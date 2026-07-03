‘Ik stop met games kopen’: Sony stopt in 2028 met fysieke discs en ontevreden fans maken zich zorgen

Sony heeft aangekondigd dat het vanaf 2028 wil stoppen met het produceren van fysieke discs. Daarmee krijgt het idee van gamebezit een flinke klap, en de reacties van PlayStation-fans lijken overwegend negatief te zijn.

Het bedrijf deelde het opvallende nieuws in een PlayStation Blog-post, die op het moment van schrijven al meer dan 6.645 reacties heeft. De meeste reacties roepen Sony op om de beslissing terug te draaien en stellen dat spelers vanaf januari 2028 technisch gezien geen enkele digitale game die ze kopen nog echt bezitten.

“We bezitten letterlijk niks meer behalve licenties. Dit is een verschrikkelijke beslissing, Sony”, schreef een gebruiker. Een ander zei: “Ik zal eerlijk zijn, ik stop met games kopen. Ik hoop dat ik niet de enige ben die deze trend ziet, waarbij je geen games meer koopt maar licenties. Het is verontrustend dat jullie dit oké vinden. Of erger nog, dat jullie velen van ons ervan hebben overtuigd dat dit oké is.”

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Er zijn ook zorgen over het verdwijnen van opties om in de toekomst tweedehands games te kopen, en over het feit dat spelers hun games later niet meer kunnen doorverkopen of inruilen.

Sommige fans overwegen zelfs om de PS6-generatie helemaal over te slaan als fysieke discs geen optie meer zijn. Anderen zeggen dat de PS5 hun laatste PlayStation-console zal zijn.

“Dit is blijkbaar waar mijn reis met PlayStation eindigt. Vaarwel”, reageerde een fan.

“Als je wil dat mensen stoppen met het kopen van nieuwe consoles, dan is dit inderdaad een keuze”, schreef een andere gebruiker. “Maar dit betekent dat ik nooit meer een PlayStation zal kopen. De manier waarop digitale aankopen worden afgehandeld, heeft me laten zien dat het een risico is om ook maar één cent uit te geven aan een digitale game. Eén fout aan Sony’s kant kan ervoor zorgen dat je account wordt verbannen, waardoor je al je digitale aankopen kwijt bent.”

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Een andere reactie luidde: “Dit is een verschrikkelijke beslissing. Als trouwe PlayStation-klant zorgt dit ervoor dat ik mijn consolekeuze voor de volgende generatie opnieuw ga bekijken. Digital-only is niet in het belang van de consument en het is iets waar ik geen interesse in heb."

“Dit, samen met de beslissing om door te gaan met het uitbrengen van een ‘PS6’ op een moment dat componenten recordprijzen bereiken, maakt deze hobby voor veel mensen onbetaalbaar. Jullie riskeren de industrie kapot te maken met deze kortzichtige beslissingen die voortkomen uit hebzucht.”

Na de aankondiging hebben analisten geconcludeerd dat Sony’s beslissing erop wijst dat de next-gen PS6-console eind 2028 verschijnt en “op zijn minst” geen discdrive zal hebben. Wel zou er mogelijk een losse discdrive beschikbaar komen om oudere PS4- en PS5-games te kunnen spelen.

Microsoft lijkt een vergelijkbare volledig digitale koers te varen. Nieuwe berichten stellen namelijk dat het bedrijf een disc-to-digital-functie test voor bestaande consoles en mogelijk ook een next-gen Project Helix-console zonder discdrive wil uitbrengen.