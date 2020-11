PS5 vs PS4 Pro: moet je upgraden?

PS5 vs PS4 Pro: moet je voor Sony's huidige generatie gaan of kiezen voor de krachtupgrade in zijn next-gen consoles? Nu de lancering van de PS5 aanstaande is, is de beslissing om wel of niet te upgraden nogal dringend.

Als de PS5 op 19 november verschijnt is de PS4 Pro niet langer de meest krachtige console van Sony. Het is dan de tijd voor de PS5 om te schitteren.

De PS5 is niet alleen krachtiger dankzij de geüpgradede grafische kaart, de console is ook een stuk beter in het laden van games dankzij de SSD. De DualSense-controller biedt een immersieve ervaring en de user interface van de next-gen console ziet er een stuk beter uit en is gemakkelijker te gebruiken. Doordat de console op vrijwel alle vlakken een upgrade heeft gehad, is de PS5 een aanrader tenzij je recentelijk een PS4 Pro hebt aangeschaft of nog geen 4K-televisie hebt.

Veel gamers zullen de komende maanden keuzestress hebben tussen een PS4 Pro of een PS5. Daarom hebben wij deze handige gids opgesteld om de juiste keuze tussen deze twee consoles te maken, met aandacht voor de prijzen, specificaties en grote game releases.

PS5 vs PS4 Pro prijs

(Image credit: Shutterstock.com)

De standaard PS5 met diskdrive kost €499,99 en de diskloze PS5 Digital Edition kost €399,99. Beide consoleversies verschijnen op 19 november.

De PS4 Pro kost nog altijd rond de €399, tenzij je eventueel een mooie Black Friday-deal weet te bemachtigen. De prijs van de PS4 Pro zal naar verwachting aanzienlijk zakken naarmate de PS5 gereleaset is.

Voor een goedkopere optie kies je dus sneller voor de PS4 Pro. Maar bij die keuze denk je beter twee keer na gezien de backwards compatibility van de PS5.

PS5 vs PS4 Pro specificaties

(Image credit: Insomniac Games)

De PS5 is een console met serieuze specificaties, met een AMD Zen 2-processor en een aangepaste RDNA 2 grafische kaart met meer dan 10,28 TFLOP's aan computerkracht. Hierdoor zullen alle games in native 4K/60 te spelen zijn. Sommige kunnen zelfs 4K/120 aan en er is zelfs de mogelijkheid tot maar liefst 8K/60.

Grafische kaart: 10,28 TFLOP's, 36 CU's bij 2,23GHz (variabele frequentie) met RDNA 2-architectuur

10,28 TFLOP's, 36 CU's bij 2,23GHz (variabele frequentie) met RDNA 2-architectuur Processor: AMD Zen 2-processor met 8 cores bij 3,5GHz (variabele frequentie)

AMD Zen 2-processor met 8 cores bij 3,5GHz (variabele frequentie) Geheugen: 16GB GDDR6, 256-bit interface, 448GB/s bandbreedte

16GB GDDR6, 256-bit interface, 448GB/s bandbreedte Opslag: Aangepaste 825GB SSD met 5,5GB/s (ruw), 8-9GB/s (met compressie)

Aangepaste 825GB SSD met 5,5GB/s (ruw), 8-9GB/s (met compressie) Uitbreidbare opslag: NVMe SSD-slot, USB HDD-ondersteuning (enkel voor PS4 games)

NVMe SSD-slot, USB HDD-ondersteuning (enkel voor PS4 games) Optische drive: 4K UHD Blu Ray-drive

4K UHD Blu Ray-drive Beelden: Native 4K 120Hz + 8K

Native 4K 120Hz + 8K Audio: Temptest 3D

De nieuwe hardware in de PS5 is in staat om ray tracing aan te kunnen. Dit is al mogelijk in de mooiste PC-games, zoals Control, Metro Exodus en Battlefield V. Ray tracing is een innovatieve technologie om levensechte lichten en schaduwen te renderen.

Iedere lichtstraal heeft zijn elke gesimuleerde bron, waardoor het vereiste vermogen nu pas haalbaar is in een console. Ray tracing gaat ervoor zorgen dat games als Horizon Forbidden West er extreem next-gen uit zullen zien.

(Image credit: Microsoft; Remedy)

Een uitstekende upgrade voor gamers is de SSD van de PS5. Games starten ontzettend snel op en laadtijden tussen sequenties door zijn extreem laag tot zelfs vrijwel niet aanwezig. De SSD heeft wel maar 825GB opslag, waardoor er een beperkt aantal games te installeren zijn, vooral gezien de grootte van de nieuwe PS5-games.

In de tussentijd heeft de PS4 Pro nog steeds een minder snelle HDD, hoewel hij wel over 1TB opslag beschikt. Ook als je de PS4 Pro upgradet met een SSD, zal deze niet dezelfde bandbreedte bieden als de PS5. De Pro heeft geen 4K Blu Ray-speler die de PS5 wel heeft, met uitzondering van de diskloze PS5 Digital Edition.

De audio van de PS5 heeft ook een flinke upgrade gehad. Sony maakt nu gebruik van Tempest 3D Audio om de geluidservaring te verbeteren. De PS5 is in staat om honderden geluidsbronnen te verwerken voor indrukwekkende ruimtelijke audio. Een goede gaming headset is dan ook de investering waard.

