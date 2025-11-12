Sony wil de levenscyclus van de PS5 verlengen, want de console is volgens het bedrijf nog lang niet klaar

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

Het lijkt erop dat Sony de PS5 tot ongeveer 2030 wil blijven ondersteunen

Close up of a PS5 console and Dualsense controller
(Beeld: Sony)

De financieel directeur van Sony, Lin Tao, heeft gezegd dat de PlayStation 5 zich momenteel in het midden van haar levenscyclus bevindt, maar dat het bedrijf van plan is deze te verlengen.

Tijdens de meest recente financiële briefing van het bedrijf besprak de CFO Sony’s toekomststrategie, nu de PS5 haar vijfde verjaardag viert. Daarbij benadrukte ze dat Sony zich wil blijven richten op de bestaande gebruikersbasis van de huidige generatie consoles.

“Onze visie is dat, vergeleken met traditionele consolegeneraties, de levenscyclus steeds langer lijkt te worden,” zei Tao. “Kijk bijvoorbeeld naar de PS4, die in 2013 werd gelanceerd, inmiddels meer dan tien jaar geleden, en nog steeds zijn er veel actieve gebruikers die van de console genieten, naast andere systemen.

Vanuit dat perspectief geloven we dat de PS5 pas halverwege haar levenscyclus is, en we zijn echt van plan die nog verder uit te breiden.”

TOPICS
Jouri Altorf
Jouri Altorf
Redacteur

Jouri heeft een passie voor esports en de laatste technische snufjes. Hij is ook de trotse eigenaar van een Garmin Instinct Crossover, die hij gebruikt om zijn workouts in de sportschool, bergwandelingen en avonturen in moshpits te tracken.

Met ondersteuning van