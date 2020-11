Mini review

De Razer Kishi is de vervanger van de oude Junglecat-controller van het gaming merk en maakt duidelijk dat Razer geleerd heeft uit zijn fouten. De bouwkwaliteit is erg stevig en compact, er zijn ruim voldoende knoppen aanwezig en de bijbehorende app is zo uitgebreid dat het een game launcher op zich is.

Het grootste probleem dat de Kishi oplost, is compatibiliteit met smartphones, want de Kishi kan zich vastklikken aan bijna elke smartphone met een USB-C-poort, zolang je telefoon een USB-C-poort heeft, en er is inmiddels ook een afzonderlijke Kishi met Lightning-connector voor iPhones gelanceerd. Op die manier zijn zowat alle moderne smartphones compatibel.

Het belangrijkste probleem met de Kishi is voorlopig de compatibiliteit met games. Terwijl de Kishi automatisch op veel games werkt zonder dat je zelf elke knop moet instellen, werkt hij slechts op een select aantal games in de Play/App Store. Download zeker ook de Razer Gamepad app voordat je de Kishi koopt om te zien welke games ondersteund zijn. Een groot pluspunt is dat de Kishi compatibel blijkt met alle games van de nieuwe Xbox Game Pass Ultimate, waardoor je talloze Xbox-games op je smartphone kan spelen.

Razer Kishi prijs en beschikbaarheid

Op dit moment is de Razer Kishi beperkt beschikbaar in bekende webshops, zoals Coolblue en Amazon, maar je kan hem ook makkelijk bestellen via de eigen webshop van Razer.

De controller kost daar 89,99 euro als je een Android-smartphone hebt. Heb je een iPhone, dan moet je 109,99 euro neertellen hoewel je dezelfde functionaliteiten krijgt. In beide gevallen zal de Kishi gratis verzonden worden naar zowel Nederland als België.

Design

De Razer Kishi bestaat uit een linker en rechter gamepad, die verbonden worden met een elastiek en een centrale plastic plaat voor extra ondersteuning. De aangesloten controller voelt dus erg stevig terwijl je hem tot een compact blok kan omvormen wanneer je hem niet gebruikt.

Zoals alle controllers heeft de Razer Kishi een plastic behuizing en is hij erg licht. Door hem aan een telefoon te bevestigen werd er niet veel extra gewicht toegevoegd.

De linkerhelft van de Razer Kishi heeft een joystick bovenaan en een D-pad onderaan (zoals een Xbox-controller), evenals een homeknop, een andere functietoets en twee triggers. De rechterhelft heeft dezelfde twee triggers, een joystick onderaan, een andere functieknop en vier actieknoppen (X, Y, A, B zoals we die kennen van Xbox-controllers).

Aangezien de meeste telefoons luidsprekers aan de onderkant hebben, heeft de rechterhelft van de Kishi kleine openingen voor het geluid, evenals een USB-C-aansluiting die je in de telefoon plugt en extra een USB-C-poort zodat je jouw telefoon kunt opladen terwijl je aan het gamen bent. Je kan de joysticks bovendien indrukken voor nog meer functionaliteit.

De Razer Kishi sluit je aan met de USB-C connector en de andere kant van de controller schuif je over je smartphone. De Kishi past over de meeste smartphones, al gaat het bij de ene vlotter dan de andere. Razer geeft op zijn website ook de maximale (en minimale) afmetingen mee voor smartphones, dus controleer dit even voor de zekerheid. Zo paste de Poco X3 NFC in de controller, maar zorgde het dikke camerablok voor dat hij niet altijd even stabiel zat. Bij de Motorola Moto G9 Plus moesten we de elastiek dan weer tot het uiterste uitrekken om hem te doen passen en hadden we indruk dat hij iets te dik was om stevig vast te zitten. Toestellen met enorme camerablokken en afmetingen zoals de Samsung Galaxy Note 20 Ultra en S20 Ultra passen hierdoor helemaal niet in de controller.

Wanneer de Kishi aan een telefoon is bevestigd, voelt hij uiterst stevig. De plastic plaat in het midden zorgt voor extra ondersteuning en de extra padding in de controllerhelften zet je telefoon goed vast. Tijdens het spelen is de controller bij ons nooit los geklikt, dus die angst kunnen we alvast wegnemen.

