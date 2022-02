PSVR 2 vs PSVR: moet je upgraden naar Sony's next-gen virtual reality-headset?

De PSVR 2 is de nieuwe virtual reality-bril van Sony die naar verwachting eind 2022 verschijnt. Hoe verhoudt deze nieuwe VR-headset zich ten opzichte van de eerste PlayStation VR-headset van de Japanse fabrikant?

De nieuwe iteratie heet officieel de PlayStation VR2 en is een flinke verbetering ten opzichte van de originele PSVR als het gaat om specificaties. Sony zegt dat het een meer immersieve ervaring biedt, waardoor spelers zich kunnen terugtrekken in gamewerelden zoals nooit tevoren. Aangezien de originele PSVR al immersief aanvoelde, klinkt dit veelbelovend.

Als je al een PSVR in huis hebt, die in oktober 2016 verscheen, vraag je je vast af hoe de next-gen virtual reality-headset van Sony zich verhoudt ten opzichte van zijn voorganger. We weten nog niet alle details over de PSVR 2, maar hieronder vind je een vergelijking tussen de twee VR-brillen. Zo kun je een betere afweging maken of de PSVR 2 de upgrade waard is als de VR-headset later dit jaar verschijnt.

PSVR 2 vs PSVR: prijs en releasedatum

(Image credit: Sony)

Sony heeft nog geen prijs onthuld voor de PSVR 2, maar het prijskaartje van de originele PSVR-headset geeft mogelijk een goede indicatie.

De prijs van een PSVR-bundel bedroeg bij de lancering (in 2016) 399 euro. Dit is wellicht meer dan veel gamers ervoor over hebben, vooral als je bedenkt dat de PS5 al 499 euro kost (de diskloze PS5 Digital Edition kost 399 euro).

Sinds de release is de prijs van de originele PSVR-bril flink gedaald. Zo nu en dan is de headset zelfs goedkoper verkrijgbaar dan de Oculus Quest 2, die ongeveer 350 euro kost. Dat komt echter niet als een verrassing aangezien de VR-bril van Sony al wat ouder is.

De PSVR 2 beschikt over een set indrukwekkende specificaties. We verwachten niet dat Sony's nieuwe headset goedkoper zal zijn dat het oorspronkelijke prijskaartje van 399 euro voor de originele PSVR. Het is zelfs goed mogelijk dat het nog duurder wordt dan het vorige model.

Design en functies

(Image credit: Sony)

Na maandenlang wachten heeft Sony eindelijk onthuld hoe de PSVR 2-headset eruit zal zien. De VR-bril lijkt qua design erg op die van de originele PSVR. De headset moet lichter en slanker zijn dan het voorgaande model. Bovendien beschikt het over een ventilatiepoort zodat de lenzen niet beslaan tijdens het gamen. Er zijn nog geen exacte afmetingen bekend voor de PSVR 2, maar het moet volgens Sony iets lichter zijn dan de PSVR, die ongeveer zeshonderd gram weegt.

De PSVR 2 komt met twee nieuwe controllers, die de naam PlayStation VR2 Sense dragen. Deze beschikken over adaptieve triggers en haptische feedback, zoals je kent van de PS5 DualSense-controller. Daarnaast maakt de nieuwe VR-bril gebruik van een 4K HDR OLED-paneel, met een resolutie van 2.000 x 2.040 pixels per oog. De verversingssnelheid bedraagt 90Hz tot 120Hz en er is een gezichtsveld van 110 graden.

De PSVR 2 maakt gebruik van 'foveated rendering', wat betekent dat het een menselijk oog nabootst en simuleert hoe onze periferie werkt. Als we ergens naar kijken is het beeld scherp en gefocust. Alles rond die focus is waarneembaar, maar minder gedefinieerd en wat waziger.

De nieuwe 'sensory'-functies van de PSVR 2, zoals Sony het noemt, combineren oogtracking, headset-feedback, 3D-audio en de PSVR 2 Sense-controller om een dieper gevoel van onderdompeling te creëren. Een ingebouwde motor in de headset voegt een tactiel element toe, zoals de hartslag van je personage tijdens spannende momenten. Ook is er een knop om de lenzen aan te passen, zodat je deze dichterbij of verder van je gezicht af kunt plaatsen.

