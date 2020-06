Goedkopere Xbox Series X console mogelijk onthuld in augustus

Vorige week laaiden geruchten van Microsofts goedkopere Xbox Series X console, codenaam Project Lockhart, op toen deze naam verscheen in een technisch document van de techgigant. Nu melden twee afzonderlijke bronnen dat Microsoft waarschijnlijk een volledige onthulling van de console te doen in augustus.

Het rapport komt uit Eurogamer, dat de bevindingen van een eerder VentureBeat-rapport over een goedkopere, schijfloze console herhaalt. De console stond eerst gepland om in juni te worden getoond, maar om nog onbekende redenen is de onthulling naar augustus verschoven.

Als dat waar is, zullen we het goedkopere alternatief voor de Xbox Series X eerder vroeg dan laat zien.

Dat is natuurlijk geen erkenning voor het Xbox-evenement dat volgens sommige bronnen in juli zou moeten plaatsvinden. Dit event gaat naar verluidt alleen pronken met first-party Xbox Series X-games van Microsofts eigen ontwikkelingsteams, waaronder Halo Infinite.

Hoe Project Lockhart precies in de aankondigingsplannen van Microsoft meegenomen wordt, dat valt nog te bezien, maar zowel Eurogamer als Venturebeat lijken er zeker van dat we tot augustus zullen moeten wachten om de nieuwe - en naar verluidt veel beter betaalbare - hardware te zien.

Xbox Series S vs Xbox Series X: wat is het verschil?

De geruchten rondom Project Lockhart, wat de codenaam moet zijn voor de officiële naam Xbox Series S, zweeft al enkele jaren rond op het internet. Slechts vrij recentelijk is echt duidelijk wat de console nu precies moet gaan inhouden.

De theorie rondom Project Lockhart is dat het een diskloze Xbox Series X is met net iets minder krachtige hardware, met maximaal 4 TFLOPs aan processorkracht en 7,5GB beschikbaar werkgeheugen, vergeleken met de 12 TFLOPs GPU en 13,5GB werkgeheugen op de Xbox Series X.

De nummers zijn afkomstig van de ProjectLockhart Mode specificaties gevonden in het Microsoft Game Development KIt code afgelopen week. Het zou kunnen betekenen dat de Xbox Series S zich richt op 1080p graphics in plaats van 4K graphics zoals de Xbox Series X.

Wat de uiteindelijke specificaties ook gaan worden, Microsoft heeft al gemeld dat de Xbox consolefamilie in staat is om dezelfde games te spelen. Maak je dus niet al te veel zorgen dat je de nieuwe Halo of Gears of War niet kunt spelen op jouw console.

Zelf zijn we erg benieuwd hoe Microsoft deze console gaat proberen te verkopen, zeker omdat de console het qua specificaties ook flink aflegt tegen de PS5.