Assassin’s Creed Mirage review

Beschikbaar op: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Releasedatum: 5 september, 2023

Het verhaal van Basim Ibn Is'haq en Assassin's Creed Mirage brengt de blockbuster stealth-serie met enorm succes terug naar haar roots. De combinatie van briljante, vernieuwende stealth-actie en een van de mooiste omgevingen die de serie ooit heeft gezien, met een van de interessantste assassins van de afgelopen jaren, levert spectaculaire resultaten op.

Het verhaal van Basim en zijn groei tot assassin zit vol mysterie, ontdekkingen, emotie en prachtige karakterontwikkeling in de ongeveer 15 uur die het je zal kosten om het spel uit te spelen. Mirage begint met een reeks verhalen die draaien om het zuiveren van de verrotte corruptie die onder het gouden vernis van Bagdad schuilgaat. De kern hiervan is Basims doel: het ontrafelen van het mysterie van The Order of the Ancients en om Bagdad uit hun greep te bevrijden. Informatie is schaars, dus de nadruk ligt op het vinden van de informatie die je nodig hebt voordat je er iets mee kunt doen.

Kennis is macht

Basim's onderzoek voert hem door alle wijken van Bagdad, waarbij elk doelwit moet worden ontmaskerd en geïdentificeerd door middel van goed speurwerk. Basim moet doelwit voor doelwit en zaak voor zaak afgaan om geleidelijk meer informatie over het werk, de gewoonten, de uitvalsbasis en uiteindelijk de identiteit van het doelwit te onthullen. Deze onderzoeken zijn altijd interessant en veelzijdig. Je hebt echt het gevoel dat je wordt meegesleept door alles, van de kleinste aanwijzingen tot de climactische en bloederige missies die het einde van elk onderzoek vormen.

De originaliteit spat ervan af en het voelt alsof je een zaak aan het oplossen bent terwijl je de verschillende sporen volgt. Als het lastig wordt, kun je Eagle Vision (een zesde zintuig van een assassin dat vijanden, buit en aanwijzingen kan onthullen) gebruiken om je te helpen zoeken. Hiermee kun je bewijsmateriaal markeren, maar omdat het zo effectief is in het onthullen van aanwijzingen, kan het afbreuk doen aan de anders zo spannende zoektochten en missies in een prachtig Bagdad.

Van de stilte van de nachtelijke woestijn tot de drukke marktjes, de stad Bagdad is absoluut spectaculair en een personage op zich in Mirage. Het is zeker een van de mooist gerealiseerde stadsomgevingen in de serie. Het is ook spannend om delen van de Alamut te zien en te verkennen terwijl deze nog in aanbouw is.

Het enige dat misschien nog interessanter is dan Bagdad, is Basim zelf. Hij heeft meer in zich dan je op het eerste gezicht zou denken, meer dan veel van de andere huurmoordenaars waar we als hebben gespeeld, en zijn groei en reis in Mirage zorgen voor een prachtige verhaallijn. Of Basim nu een straatdief is of een volledig getrainde huurmoordenaar, hij is slim, scherpzinnig en ambitieus. Hij is zich echter ook erg bewust van zichzelf en van wat het betekent om een Hidden One (de vroegere naam voor Assassin in de lore van het spel) te zijn. Hij worstelt vaak met de idealen van de broederschap en Hidden Ones en waar ze voor staan en wordt geplaagd door nachtmerrieachtige visioenen van schaduwfiguren in zijn dromen. Toch is hij kalm, sympathiek, grappig, geduldig en vastberaden, en de climax van zijn verhaal in Mirage is zeer interessant.

Nieuwe trucs, oude gewoonten

Basim is een geweldige free runner; hij is snel en behendig en kan moeiteloos door bochten vliegen en hoogtes navigeren. Zijn manier van parkour voelt vertrouwd aan, omdat het dezelfde moveset is als in recente Assassin's Creed-games. Dit is geen volledige herziening van de beweeglijkheid en flexibiliteit, maar het is enorm verbeterd door het strakke ontwerp en de lay-out van Baghdad, die zich leent voor vloeiend en leuk parkour. Er zijn altijd meerdere routes over, rond, omhoog en over gebouwen en muren. Je kunt behoorlijk elegante en vloeiende runs maken terwijl Basim zich op topsnelheid door Bagdad beweegt.

Basim vecht als een behendige, lichtbewapende assassin die meer gewend is aan stealth en de duisternis. Dat wil niet zeggen dat hij zichzelf niet kan redden met zijn zwaard en dolk, maar er ligt een grotere nadruk op afweren, pareren, ontwijken en timing in vergelijking met eerdere games waarin je op pure kracht kon vertrouwen om je uit een gevecht te redden. Wachten op het juiste moment om toe te slaan, de bewegingen van je vijand bestuderen en proberen ze te slim af te zijn, zijn veel belangrijker. In gevechten tegen bewakers was ik veel succesvoller toen ik stopte om ze continu in elkaar te slaan en in plaats daarvan een geduldige, analytische aanpak koos. Bovendien kunnen zelfs de meest gewone bewakers Basim flink aanpakken, dus het is soms beter om je hersenen te gebruiken.