Sony's nieuwe virtual reality-headset neemt afscheid van de grote hoeveelheid kabels. De PSVR 2 heeft maar één kabel nodig om aangesloten te worden, maar jammer genoeg is het apparaat niet draadloos zoals de Oculus Quest 2. Het is niet duidelijk of de PSVR 2 over een extern doosje beschikt, net als het origineel. We hopen dat de PSVR 2 rechtstreeks verbinding maakt met de PS5.

Specificaties

(Image credit: Sony)

De PSVR 2 is sterker dan de originele VR-headset van Sony. Het wordt bovendien aangedreven door de PS5, die een stuk krachtiger is dan de PS4. Sony heeft de specificaties van de PlayStation VR2 tijdens CES 2022 onthuld. De lijst is hieronder te vinden.

PSVR 2 specs Display OLED Resolutie 2.000 x 2.040 per oog Beeldverversing 90Hz, 120Hz Lensscheiding Instelbaar Gezichtsveld Ongeveer 110 graden Sensoren Motion Sensor: zes-assige bewegingsdetectie (drie-assige gyroscoop, drie-assige versnellingsmeter) Camera's 4 camera's voor de headset en controller tracking, infraroodcamera voor oogtracking per oog Feedback Trillingen in de headset Verbindingsmethode PS5 USB-C Audio Input: ingebouwde microfoon, Output: stereo-koptelefoonaansluiting

Vergelijk de specificaties van de PSVR 2 met de originele PSVR en het is duidelijk dat de nieuwe headset van Sony een flinke stap omhoog is. De paneelresolutie is vooral verbeterd. De specificaties van de originele PSVR vind je hieronder.

PSVR specs Display OLED Resolutie 960 x 1.080 per oog Beeldverversing 90Hz, 120Hz Lensscheiding Instelbaar Gezichtsveld Ongeveer 100 graden Sensoren Motion Sensor: zes-assige bewegingsdetectie (drie-assige gyroscoop, drie-assige versnellingsmeter) Camera's Niet op de headset Feedback Geen Verbindingsmethode PS5 Via een adapter (gratis te bestellen bij Sony) Audio Input: ingebouwde microfoon, Output: Stereo-koptelefoonaansluiting

Games

(Image credit: Sony)

Sony heeft de eerste game voor de PSVR 2 al onthuld. Het gaat om Horizon Call of the Mountain, een VR-spin-off van Guerilla Games' Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West. Daarnaast verwachten we dat we van populaire PSVR-games, zoals Beat Saber, een vernieuwde versie te zien krijgen die gebruikmaken van de krachtigere hardware in de PlayStation VR2 en de PS5.

Het is belangrijk om te weten dat de oudere PSVR-headset backward compatible is met de PS5. Hiervoor dien je wel een gratis adapter aan te vragen bij Sony. Als je niets geeft om de beste specs, kan de PSVR-headset de moeite waard zijn, aangezien die momenteel relatief goedkoop verkrijgbaar is. Zo kun je erachter komen of virtual reality iets voor jou is.

We weten nog niet of het mogelijk is om oudere PSVR-games op de PSVR 2 te spelen. We hopen in elk geval dat dit wel het geval is. Het is echter wel waarschijnlijk dat je geen PSVR 2-games op de oudere PlayStation VR-bril kunt spelen.

Oordeel

(Image credit: Sony)

Er is geen twijfel over mogelijk dat Sony’s PSVR 2 een grote upgrade is ten opzichte van de originele VR-bril. Het is echter nog maar de vraag of het een groot publiek kan aanspreken, aangezien de PlayStation 5-console niet aan te slepen is. De PSVR was nu niet bepaald een enorm populaire add-on. Er zijn in totaal slechts zes miljoen exemplaren van verkocht. Het was in elk geval succesvol genoeg voor Sony, aangezien er een opvolger onderweg is.

De PSVR 2 zal ongetwijfeld mensen aanspreken die geïnteresseerd zijn in VR, al is het maar dankzij de indrukwekkende specificaties en enkele slimme functies. Sony's poging om VR mainstream te maken zou zomaar eens goed uit kunnen pakken.