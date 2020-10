Xbox Series X heeft verborgen infrarood-ontvanger

De Xbox Series X en S worden geleverd met een handige knop waarmee je oudere media-afstandsbedieningen kunt gebruiken op de next-gen consoles van Microsoft.

Aan de voorkant van de Series X en Series S bevindt zich een kleine knop (naast de USB-poort) om controllers te kunnen verbinden aan de console. Het heeft echter ook een andere functie. Volgens Xbox Live-programmadirecteur Larry Hryb is het ook een ontvanger voor infrarood-afstandsbedieningen.

Hryb legt op Twitter uit dat "Xbox One Media Remotes zullen blijven werken met de Xbox Series X en S als onderdeel van onze belofte dat je jouw bestaande accessoires kunt meenemen. Het ontwerpteam verborg de IR-ontvanger in de knop om randapparatuur te verbinden #PowerYourDreams".

De infrarood-ontvanger is handig voor mensen die geen nieuwe media-afstandsbediening willen aanschaffen. Het is mogelijk om de overgrote meerderheid van Xbox-accessoires van vorige generaties aan te sluiten op de nieuwe consoles.

Als je naar de knop kijkt, heeft het een wat transparante zwarte afwerking. Dit is gedaan om de functie zo "verborgen" mogelijk te maken. Microsoft volgt hier zeker een thema, aangezien het om een Xbox-console gaat die compatibel is met meerdere generaties aan producten, games en accessoires.

Een infrarood-ontvanger is een stukje hardware dat informatie van een infrarood-afstandsbediening naar een ander apparaat verzendt en ontvangt. Hierdoor kan een apparaat, zoals een universele tv-afstandsbediening, worden gebruikt op een groot aantal verschillende televisiemerken en -modellen. De Xbox Series X kan door middel van de infrarood-ontvanger dus oudere producten van Microsoft herkennen en deze laten werken op de nieuwe consoles.

