dorpje onder de zee over te nemen met zijn leger gekke robots. Je komt talloze bekende personages uit de tv-serie tegen. Ook is er een hordemodus aanwezig voor maximaal twee spelers (online/offline).

Slay the Spire (PS4)

De Spire verandert continu. Het is een fantasierijke deckbuilder die kaartspellen en roguelikes samenvoegt tot een unieke game. Er zijn honderden kaarten om een deck mee te vormen, zodat je al je vijanden op efficiënte wijze kunt verslaan. Ontdek tussendoor krachtige relikwieën om de kracht van je deck te vergroten om je te helpen verschillende vijanden en eindbazen te trotseren.