Xbox games streamen naar smartphone of tablet: zo werkt het

De droom om ook op jouw smartphone kwaliteitsgames te kunnen spelen is nu werkelijkheid geworden, als je bereid bent om er wat moeite voor te doen.

Android-gebruikers zijn nu in staat om Xbox-games (en binnenkort ook Xbox Series X-games) op hun smartphones te spelen dankzij Microsofts xCloud-technologie. Hiermee kan je games die op de Xbox Game Pass beschikbaar zijn direct naar jouw smartphone streamen.

Deze nieuwe functie werd in de tweede helft van 2020 gelanceerd, en nu ben je in staat om enkele van de beste nieuwe games te spelen. Je maakt geen gebruik van de rekenkracht van jouw smartphone, en streamt alles van de servers van Microsoft direct naar het scherm van jouw toestel.

Je hoeft ook niet in het bezit te zijn van een Xbox-console om deze functies te gebruiken, en je hebt hiermee toegang tot games zoals Sea of Thieves, Halo 5 of Forza Horizon 4, zonder dat je een Xbox-console of PC moet kopen.

Hoe kan je hiermee aan de slag? We hebben de dienst zelf uitgeprobeerd op verschillende smartphones en tablets, en deze gids begeleidt je doorheen het proces en alle benodigdheden.

Wat heb je nodig om te starten?

Dit is het allerbelangrijkste, aangezien je wat gespecialiseerd materiaal en abonnementen nodig hebt om Cloud Gaming op jouw smartphone te krijgen.

Om te beginnen is het belangrijk om te weten wat voor smartphone je hebt. Als je over een relatief recente Android-smartphone beschikt, dan zal je in staat zijn om deze dienst te gebruiken door de Xbox Game Pass-app uit de Google Play Store op jouw toestel te installeren.

Let zeker op de naam van de app, want er zijn een boel verschillende applicaties van Microsoft en Xbox in de winkel. Je hebt echter specifiek de Xbox Game Pass-app nodig om verder te gaan.

Hoe weet je of jouw Android smartphone compatibel is? Als hij Android 6 Marshmallow gebruikt (wat inmiddels vrij oude software is geworden) en over Bluetooth 4.0-technologie of beter beschikt, dan zit je gebakken.

Wacht, hoe zit het met iPhone? Apple heeft voor de App Store regels opgesteld die inhouden dat Microsoft elk individueel spel moet opgeven voor een classificatie. Microsoft was daar geen fan van, dus heeft het de Cloud Gaming-dienst nog niet naar de App Store van Apple gebracht. Er komt in de nabije toekomst een nieuwe functie naar de Xbox app voor iPhones waarmee je Xbox-games live van je console naar jouw iOS-smartphone kan sturen. Dit is echter een andere dienst dan het streamen met xCloud.

Als je die app van de Google Play Store kan downloaden, dan ben je in staat om spellen ervan te spelen. Maak je ook geen zorgen over de rekenkracht van jouw toestel. Alles wordt door de servers van Microsoft verwerkt, en je zal dus een stream van het spel dat je aan het spelen bent te zien krijgen.

Daarnaast heb je een abonnement nodig van Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft voorziet de xCloud-streamingfunctionaliteit als een onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, wat de meest premium versie van de dienst is. Het houdt in dat je toegang hebt tot de volledige game-catalogus en Xbox Live Gold voor multiplayer-diensten.

De Xbox Game Pass Ultimate kost 12,99 euro per maand, en er zijn vaak kortingen op, dus hou zeker een oogje in het zeil.

Je zal ook een controller nodig hebben die je met jouw smartphone kan verbinden, zodat je de games kan spelen. Hier zal je mogelijk wel even voor in de buidel moeten tasten om een controller te vinden. De lijst met compatibele controllers is lang, dus neem zeker een kijkje op Microsofts officiële lijst van controllers.

Het bedrijf raadt je natuurlijk een van zijn eigen controllers aan voor optimaal gebruik van de dienst, maar andere alternatieven, zoals de DualShock 4 van Sony, bleken bij ons ook goed te werken.

De Razer Kishi met een compatibele smartphone (Image credit: Future)

Er is ook nog steeds de aangepaste Razer Kishi controller die we reeds in een andere review hebben besproken, en naar onze mening werkt hij perfect met deze dienst. Als je van plan bent om op jouw smartphone te spelen, overweeg deze dan zeker.

Het laatste dat je nodig hebt, is een stabiele internetverbinding. Microsoft raadt het gebruik van Wi-Fi aan, en in het bijzonder de 5GHz-tak. Het werkte bij ons ook op 2,4GHz, maar de prestaties verbeterden aanzienlijk op een 5GHz-verbinding.

Als je erop staat om mobiele data te gebruiken, dan wordt het misschien wat vervelend om te spelen. Een 5G-verbinding zou dit echter zonder problemen aankunnen. Het bedrijf raadt ook downloadsnelheden van 10Mbps aan om vlot te spelen, en die zijn niet zomaar overal beschikbaar.

Hoe start je met spelen?

Nu is het tijd om enkele games te spelen. Verbind je controller met jouw toestel zoals gepland, en zorg ervoor dat je de Xbox Game Pass-app op jouw toestel hebt gedownload, met al jouw gegevens reeds ingevuld.

Zodra je de app opstart, zal je worden verwelkomd door alle titels die speelbaar zijn. Games die je recent hebt gespeeld, zullen in een 'Jump back in'-sectie verschijnen, en de andere titels kan je daaronder snel terugvinden.

Klik op een titel die je wil uitproberen, en als hij compatibel is met jouw toestel, dan zal je op de 'Play'-knop kunnen drukken, waarna de dienst de titel opstart. Het kan even duren alvorens hij volledig is opgestart, maar je zal hoogstens een paar minuten moeten wachten.

Wat kan je spelen?

De meeste Xbox Game Pass-games zijn beschikbaar op de Android Cloud Gaming bèta, maar je zal zien dat er enkele uitzonderingen zijn.

De line-up zal waarschijnlijk nog veranderen, maar je kan de volledige lijst met speelbare titels zo op de website van Microsoft terugvinden, en op zoek gaan de games die zowel op console als Android werken.

Werkt het ook?

(Image credit: Microsoft)

Deze functie zit op het moment van schrijven nog in bèta, en de ervaringen bij het uitproberen van cloud gaming kunnen al wel eens verschillen.

Wij hebben het getest op een adequate fiber internetverbinding, en de dienst werkte best goed zonder al te grote verbindingsproblemen. Als je echter op een zwakkere verbinding speelt, dan zal de dienst wel stotteren, en soms gewoon onspeelbaar zijn.

Bij een goede internetverbinding zal je snel merken dat je de meeste games zonder enige problemen kan spelen.