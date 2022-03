Project Spartacus: alles wat we weten over PlayStations antwoord op Xbox Game Pass

Sony is naar verluidt van plan om de strijd aan te gaan tegen de abonnementsdienst Xbox Game Pass. De vermeende dienst staat bekend onder de naam Project Spartacus.

De nieuwe abonnementsdienst van Sony moet PS Plus vervangen. Hierbij ontvang je maandelijks een handjevol gratis games, alsook de mogelijkheid om online te spelen. Het heeft even geduurd voordat PlayStation met een antwoord komt op Xbox Game Pass van concurrent Microsoft. Hoewel PlayStation een hoop exclusieve titels heeft, kan het Game Pass niet voor altijd negeren.

Op Game Pass krijgen spelers toegang tot early access, trials en nieuwe titels op de dag van lancering. Het ecosysteem maakt gaming een stuk betaalbaarder. Gepaard met de goedkopere Xbox Series S en de ontwikkeling van cloud gaming heeft Microsoft een hoop van de financiële barrières van gaming verwijderd.

Hoewel Sony nog niets heeft bevestigd over de plannen voor Project Spartacus, gaan er de laatste tijd een hoop geruchten rond. Hieronder vind je alles wat je moet weten over een mogelijke PlayStation Game Pass.

Project Spartacus: releasedatum

(Image credit: Insomniac Games)

Volgens het laatste gerucht kondigt Sony het project deze week aan. Bronnen dichtbij Project Spartacus hebben dit laten weten aan Jason Schreier van Bloomberg.

De nieuwe abonnementsdienst komt naar verluidt met een line-up van enkele grote PlayStation-titels van de afgelopen jaren. Als Sony Project Spartacus onthuld, zal dat waarschijnlijk plaatsvinden in de vorm van een digitaal State of Play-evenement. Mocht de dienst deze week worden aangekondigd, dan horen we voorafgaand aan de aankondiging vast in welke vorm dit gebeurt.

Als we deze week geen officiële aankondiging krijgen, lijkt het evenement niet ver weg te zijn (als we de bronnen mogen geloven).

Project Spartacus: prijs

Sony biedt momenteel twee abonnementsdiensten aan: PS Plus en PS Now. PS Plus laat je online spelen en geeft je elke maand een handvol gratis games om te spelen, waaronder PS4-, PS5- en PSVR-titels. Leden ontvangen daarnaast exclusieve kortingen en content. Ook kun je gebruikmaken van 100GB aan cloudopslag en de Share Play-functie.

In de tussentijd kun je met PS Now games downloaden of streamen uit een collectie van PS4-, PS3- en PS2-games. Deze titels kun je spelen op je PS5, PS4 of Windows-pc. Iedere maand worden nieuwe games toegevoegd.

Het is mogelijk om een abonnement te nemen voor één, drie of twaalf maanden voor elk van deze diensten. PS Plus kost 9,99 euro voor één maand, 24,99 euro voor drie maanden en 59,99 euro voor een jaar. Voor PS Now ben je dezelfde bedragen kwijt. Project Spartacus zou de diensten PS Now en PS Plus combineren tot één pakket.

(Image credit: Naughty Dog / Sony)

Gamesbeat beweert dat het meer informatie heeft en stelt dat de drie abonnementsvormen Essential, Extra en Premium zullen heten. Het is echter mogelijk dat dit niet de definitieve namen zijn.

Essential is in wezen wat PS Plus vandaag de dag is. De andere twee vormen bieden wat extra toeters en bellen. Hieronder zijn de mogelijke prijzen in Amerikaanse dollars te zien, met daarbij de bijbehorende functies van elke abonnementsvorm.

PS+ Essential - 10 dollar Gratis maandelijkse games

PS+ Extra - 13 dollar Gratis maandelijkse games Bibliotheek met oudere games (zoals PS Now)

PS+ Premium - 16 dollar Gratis maandelijkse games Bibliotheek met oudere games (zoals PS Now) Gamestreaming Bibliotheek van 'klassieke' games Gametrials (zoals EA Play)



Project Spartacus: geruchten

We hoorden voor het eerst over het bestaan van Project Spartacus in december van vorig jaar. Ook toen lichtte Bloombergs Jason Schreier een tipje van de sluier. De lanceringsdatum die genoemd werd was de lente van 2022, wat neerkomt op een dag tussen maart en mei.

Schreier stelde toen dat de nieuwe dienst in drie vormen beschikbaar zou komen. De basisdienst zou hetzelfde bieden als PS Plus, de tweede zou de mogelijkheid geven om games te downloaden uit een grote bibliotheek van PlayStation-titels en de laatste optie zou ook nog eens toegang tot PS1-, PS2- en PSP-games toevoegen.

Het lijkt er niet op dat Sony van plan is om toegang te geven tot nieuwe titels vanaf de release, zoals Microsoft dat wel doet. Naast Project Spartacus komt Sony mogelijk met nog een of twee extra aankondigingen tijdens de volgende State of Play.