Beste PS5 accessoires: alles wat je nodig hebt voor jouw next-gen ervaring

De PS5 is eindelijk verschenen. Als jij een van de gelukkigen bent met een exemplaar wil je alles uit jouw nieuwe PlayStation halen. De PS5-accessoires uit deze lijst kunnen jouw game-ervaring nog beter maken.

Er zijn genoeg accessoires voor de nieuwe next-gen console van Sony beschikbaar. Of je nu op zoek bent naar helder en immersief geluid in een headset of graag kleine extraatjes wil om je set-up te verbeteren: dit zijn de beste PS5-accessoires voor jou.

Uittrekbare microfoon Prijzig

Het kiezen van de juiste gaming headset is erg belangrijk. Het kan een grote impact hebben op de ervaring, bijvoorbeeld om vijandelijke voetstappen te herkennen of je nog meer onder te dompelen tijdens het paardrijden over de open vlaktes in Red Dead Redemption 2. De Steel Series Arctis 7P Wireless Headset moet deze ervaring bieden.

De koptelefoon wordt geleverd met een uittrekbare microfoon en is speciaal ontworpen met de PS5 in gedachten. Bovendien is de headset ook backwards compatible met de PS4 en kan hij worden gebruikt op Android-toestellen, PC en de Nintendo Switch.

Headsets van SteelSeries hebben een goede staat van dienst wat betreft een heldere geluidskwaliteit. Dit maakt de Arctis 7P een geweldige optie om te koppelen aan je PS5. De blauwe, witte en zwarte esthetiek past zeer goed bij jouw PS5.

Makkelijk opladen van controllers Weer een zichtbare gadget

Een oplaadstation voor je PS5 is een must als je het zat bent dat er kabels aan de voor- of achterkant van je console hangen. Het DualSense Charging Station lost dit probleem op en biedt een speciale plek om tot twee controllers op te laden.

Het officiële oplaadstation van Sony heeft hetzelfde gedurfde wit-zwarte ontwerp van de PS5-console en DualSense-controllers. Het zou de kans dat je over een losse kabel struikelt moeten minimaliseren en je opstelling een esthetisch aantrekkelijker uiterlijk moeten geven.

Door je controllers in het dock te zetten na gebruik, weet je zeker dat je - zodra ze volledig zijn opgeladen - in een mum van tijd weer aan een gamesessie kunt beginnen.

Een controller is soms onhandig als je simpelweg naar een film of serie wil kijken. De PS5 Media Remote is in dat geval een handige oplossing. Met deze afstandsbediening kun je gemakkelijk door het aanbod van streamingdiensten browsen.

Het beschikt over speciale knoppen voor populaire streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus, YouTube en Spotify. De afstandsbediening is als je veel gebruik maakt van deze diensten via je PS5 een aangename toevoeging aan je set-up. Bovendien zal het de batterij van je controller besparen.

Geweldig voor streaming Gelimiteerde functionaliteiten

De PS5 HD Camera is een geweldige toevoeging als je graag beelden van jouw gameplay opneemt en deelt. Het heeft een cool en grappig ontwerp ten opzichte van de PS4-camera.

Als voornaamste doel heeft deze camera om beelden van jezelf toe te voegen aan gameplayclips of streams. Het beschikt ook over een standaard waarmee je de camera kunt bevestigen aan de bovenkant van je tv (of elders).

3D-audio Er zijn betere alternatieven

De Pulse 3D Wireless Headset is de opvolger van de Sony Platinum Wireless Headset. Het is waarschijnlijk een van de beste manieren om gebruik te maken van de nieuwe 3D-audiotechnologie die de PS5 te bieden heeft.

Deze headset bevat dubbele ruisonderdrukkende microfoons. Hierdoor is duidelijke communicatie mogelijk tijdens spannende multiplayer-sessies. Bovendien is het een goed startpunt voor eenieder die op zoek is naar een headset voor zijn of haar nieuwe PS5-console.

De Pulse 3D Wireless Headset is natuurlijk compatibel met de PS5. Het deelt daarnaast een vergelijkbare esthetiek, waardoor het goed past bij de console. De Pulse 3D is minder duur dan de SteelSeries-headset bovenaan deze lijst. Je bespaart dus een klein beetje in vergelijking met enkele andere modellen. De 3D-audio-ondersteuning zou de game-ervaring naar een heel nieuw niveau moeten tillen.

Meer gamepads! Er zit er maar één in de doos

Eén enkele DualSense-controller wordt meegeleverd bij de PS5-console. Het kan echter handig zijn om een extra controller voor handen te hebben. Bijvoorbeeld als je aan de slag wil met lokale multiplayer of wanneer je graag over een vervanging beschikt.

De DualSense-controller is een grote verbetering ten opzichte van de DualShock 4. Het biedt nieuwe functies als haptische feedback en adaptieve triggers. Deze functionaliteit hebben een enorme impact op de manier waarop jij een game speelt.

Haptische feedback kan op sommige momenten erg realistisch aanvoelen in je handen. Zo kan het bijvoorbeeld het gevoel van regendruppels op je huid nabootsen.

De DualSense is een grote verandering ten opzichte van zijn voorgangers, maar wel een benodigdheid, aangezien je de DualShock 4 niet op je PS5 kunt gebruiken als je PS5-only games speelt.