Dit zijn de specificaties van de PS4 Pro:

Processor: 8 core x86-64 AMD Jaguar

8 core x86-64 AMD Jaguar Grafische kaart: AMD Radeon met 4,2 TFLOP's

AMD Radeon met 4,2 TFLOP's Geheugen: 8GB GDDR5

8GB GDDR5 Opslag: 1TB HDD

De opgefriste Pro is een redelijke stap ten opzichte van de standaard PS4. Het ondersteunt het 4K-streamen van video's afkomstig van Amazon Prime Video en Netflix, maar 4K-gaming is niet voor alle titels mogelijk en enkel bij 30 fps. De PS5 is opnieuw een aanzienlijke stap voorwaarts ten opzichte van de Pro. Dit geldt ook voor de Xbox Series X.

PS5 vs PS4 Pro design

(Image credit: Sony)

Het design van de PS5 zorgt voor verschillende meningen. Er zijn mensen die er van houden en mensen die het ontwerp echt niet mooi vinden. Dit komt voornamelijk omdat het design van de PS5 een enorm verschil is in vergelijking met Sony's gewoonlijke benadering. De PS5 heeft twee kleuren (wit en zwart) en een gebogen futuristische vorm.

De PS5 heeft afmetingen van 26 x 8 x 38,8 cm (L x B x H), hoewel de gebogen oppervlakken het lastig maken om een exacte meting te maken. De console weegt ongeveer 4,5 kg en is dus zwaarder dan de PS4 Pro.

De PS4 Pro is de meer traditioneel uitziende console met een lager gewicht (3,3 kg). Het kleurschema is zwart en daardoor minder controversieel.

Een belangrijk aspect in het ontwerp is echter wel de koeling. Door de grotere behuizing van de PS5 is er meer ruimte voor het koelsysteem en wordt de console minder snel warm. Bovendien blijft de console erg stil, zelfs nadat hij veeleisende games heeft gedraaid. Bij de PS4 Pro is er minder ruimte over, waardoor deze luidruchtiger is en sneller warm wordt.

PS5 vs PS4 Pro games

(Image credit: Ubisoft)

Als een voor een PS4 Pro wil gaan, kun je aan de slag met games als Bloodborne, God of War, Uncharted 4, The Last of Us (II), The Last Guardian en Marvel's Spider-Man als Sony-exclusive games, maar ook met multiplatform ervaringen als Red Dead Redemption 2 en Control.

Bijna alle PS4-games zijn backwards compatible op de PS5. Sommige games krijgen zelfs een (gratis) next-gen upgrade als de PS5 uitkomt. Voor abonnees van PlayStation Plus met een PS5 heeft Sony een mooie collectie van 18 van de beste PS4-games die je gratis kunt spelen, waaronder God of War, Uncharted 4, Ratchet and Clank en Bloodborne.

Games zoals Marvel's Spider-Man Miles Morales zijn ook nog verkrijgbaar op de PS4, maar aankomende games als Horizon Forbidden West, God of War 2 en Gran Turismo 7 zullen naar verwachting next-gen only zijn. Als je graag de nieuwste games wil spelen, is de PS5 waarschijnlijk de beste keuze.

Dit zijn enkele van de bevestigde PS5-games tot nu toe:

Godfall

Gothic

Rainbow Six Siege

Outriders

WRC 9

Horizon Forbidden West

Demon's Souls

Battlefield 6

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless

God of War 2 (working title)

Final Fantasy 16

Hogwarts Legacy

Goodbye Volcano High

GTA 5

Gran Turismo 7

Ghostwire: Tokyo

Returnal

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Dying Light 2

Project Anthia

Sackboy: A Big Adventure

Destruction All-Stars

Kena: Bridge of Spirits

Oddworld: Soulstorm

Solar Ash

Hitman 3

Astrobot's Playhouse

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsnax

Resident Evil 8

Deathloop

Pragmata

Ratchet and Clank: Rift Apart

Lord of the Rings: Gollum

Watch Dogs: Legion

Gods and Monsters

Rainbow Six Quarantine

Assassin's Creed: Valhalla

Far Cry 6

FIFA 21

Het is belangrijk om te weten dat next-gen games mogelijk wat duurder zullen zijn dan je gewend bent. Zo kost Call of Duty: Black Ops Cold War een tientje duurder op de PS5 (74,99) ten opzichte van de PS4 (€64,99). De next-gen Demon's Souls-remake bedraagt ook €74,99 (€79,99 in de PlayStation Store).

Niet alle PS5-games zullen te maken krijgen met een prijsstijging, maar waarschijnlijk wel voor de meeste AAA-games en franchises. Natuurlijk is het een kwestie van afwachten welke games daadwerkelijk duurder zullen zijn.

PS5 vs PS4 Pro oordeel

(Image credit: TechRadar)

Er zijn weinig redenen om op dit moment nog een PS4 Pro aan te schaffen. De PS5 is veel krachtiger en sneller. Door de backwards compatibility kun je PS4-games op je PS5 (blijven) spelen.

Als je al zo lang hebt gewacht om je eerste PS4-console te kopen, kun je waarschijnlijk beter iets langer wachten en de volledige generatie skippen door een PS5 te nemen.

Mocht je al wel over een PS4 Pro beschikken, dan is de overstap naar de PS5 mogelijk een moeilijkere keuze. De PS4 Pro biedt namelijk al native 4K voor redelijk wat games en heeft redelijke prestaties. Als je al een PS4 Pro hebt aangeschaft dan is het mogelijk beter om te wachten tot de PS5 over een aantal jaren in prijs verlaagd is.