Gaming

Bij de meeste smartphonecontrollers moet je zelf je knoppen nog instellen, maar dit is niet zo bij de Kishi. Hij zal bij elke ondersteunde game meteen werken met vooraf ingestelde acties. Dit is echter zowel een plus- als minpunt, omdat niet ondersteunde games simpelweg niet zullen werken.

De lijst met compatibele spellen kun je vinden door Razer's 'Gamepad' app te downloaden, en bevat topspellen zoals ARK: Survival Evolved, Asphalt 9 Legends, Star Wars: Knights of the Old Republic, Goat Simulator en nog veel meer spellen. De app laat je weten welke games je al hebt gedownload. Er zit ook een snelkoppeling die je naar de Play Store stuurt om meer games aan te schaffen.

Hoewel het gebrek aan 'button mapping' een voordeel is, is het nadeel dat veel populaire spellen niet compatibel zijn met Kishi. Je hebt helaas ook niet de mogelijkheid om zelf knoppen in te stellen bij die games. In dit geval kan je alleen maar hopen dat die compatibiliteit op een bepaald moment verschijnt.

Dat gebrek wordt (deels) goedgemaakt omdat de Razer Kishi wel werkt met enkele grote streamingdiensten waaronder Google Stadia, Nvidia GeForce Now en de nieuwe Xbox Game Pass (Ultimate). Als je (een van) deze diensten zou willen gebruiken, dan is de Kishi hiervoor een uitstekende controller.

Als de Razer Kishi werkt, werkt hij alleszins geweldig. We hebben een paar games getest uit de Play Store en via de Xbox Game Pass Ultimate om een goed beeld te krijgen van de controller.

Bij games uit de Play Store moesten we vaak nog wennen aan de controller, omdat niet elke actie verbonden is aan een logische knop. De games geven dan wel nog een aparte tutorial als ze merken dat de Kishi is aangesloten zodat je weet wat je precies moet doen. Zo kregen we bij Asphalt 9 meteen een pop-up te zien en konden we racen alsof we een Gran Turismo game aan het spelen waren op een console.

De games van de Xbox Game Pass zijn daarentegen erg makkelijk om onder de knie te krijgen. Het aanbod daar is erg uitgebreid en elke game speelt zoals hij zou spelen op Xbox. Het feit dat de Kishi alle knoppen van een Xbox-controller op ongeveer dezelfde plaats heeft, helpt hier ook bij. Als je een Xbox-gamer bent, zal je hier in een mum van tijd alles onder de knie hebben.

Bij elke game die we speelden, reageerde de Razer Kishi erg snel en accuraat. Beweeg je de joystick, dan zie je die actie meteen terug op je scherm. Zelfs tijdens het streamen van games via de Xbox Game Pass hadden we hier nooit problemen mee. Je hoeft dus niet bang te zijn om een online game te spelen met de Kishi. Het feit dat hij geen batterijen heeft en gewoon werkt als je hem vastklikt aan je smartphone wil ook zeggen dat je je geen zorgen hoeft te maken over een lege batterij.

Zou ik de Razer Kishi kopen?

Koop hem als...

Je de compatibele games graag speelt Door de compatibiliteit met gamestreamingdiensten heb je erg veel mogelijkheden, maar de games uit de Play/App Store die werken met Kishi zijn relatief beperkt. Kijk dus eerst goed naar die lijsten met games voor je de controller aanschaft.

Je een stevige, compacte controller nodig hebt De Razer Kishi voelt duurzamer en steviger dan de meeste concurrenten, zowel tijdens het gamen als in dichtgeklapte vorm. Je kan hem dus gerust meenemen in je rugzak zonder de angst dat hij geplet zal worden.

Koop hem niet als...

Je veel verschillende games speelt Als je de lijst met compatibele games niet uitgebreid genoeg vindt, dan kies je beter een andere controller. Dit probleem kan je hier ook niet verhelpen door zelf de knoppen in te stellen, want die mogelijkheid is er niet.

Je een betaalbare controller wil De Razer Kishi zit op een hoog prijspunt en als je gewoon "een controller" wil voor je games, dan zijn er concurrenten die je een gelijkaardige ervaring kunnen bieden voor minder geld.

Review bijgewerkt in november 2020