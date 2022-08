Microsoft verhoogt prijzen Xbox Series X en S voorlopig niet

Na Sony's aankondiging van een prijsverhoging voor de PlayStation 5 heeft Microsoft aangegeven dat de Xbox Series S en Series X dezelfde adviesprijs behouden.

De prijs van de PlayStation 5 stijgt in Europa, Australië en andere belangrijke gebieden, maar de VS heeft een prijsstijging vooralsnog weten te voorkomen. Hoewel het jammer is voor veel mensen die een PS5 willen aanschaffen, is de aankondiging van Microsoft goed nieuws voor Xbox-fans.

In een verklaring aan onze partnersite, Windows Central, (opens in new tab) heeft Microsoft bevestigd dat het bedrijf niet van plan is de prijs van de nieuwste consoles te verhogen.

"We beoordelen de bedrijfsvoering voortdurend om onze fans geweldige gaming-opties te blijven bieden. Onze adviesprijs voor de Xbox Series S blijft 299 euro en de Xbox Series X kost nog altijd 499 euro.''

Dit is een hele opluchting voor gamers, want er ontstond onzekerheid over een soortgelijke prijsstijging door Microsoft nadat Sony in de aankondiging als de bepalende factoren voor deze beslissing economische druk en inflatie noemde. We kunnen alleen maar afwachten of de prijzen van Xbox immuun blijven voor de wereldwijde economische stress.

De strijd der console-giganten

Door zowel een budgetoptie te bieden met de Xbox Series S, als toegang tot een enorme bibliotheek aan games met de maandelijkse abonnementsdienst Game Pass, leidt Microsoft de race in betaalbaarheid met deze generatie consoles. Game Pass biedt niet alleen een ruime keuze aan titels uit het verleden, maar ook onmiddellijke toegang tot first-party games bij release. Verschillende niveaus bieden ook de bibliotheek op pc en EA Play, dus gamers hebben niet eens de nieuwste console nodig om hun favoriete games te spelen.

PlayStation heeft een eigen antwoord op Game Pass met PlayStation Plus, en hoewel de bibliotheek uitgebreider is dan die van de Xbox, biedt deze geen toegang tot first-party titels vanaf de dag van release. PlayStation Plus Premium biedt ook de mogelijkheid om bepaalde titels op pc te spelen, maar dit is beperkt tot wat er beschikbaar is in hun klassieke catalogus en geselecteerde PS4-titels.

Gezien de huidige problemen met het verkrijgen van voorraden is dit de zoveelste horde die fans moeten overwinnen om de PlayStation 5 te bemachtigen. Sinds de release in 2020 was het heel moeilijk om een PS5 te bemachtigen. In 2022 is het minder lastig om er een te vinden, maar er zijn nog steeds problemen met de voorraad op een aantal markten en fans moeten vaak wachten op nieuwe voorraden voordat hun consoles binnenkomen.