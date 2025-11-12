Sony wil de levenscyclus van de PS5 verlengen, want de console is volgens het bedrijf nog lang niet klaar

De financieel directeur van Sony, Lin Tao, heeft gezegd dat de PlayStation 5 zich momenteel in het midden van haar levenscyclus bevindt, maar dat het bedrijf van plan is deze te verlengen.

Tijdens de meest recente financiële briefing van het bedrijf besprak de CFO Sony’s toekomststrategie, nu de PS5 haar vijfde verjaardag viert. Daarbij benadrukte ze dat Sony zich wil blijven richten op de bestaande gebruikersbasis van de huidige generatie consoles.

“Onze visie is dat, vergeleken met traditionele consolegeneraties, de levenscyclus steeds langer lijkt te worden,” zei Tao. “Kijk bijvoorbeeld naar de PS4, die in 2013 werd gelanceerd, inmiddels meer dan tien jaar geleden, en nog steeds zijn er veel actieve gebruikers die van de console genieten, naast andere systemen.

Vanuit dat perspectief geloven we dat de PS5 pas halverwege haar levenscyclus is, en we zijn echt van plan die nog verder uit te breiden.”

Over wat dit betekent voor toekomstige lanceringen of opvolgers, wilde Tao geen commentaar geven.

Aangezien de PS5 nu vijf jaar op de markt is, lijkt het erop dat Sony de console wil blijven ondersteunen tot ongeveer 2030, maar tegen die tijd zou de PS6 mogelijk al verschenen zijn.

Of dat betekent dat Sony zijn hardwareplannen aanpast om de huidige generatie langer te ondersteunen, valt nog te bezien. Al gaan er al geruime tijd geruchten dat de PS6 tussen eind 2027 en begin 2028 zal verschijnen.

In Sony’s meest recente financiële resultaten voor de eerste helft van het boekjaar meldde het bedrijf dat de PS5 inmiddels 84,2 miljoen exemplaren heeft verkocht. Nieuwe cijfers tonen dat de console 3,9 miljoen stuks verkocht in het afgelopen kwartaal dat eindigde op 30 september 2025 waarmee de PS5 minder dan 2 miljoen units achterloopt op de PS4, die momenteel op 86 miljoen verkochte exemplaren staat.