Stealth is weer top

(Image credit: Ubisoft)

De stealth in Assassin's Creed Mirage is misschien wel de beste in de serie. Basim's tools, het gebruik van het verborgen mes en de vernieuwde aspecten van 'social stealth' vormen een geweldige mix van oud en nieuw. Dit gaat gepaard met een grotere nadruk op geduld, het zorgvuldig kiezen van routes en in het algemeen buitengewoon sluw zijn. Je kleine, maar verfijnde sluipmoordenaarstoolkit geeft je alles wat je nodig hebt. Terwijl de stealth in de vorige games eigenlijk veel van hetzelfde was, heeft Basim in Mirage elke vaardigheid en elk snufje nodig. Je moet je beperkte werpmessen zorgvuldig gebruiken, terwijl je ook moet weten hoe je bewakers kunt afleiden en in de war moet brengen.

De Assassin's Focus-vaardigheid van Basim, een vaardigheid waarmee Basim maximaal vijf doelwitten kan markeren en vervolgens tussen deze doelwitten kan teleporteren om ze te vermoorden, is krachtig, maar het is niet iets wat je naar hartenlust kunt herhalen. Je moet sluipmoorden plegen om de meter te vullen en investeren in vaardigheden om die meter te vergroten. Maar als je het goed aanpakt, is het ontzettend gaaf om een volledig geüpgradede Basim los te laten en vijf bewakers te vermoorden die niet weten wat hen overkomt.

'Social stealth' maakt ook een fantastische terugkeer, denk hierbij aan afluisteren, opgaan in de menigte, zakkenrollen en verdachten volgen. Vooral het zakkenrollen geeft veel voldoening en het is een leuke uitdaging om de techniek onder de knie te krijgen. Als je met de inwoners van Bagdad omgaat, moet je voorzichtig zijn, want je reputatie neemt toe met elke diefstal of moord die je pleegt. Dit kan ertoe leiden dat Basim op straat wordt herkend en dat speciale handhavers achter je aan worden gestuurd.

De manier waarop het oude en het nieuwe wordt gecombineerd, waarbij klassieke Creed-kenmerken worden bijgewerkt voor een moderne game en een modern publiek, creëert iets speciaals.

Mirage is echter niet helemaal perfect. Basim en zijn verhaal leunen sterk op Assassin's Creed Valhalla, waardoor kennis van die game onmisbaar is. In de game zijn de AI en de vijanden op bekende manieren redelijk onkundig. Het is erg makkelijk om bewakers van elkaar te scheiden of om weg te komen met onbeschaamde moordaanslagen in het volle daglicht; als je er licht tegenaan botst, gaan ze nog steeds direct van de 'chill'-modus over in de 'ik doe alles om je te doden'-modus, wat ook vervelend is. Het parkour kan op sommige plekken nog steeds 'sticky' aanvoelen. De reputatiemeter is uitstekend om je op de hoogte te brengen of je gevaar loopt en om stealth aan te moedigen, maar hij loopt wel razendsnel op. Het lijkt alsof de inwoners van Bagdad via walkietalkies met de bewakers communiceren om je exacte misdaad, uiterlijk en locatie te melden.

Deze kleine ergernissen staan echter niet in de weg van het feit dat Mirage echt een fantastische Assassin's Creed-game is en misschien wel een van de allerbeste tot nu toe. De manier waarop het oud en nieuw mengt, klassieke Assassin's Creed-functies bijschaaft voor een moderne game en een modern publiek, is iets speciaals. Voeg daar nog het feit aan toe dat het een zeer interessant hoofdpersonage heeft dat echt aanvoelt als een huurmoordenaar en een aantal serieus diepgaande en kwalitatief hoogstaande missies bevat, en het komt neer op het feit dat je een spel hebt die beter is dan waar die inspiratie van heeft gepakt.

Mirage is een briljant, bloederig, gefocust en voortreffelijk Assassin's Creed-avontuur dat nog lang in het geheugen gegrift zal staan.

Toegankelijkheidsfuncties

Ubisoft heeft tal van toegankelijkheidsopties om het spel makkelijker of moeilijker te maken. Je kunt de moeilijkheidsgraad op elk moment aanpassen, maar je kunt ook zaken als automatisch zakkenrollen en richthulp inschakelen om de speelstijl specifieker aan te passen. Je kunt de taal van de stemmen en ondertitels veranderen en je kunt de grootte en effecten van de ondertitels aanpassen, terwijl de besturing naar wens kan worden aangepast. Er zijn ook drie kleurenblindheidsstanden (voor tritanopie, deuteranopie en protanopie) en Ubisoft's (nogal robotachtige) beeldspraak is ook aanwezig.

Hoe we Assassin’s Creed Mirage hebben getest

We hebben Assassin's Creed Mirage gespeeld op PC. We hebben meer dan 20 uur gespeeld, waarbij we het verhaal van Basim in 15 uur hebben uitgespeeld en de rest van de tijd hebben besteed aan het zoeken naar verzamelobjecten en het oplossen van zijverhalen.