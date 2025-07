De PS5 Pro wordt mogelijk de enige console die 60fps kan halen in GTA 6

Ook al is de releasedatum voor Rockstar Games' Grand Theft Auto 6 een tijdje geleden uitgesteld, 26 mei 2026 komt toch steeds dichterbij. In de tussentijd zullen we het echter even moeten doen met geruchten over wat we precies kunnen verwachten. Zo deelt een nieuw gerucht goed nieuws voor gamers met een PS5 Pro.

Volgens de betrouwbare leaker Detective Seeds op X zal GTA 6 met 60fps kunnen draaien op de PS5 Pro. Sony heeft het blijkbaar in nauwe samenwerking met Rockstar voor elkaar gekregen om deze framerate te kunnen bieden. Dit nieuws komt vanuit de leaker die ook accurate informatie over de Oblivion-remake lekte, dus het klinkt wel geloofwaardig.

Detective Seeds suggereert dat er meerdere grafische instellingen beschikbaar zullen zijn, maar dat dit alleen voor de PS5 Pro geldt en niet voor de standaard PS5 (Slim). Dit klinkt niet heel onwaarschijnlijk, want Sony en Rockstar lijken al jaren een goede relatie te hebben (onder andere als het gaat om marketing) en deze lijkt dus ook in ieder geval voortgezet te worden tot en met de lancering van GTA 6.

De leak suggereert echter ook dat 60fps op de standaard PS5 misschien niet helemaal uitgesloten is. Daarnaast hinten verschillende geruchten ook naar het idee dat Sony en Rockstar samen andere games aan het optimaliseren zijn om 60fps te kunnen bieden. Zo horen we dat onder andere Red Dead Redemption 2 een van deze games is.

Fans vragen al vrij lang om een 60fps-patch voor deze succesvolle game en het zou ons verbazen als dat niet mogelijk zou zijn op de standaard PS5 (zeker omdat het sommige mensen al gelukt is via bepaalde 'exploits'). GTA 6 zal ongetwijfeld op grafisch vlak nog indrukwekkender zijn dan Red Dead Redemption 2, maar het zal misschien ook geen gigantisch verschil zijn. Als de standaard PS5 dus een 60fps-patch krijgt voor de game uit 2018, zou het dan misschien niet ook een optie kunnen zijn voor GTA 6 (misschien door op andere vlakken wat kwaliteit in te leveren)?

800 euro betalen voor 60fps is het niet waard

Natuurlijk willen veel gamers tegenwoordig het liefst altijd met minimaal 60fps kunnen spelen, maar misschien maakt het bij GTA 6 niet enorm veel uit. We zouden graag wel een mogelijkheid voor 60fps zien en 30fps voelt ook echt wel laag voor moderne games (op moderne hardware). 800 euro investeren in een PS5 Pro om wel die 60fps te kunnen halen, is het echter zeker niet waard.

Er is bij console gamers natuurlijk altijd een groep die liever de visuele kwaliteit omlaag haalt en met een hogere framerate speelt en een groep die liever van de beste grafische instellingen wil genieten en het prima vindt om bijvoorbeeld met 30fps te spelen. GTA 6 is dan ook wel een spel waar 4K/30fps voor velen een prima combinatie zal zijn als 60fps op (normale) consoles niet mogelijk is.

Uiteindelijk kijken we misschien ook meer uit naar een lancering op pc, want dan hoeven we (in combinatie met een goede pc) niet te kiezen tussen goede grafische kwaliteit en hogere framerates. We hebben echter gemerkt bij games zoals Final Fantasy XVI op de PS5 dat de modus met een betere grafische kwaliteit en een lagere framerate ook een prima ervaring wist te bieden en dat is een game die misschien toch wel iets meer een hogere framerate kan gebruiken dan een GTA-game.

We zijn nog steeds van mening dat 60fps wel een prioriteit moet worden voor ontwikkelaars wanneer ze aan console-versies van hun games werken. We vinden het alleen ook niet het einde van de wereld als het uiteindelijk geen mogelijkheid is op de standaard PS5 bij GTA 6.