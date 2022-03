PlayStation Plus vernieuwd: Sony onthult Xbox Game Pass-rivaal

Na maanden aan speculatie heeft Sony PlayStation Plus vernieuwd. Het gaat om een gecombineerde versie van PS Plus en PS Now die je toegang geeft tot honderden nieuwe en klassieke games. Hiermee wordt de strijd aangegaan met de Xbox Game Pass van Microsoft.

We horen al een tijdje geruchten over Project Spartacus, dat was de codenaam van de PlayStation Plus-vernieuwing. De abonnementsdienst wordt nu nieuw leven ingeblazen en lijkt nu een echte Xbox Game Pass-concurrent te worden voor PS4- en PS5-gebruikers.

Vanaf juni wordt PlayStation Plus in drie lagen verdeeld: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. De instapversie van de dienst biedt ongeveer hetzelfde als wat je nu krijgt van PS Plus. Elke stap hoger voegt meer games en opties toe.

De grootste toevoeging is de mogelijkheid om een reeks aan klassieke PlayStation-games te spelen via Sony’s cloud gaming technologie. Het zou om honderden spellen gaan, maar er is nog geen overzicht uitgebracht.

PlayStation Plus Essential

Voordelen:

Dezelfde voordelen als huidige PS Plus-gebruikers krijgen, zoals: Maandelijks twee gratis games Exclusieve kortingen Cloudopslag voor save-bestanden Toegang tot online multiplayer



Prijs:

8,99 euro per maand / 24,99 euro per kwartaal / 59,99 euro per jaar

PlayStation Plus Extra

Voordelen:

Alles uit de vorige laag

Een catalogus van bijna 400 PS4- en PS5-games om te spelen, inclusief grote titels van PlayStation Studios en derde partijen. Deze games kunnen gebruikers downloaden, maar niet streamen.

Prijs:

13,99 euro per maand / 39,99 euro per kwartaal / 99,99 euro per jaar

PlayStation Plus Premium

Voordelen:

Alles uit de vorige lagen

Tot 340 extra games om te spelen, waaronder: PS3 games via cloud streaming Een catalogus van klassieke games van de originele PlayStation, PS2 en PSP om zowel te streamen als te downloaden.

Toegang tot cloud streaming voor originele PlayStation-, PS2-, PSP- en PS4-games uit PlayStation Plus Extra in locaties waar PlayStation Now beschikbaar is. Klanten kunnen games streamen via PS4, PS5 en pc.

Demoversies van games die je tijdelijk kosteloos kunt spelen, zodat je de game kunt proberen voordat je hem koopt.

Prijs:

16,99 euro per maand / 49,99 euro per kwartaal / 119,99 per jaar

In regio’s waar cloud streaming niet beschikbaar is, wordt de dienst aangeboden met een lagere prijs.

Nu PlayStation Plus anders is ingericht, is het niet meer mogelijk om lid te worden van PlayStation Now. In plaats daarvan wordt je automatisch lid van PlayStation Plus Premium voor hetzelfde bedrag als je eerst betaalde.

In een blogpost vertelt Jim Ryan, directeur van Sony Interactive Entertainment, dat de verandering in fases wordt uitgerold. “In juni begint de eerste lancering in verschillende markten in Azië. Daarna volgt Noord-Amerika, dan Europa en dan de rest van de wereld waar PlayStation Plus beschikbaar is. Het is ons doel om de dienst uitgerold te hebben richting het einde van de eerste helft van 2022.”

Het is de moeite waard om te vermelden dat PS Now ervoor zorgt dat je games kunt spelen via streaming op PS5 en PS4, maar ook op pc. Hierdoor is de abonnementsdienst ook een goede optie voor pc-gamers.

Het is interessant om te zien hoe de lagen zijn verdeeld. De Essential-laag geeft je een paar gratis games en toegang tot de online diensten van PlayStation. De Extra-laag is voor mensen die meer willen spelen dan slechts moderne PS4- en PS5-games, en de Premium-optie is voor mensen die alles willen proberen wat Sony te bieden heeft.

Is PlayStation Plus nu een echte Xbox Game Pass-rivaal?

Het is duidelijk dat de nieuwe versie van PlayStation Plus je een stuk meer waarde voor je geld biedt dan de oude dienst. Als je voor de Extra- of Premium-optie kiest, krijg je toegang tot honderden extra games voor een redelijk laag maandbedrag. Veel daarvan kun je normaliter niet spelen op PS4 of PS5.

Maar hoe zit het met nieuwe releases? Een van de grootste redenen om voor Xbox Game Pass te kiezen, is dat Microsoft zijn grootste titels op de dag van release aanbiedt op het platform. In een interview met GamesIndustry houdt Ryan een slag om de arm als het daarover gaat: “Het is geen pad wat we willen bewandelen met deze nieuwe dienst. We denken dat de investeringen die we dan in onze studio’s moeten maken niet haalbaar zijn. We willen niet dat het ten koste gaat van de kwaliteit van onze games.”

Ryan vertelt dat Sony wel bereid is om van standpunt te veranderen in de toekomst: “Ik wil niets definitief vastleggen. Ik kijk nu alleen naar hoe we dit model gaan toepassen op de korte termijn. Dingen kunnen heel snel veranderen in deze industrie.”