Sony gaat meer studio's overnemen, aldus PlayStation-CEO Jim Ryan

Jim Ryan, de CEO van Sony Interactive Entertainment, zegt dat het bedrijf nog meer studio-overnames gepland heeft, buiten diegenen die in 2021 en 2022 zijn aangekondigd.

Ryan heeft recent in de PlayStation-podcast (via VGC) over de acquisities verteld, en zegt: "Het loopt erg goed met PlayStation Studios momenteel en dat is de afgelopen jaren zo geweest. Het succes van de games dat ze gemaakt hebben geeft ons toestemming om sterk te investeren in contentcreatie."

"We laten onze studio's organisch groeien en we groeien door acquisitie", vervolgde Ryan. We hebben vijf studio's overgenomen in de loop van 2021, we zijn in gesprek met Bungie en hebben meer op de planning staan.”

Sony’s meest recente acquisitie van Haven Studios werd vorige maand aangekondigd. Het was de tweede grote aankoop van het bedrijf in 2022. De eerste was namelijk de overname van Destiny-ontwikkelaar Bungie in januari. In 2021 nam Sony vijf studio's over: Valkyrie Entertainment, Housemarque, Bluepoint, Firesprite en Nixxes.

Het is niet voor het eerst dat Ryan open is over de intenties van Sony als het gaat om het overnemen van studio's. Na de aankondiging van de intentie om Bungie over te nemen, zei Ryan tegen GamesIndustry.biz: "We moeten absoluut meer verwachten. We zijn nog lang niet klaar. Met PlayStation hebben we een lange weg te gaan."