De PS5 is inmiddels 84,2 miljoen keer verkocht en Sony's gamesdivisie is ook winstgevender geworden

De PlayStation 5 bestaat deze maand vijf jaar en Sony heeft nu bevestigd dat er gedurende die vijf jaar in totaal zo'n 84,2 miljoen exemplaren zijn verkocht.

In Sony's meest recente financiële resultaten voor de eerste helft van het fiscale haar deelde het bedrijf onder andere dat de 'Game & Network Services'-divisie geniet van een flinke winstverhoging.

Het bedrijf deelde verder ook dat de PS5 3,9 miljoen keer verkocht is in het afgelopen kwartaal (dat eindigde op 30 september 2025). Die 3,9 miljoen brengt het totaal nu dus omhoog naar 84,2 miljoen PS5's die zijn verkocht gedurende de hele levensduur van de console.

Sony gaf in zijn laatste verslag aan dat er 80,3 miljoen PS5's waren verkocht sinds november 2020 en met de extra modellen die in de tussentijd weer zijn verkocht erbij, komt de huidige console erg dicht in de buurt van het totale aantal PS4-consoles die het heeft verkocht tijdens de levensduur van dat model (86 miljoen).

Het aantal actieve gebruikers van PlayStation Plus per maand is ook gestegen van 116 miljoen gebruikers naar 119 miljoen gebruikers en er zijn, met de getallen voor de PS5 en PS4 bij elkaar, 80,3 miljoen stuks aan software verkocht. Vorig jaar rond deze tijd ging het nog om 77,7 miljoen stuks.

First-party games zorgden voor 6,3 miljoen van die softwareverkopen. Daar hoort dus ook de game Ghost of Yotei bij. Sony heeft ook specifiek bevestigd dat die game 3,3 miljoen keer verkocht is in de eerste maand sinds de release.

Nu we weer richting de feestdagen (en eerst Black Friday) gaan, krijgen de verkoopcijfers voor PlayStation-hardware en -software ongetwijfeld weer een flinke boost. Het lijkt dus zeker mogelijk dat de PS5 in de komende paar weken de PS4 in zal halen qua verkoopcijfers.

