Gran Turismo 7 Music Rally modus: focus op muziek in plaats van racen

Gran Turismo 7 komt met een nieuwe modus genaamd Music Rally. Deze modus laat gebruikers focussen op de muziek in plaats van op de snelst mogelijke rondetijd.

Tijdens het Sony State of Play-evenement van 2 februari zagen we voor het eerst Music Rally. Dit is een van de minder intense game-opties die in het spel zitten. Het doel van de modus is simpelweg om op de maat van de muziek te rijden, op een relaxte manier over het circuit toeren, net als tijdens een echte roadtrip bijvoorbeeld.

Ontwikkelaar Polyphony Digital verklaarde aan de slag te zijn gegaan met de modus na een groeiende vraag van spelers voor zo een Gran Turismo-modus. Diverse fans zouden heel graag op een 'relaxte manier' door het gebied reizen.

De ontwikkelaar meldt ook te weten dat sommige spelers naar muziek willen luisteren, maar tegelijkertijd ook het gebrom van de auto horen. Voorheen moesten gebruikers de muziek uitschakelen om dat laatste kunnen horen. De ontwikkelaar bedacht daarom deze modus om al deze geluiden te combineren.

Beats pompen

Music Rally is een resultaat van die combinatie, maar het is meer dan 'doelloos rondrijden'. Spelers moeten de gehele missie naar een muzieknummer luisteren. In plaats van dat je seconden verliest, verlies je hier 'beats'. Wanneer het aantal beats op is, is je race ook voorbij. Tijdens het rijden kun je echter door 'poorten' rijden (roze banners) om extra beats te verzamelen.

Het aantal beats per minuut (BPM) verschilt per nummer, waardoor sommige platen meer beats hebben dan andere. Ook hebben circuits met verschillende tempo's beats die evenredig op en neer gaan. Polyphony Digital heeft nog niet gezegd of alle 300+ muzieknummers en 90+ racebanen deze modus gaan ondersteunen. Wel weten we al dat er muziek van voorgaande Gran Turismo-games een terugkeer maken.

Polyphony Digital legt de nadruk erop dat Music Rally niet om snel rijden gaat, maar voor competitieve spelers heeft het het 'beats verzamelen' geïntroduceerd. Daardoor kunnen vrienden alsnog strijden tegen elkaar met het aantal verzamelde beats.

"Het belangrijkste doel van Music Rally is dat we mensen willen laten genieten van de muziek", zo vertelt Polyphony Digital CEO Kazunori Yamauchi tijdens het preview evenement. "Het andere belangrijke punt is dat we wilden dat mensen die voor het eerst spelen, en misschien nog nooit een auto game hebben gespeeld, het iets zou zijn waar ze van konden genieten."

Opinie: achterover leunen en genieten

(Image credit: Polyphony Digital)

Music Rally is de perfecte modus om even af te koelen tussen alle competitieve modi die Gran Turismo 7 te bieden heeft. Naast genieten van de muziek raden we je ook aan om te zijner tijd van de prachtige omgevingen te genieten. Uit de State of Play-beelden van GT7 zijn die er namelijk in overvloed.

Hoewel Music Rally misschien niet voor iedereen is weggelegd, is het een interessante manier van Polyphony Digital om deze game nog meer te laten onderscheiden van andere racegames. Gran Turismo 7 is namelijk niet alleen heel snel rondjes rijden, maar ook verliefd worden op de bolides die je rijdt, het tunen van je wagens, het showen van je wagenpark aan je vrienden en nog zo veel meer.

Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart voor zowel de PS4 als PS5.