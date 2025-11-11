De PS5 is inmiddels 84,2 miljoen keer verkocht en Sony's gamesdivisie is ook winstgevender geworden

Nu nog de PS4 inhalen

PS5
(Beeld: Sony)

De PlayStation 5 bestaat deze maand vijf jaar en Sony heeft nu bevestigd dat er gedurende die vijf jaar in totaal zo'n 84,2 miljoen exemplaren zijn verkocht.

In Sony's meest recente financiële resultaten voor de eerste helft van het fiscale haar deelde het bedrijf onder andere dat de 'Game & Network Services'-divisie geniet van een flinke winstverhoging.

Cas Kulk
Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft recent zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

