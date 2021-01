God of War Ragnarok verschijnt naar verluidt op PS4 en PS5

God of War: Raganarok is het aanstaande vervolg op de veelgeprezen God of War-game uit Sony's Santa Monica Studio. De game zou zowel naar PS4 als PS5 kunnen komen. Ontwikkelaar David Jaffe - voorheen medewerker van de Santa Monica Studio - heeft enkele interessante opmerkingen gemaakt over de lancering van 'God of War 2' tijdens een gamestream van de titel uit 2018.

Zoals je in de onderstaande clip zult horen, zegt Jaffe heel duidelijk: "Ik weet zeker dat de volgende God of War PS4 en PS5 zal zijn. Natuurlijk zal dat zo zijn." Hij voegt eraan toe: "Jim Ryan heeft dit zo ongeveer gezegd."

Belangrijk om te weten is dat Jaffe heeft gewerkt aan een God of War-game, maar het gaat hierbij om de originele PS2-titel, en niet die van 2018. Dit betekent dat hij waarschijnlijk geen onderdeel zal zijn geweest bij de belangrijkste discussies over het vervolg van 2021.

Ragnarok wordt echter snel genoeg gelanceerd in de levenscyclus van de PS5 dat het zinvol zou zijn om tegemoet te komen aan de vorige generatie. Dus de bewering zou zeker kunnen kloppen.

Hoop voor cross-gen

God of War: Ragnarok werd aangekondigd in september 2020 en zou in 2021 moeten verschijnen. Dit zou kunnen betekenen dat het binnenkort verschijnt.

We weten dat Ratchet & Clank: Rift Apart alleen op PS5 wordt gelanceerd en dat er ook PS4-versies van Spider-Man: Miles Morales en Sackboy: A Big Adventure zijn verschenen. Ook Horizon Forbidden West zal een cross-gen titel zijn. Sony maakte aanvankelijk geluiden dat het zich voornamelijk op het next-gen-platform wilde concentreren.

2021 is ook het jaar waarop Sony naar verluidt de meerderheid van de productie van PS4- en PS4 Pro-consoles stopzette, om deze productielijnen verder te concentreren op de PS5-console, die, zoals je weet, weinig op voorraad is.

Gamers die er nog niet in zijn geslaagd om een PS5 aan te schaffen of van plan zijn hun huidige PS4- of PS4 Pro-console nog een tijdje vast te houden, hopen waarschijnlijk dat zij niet uitgesloten worden van een God of War-vervolg.

Via DualShockers