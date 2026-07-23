"Fysieke gamewinkels zijn gedoemd": analisten zeggen dat de markt van tweedehands games ook in gevaar is door Sony's digitale toekomst

De markt van tweedehands games kan ook wel eens in gevaar zijn als gevolg van Sony's beslissing om de productie van fysieke gamediscs te stoppen vanaf 2028.

Een nieuw verslag van CNBC bevat een analyse van het marktonderzoeksbedrijf Dataintelo. Dit bedrijf gaf aan dat de markt van tweedehands games in totaal zo'n 7,2 miljard dollar waard was in 2025. Daarnaast voorspelde Dataintelo ook nog dat de waarde zou kunnen groeien tot 13,8 miljard in 2034.

Wat valt hier dan allemaal onder? Nou, denk aan tweedehands games, consoles en accessoires. 42,3% van de winst wordt gemaakt op consoles en de markt is duidelijk het grootst in Noord-Amerika. De Europese markt zorgde vorig jaar maar voor 28,3% van de totale wereldwijde winst van de markt van tweedehands games.

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Het onderzoeksbedrijf legde verder nog uit dat deze markt voornamelijk wordt gedreven door zorgen over betaalbaarheid, een interesse in retro gaming en een zogenaamde overgang van digitale naar fysieke gaming.

Nu Sony van plan is om al over zo'n twee jaar te stoppen met het maken van fysieke gamediscs voor zijn games, kan dit een groot gevaar gaan vormen voor de markt van tweedehands games.

"Realistisch gezien wordt van oudsher minstens een derde van games als gebruikt verkocht, en de games die verkocht werden, zorgden voor geld voor de gamer die de games inruilde in de vorm van cash om nieuwe games mee te kunnen betalen," zei de managing director van strategic planning bij Wedbush Securities, Michael Pachter. "Gameverkoop in fysieke winkels is gedoemd."

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat fysieke discs en de tweedehands markt ineens allemaal tegelijk zullen verdwijnen. Kazunori Ito, directeur van equity research bij Morningstar legt uit dat de markt zal "blijven krimpen en uiteindelijke [zal] verdwijnen".

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"Er is een belangrijk verschil tussen spelers die deze verandering accepteren omdat ze er waarde in zien, en dat het ze in principe opgedrongen wordt door het alternatief weg te halen," zei Ito verder.

"De meeste mensen zouden er liever voor kiezen om die transitie op hun eigen manier en hun eigen tempo te doorlopen, in plaats van dat het wordt bepaald door het einde van fysieke discs."

Sony noemde deze ontwikkeling in zijn aankondiging van eerder deze maand een "natuurlijke richting" voor het bedrijf. De transitie van fysieke discs naar digitale games "maakt het voor ons mogelijk om ons nauwer af te stemmen op hoe onze community vandaag de dag het liefst toegang krijgt tot games en ze speelt".

Fans zetten zich nog steeds af tegen deze beslissing, maar analisten zijn al tot de conclusie gekomen dat PlayStation niet van gedachten zal veranderen.

"Hun winstmarge is nu al jaren te zwak geweest, dus ze voelen dat ze nu moeten handelen," suggereert Dr. Serkan Toto, CEO van Japanse adviesbureau voor de game-industrie Kantan Games. "Vanuit een economisch perspectief zijn digitale verkopen gewoon een veel te logische keuze, zeker voor platformhouders."

Een recent verslag van de senior directeur van Circana en adviseur binnen de game-industrie, Mat Piscatella, suggereert verder ook dat Sony op dit moment meer heeft aan de digitale markt. Zo zouden maar zeven PlayStation-games dit jaar meer dan 100.000 fysieke exemplaren hebben verkocht in de VS.