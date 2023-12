God of War Ragnarök krijgt volgende week gratis DLC

Verrassing! We krijgen gratis DLC voor God of War Ragnarök . Dit werd aangekondigd tijdens The Game Awards. De DLC heet Valhalla en je zal hem volgende week kunnen downloaden op je PlayStation 5 en/of PlayStation 4 .

De DLC wordt specifiek beschikbaar gemaakt om 18:00 uur op 12 december. In de trailer zagen we Kratos het opnemen tegen veel verschillende vijanden, maar het verhaal schijnt tegelijkertijd “erg persoonlijk en reflectief" te zijn. Je kan hieronder de trailer bekijken.

“Ga met Kratos naar Valhalla op een erg persoonlijke en reflectieve reis naar de toekomst die hij nooit mogelijk had geacht," is wat de beschrijving van de trailer op YouTube ons laat weten over de DLC. "Overwin uitdagingen voor geest en lichaam tijdens een nieuw avontuur dat de geliefde combat van God of War Ragnarök combineert met nieuwe elementen geïnspireerd door het roguelite-genre.”

De PlayStation Blog geeft ons nog iets meer informatie. Daar wordt aangegeven dat als je wordt verslagen in Valhalla, Kratos weer wakker wordt buiten de deuren naar Valhalla om de strijd weer opnieuw aan te gaan.

"Tijdens elke poging leer je dingen en kan je je weer aanpassen aan de uitdagingen die Valhalla te bieden heeft. Hoe meer je overkomt, hoe meer middelen je krijgt die je kan uitgeven aan permanente upgrades die Kratos en Valhalla zelf beïnvloeden."

Dit is overigens niet de enige exclusieve PlayStation-game die een roguelite-modus krijgt. Ook The Last of Us 2 Remastered krijgt namelijk zijn eigen modus die geïnspireerd is door roguelites.

God of War Ragnarök won vorig jaar tijdens The Game Awards al enorm veel prijzen, onder andere voor 'Best Narrative', 'Best Score and Music', 'Best Audio Design', 'Best Performance' (voor Christopher Judge als Kratos), 'Best Action / Adventure' en 'Innovation in Accessibility'. Laten we hopen dat deze DLC net zo goed is als de rest van de game.