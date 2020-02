GTA 6 nieuws en geruchten: wat kunnen we verwachten?

Is GTA 6 al bijna op de markt? Hoewel de nieuwe versie van de Grand Theft Auto-franchise nog niet officieel bevestigd is door Rockstar, weerhoudt dat ons er niet van om op onderzoek uit te gaan.

Nu het merendeel van de gamers al door de prachtige landschappen van Red Dead Redemption 2 hebben gelopen op console of PC, is het nu de hoogste tijd om eens te gaan kijken wat voor moois Rockstar voor ons in petto heeft.

Het is maar liefst zeven(!) jaar geleden dat GTA 5 voor het eerst verscheen op de console. Destijds waren we nog allemaal zoet met de PlayStation 3 en Xbox 360. Vervolgens verscheen de game een jaar later (2014) op de PlayStation 4 en Xbox One.

Het is nog maar de vraag of de PlayStation 4 en Xbox One X een originele GTA-titel mogen verwelkomen in hun portfolio; de release van de volgende consolegeneratie is aanstaande. Zowel Sony als Microsoft hebben laten weten dat hun nieuwe spelapparaten eind 2020 op de markt moeten komen.

Naast dat details over een release op de PlayStation 5 en Xbox Series X schaars zijn, is er ook nog verrassend weinig over GTA 6 zelf te vinden op het internet. De nieuwtjes en geruchten die echter op straat liggen, hebben wij voor jou verzameld en hieronder voor je neergezet en ontleed.

UPDATE: Tijdens een winstoproep van ontwikkelaar Take Two werd bekend dat een release van een nieuwe GTA-titel nog wel even duurt. Hoewel er geen jaartal aan verbonden is, beginnen we wel te twijfelen of er dit jaar nog een nieuwe GTA-titel verschijnt.

Bekijk hieronder onze video met verwachtingen voor GTA VI: personages, locaties, verhalen, en GTA Online:

De essentie

Wat is het? De langverwachte opvolger van GTA 5

De langverwachte opvolger van GTA 5 Wanneer verschijnt het? Dat is vooralsnog een groot mysterie (waarschijnlijk niet in 2020)

Dat is vooralsnog een groot mysterie (waarschijnlijk niet in 2020) Komt er een PC-versie? Zowel GTA 4 als GTA 5 zijn uiteindelijk op de PC verschenen, dus daar gaan we wel vanuit

Zowel GTA 4 als GTA 5 zijn uiteindelijk op de PC verschenen, dus daar gaan we wel vanuit In welke setting vindt GTA 6 plaats? Vooralsnog onbekend, maar leaks wijzen op Zuid-Amerika

GTA 6 releasedatum: wanneer kan ik het spelen?

Grand Theft Auto (Beeld: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 is nu al ruim een jaar te spelen, waardoor we stiekem de hoop hebben dat een GTA 6 aankondiging niet al te ver weg is. Tussen een aankondiging van Rockstar en het daadwerkelijke uitbrengen zit standaard helaas wel een tijdje.

Volgens enkele geruchten is het mogelijk dat de nieuwe Grand Theft Auto in 2020 wordt aangekondigd, waarna een potentiële release in 2021 volgt. Gezien het feit dat de nieuwe consolegeneratie eind dit jaar op de markt moet komen, klinken deze geruchten vrij aannemelijk. Rockstar heeft echter veel focus gelegd op Red Dead Online, waardoor andere projecten als GTA mogelijk wat minder aandacht krijgen momenteel en dus later verschijnen. Ook het vertrek van Dan Houser, ontwikkelaar en mede-oprichter van Take Two, kan voor vertraging hebben gezorgd in het proces.

Volgens de gerespecteerde industrie-analyticus Michael Pachter is een release verder weg dan menigeen denkt en hoopt. GTA 6 zou volgens hem pas in 2022 verschijnen. In een interview met Gaming Bolt stelt ook hij dat een aankondiging in 2020 en release in 2021 de voorkeur heeft, maar dat een release in 2022 simpelweg aannemelijker is.

Gezien het feit dat Grand Theft Auto 5 eveneens verscheen toen de consolegeneratie PS3/Xbox 360 op z'n eind liep, zou een release in 2020 voor GTA 6 enigszins logisch klinken. Vooralsnog vinden we helaas geen aankondiging terug die deze opvatting wil bevestigen, maar uitsluiten doen we het nog zeker niet.

GTA 6 trailer: wanneer kan ik er een verwachten?

(Image credit: Rockstar Games)

Het 'vervelende' aan Rockstar Games is dat de uitgever nogal stilletjes te werk gaat. Geen enkele trailer verschijnt ongezien uit de studio, of iemand moet het echt goed om zeep helpen.

Goede voorbeelden zijn GTA 5 en Red Dead Redemption 2. Slechts enkele dagen voor de eerste trailer kwam Rockstar met een teaser voor elk spel op de proppen.

Als er een GTA 6 trailer verschijnt, dan ga je het weten ook. We verwachten niet anders dan dat er tal van servers overuren moeten draaien om de geïnteresseerde bezoekers bij te kunnen staan, inclusief onszelf. We verwachten echter niet dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

GTA 6 nieuws en geruchten: wat weten we tot dusver?

Grand Theft Auto (Beeld: Rockstar Games)

Hieronder hebben we enkele leaks en geruchten geplaatst die hinten naar wanneer GTA 6 mogelijk verschijnt, en wat we zoal kunnen verwachten van deze nieuwe game. Disclaimer: neem deze details met een flinke korrel zout. Sommige nieuwtjes zijn nogal oud bijvoorbeeld, of de bron is inmiddels verwijderd en ga zo maar door.

Take-Two downplayt AAA release

In een winstoproep van Take-Two Interactive, de uitgeverij die in het beheer is van GTA-ontwikkelaar Rockstar, meldde de fabrikant aan aandeelhouders dat er wat magere jaren tussen zitten met weinig nieuwe releases. Dit nieuws geeft ons niet erg veel hoop voor nieuwe titels als een GTA.

"Gezien het feit dat we een bedrijf zijn dat afhankelijk is van onze creatieve teams om zo perfect mogelijke producten te maken," zei CEO Zelnick, "moeten we bereid zijn om te kunnen leven met de grillen van productleveringen. En dat betekent soms dat we magere jaren zullen hebben."

Dan Houser verlaat Rockstar

In een statement laat Take-Two Interactive weten dat Houser (die al op verlof was sinds de lente van 2019) officieel het bedrijf verlaat op 11 maart. Zijn broer Sam Houser blijft wel gewoon aan als leider.

Dan Houser heeft gewerkt als schrijver, producer en stemacteur voor Rockstar, en heeft een grote invloed gehad in het succesvol maken van Rockstar Games. Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn van Housers vertrek voor de ontwikkeling van GTA 6.

CJ stemacteur smoort geruchten in de kiem

Chris Bellard, de stemacteur van GTA San Andreas' CJ, heeft geruchten ontkend die vermeldden dat hij een personagestem op zich zou nemen voor GTA 6. Via Instagram laat Bellard weten dat hij op welke manier dan ook niet betrokken is bij GTA VI.

Hoewel Bellard niet als stemacteur terugkeert, betekent dit nog niet dat het personage CJ uitgesloten is van deelname voor GTA VI. Rockstar zelf heeft nog niets losgelaten over de eventuele cast.

Steven Ogg op de Brazil Game Show

Steven Ogg is de acteur die het personage Trevor voor zijn rekening nam in GTA 5. Op de Brazil Game Show in oktober 2019 zou hij hebben gezegd dat GTA 6 'binnenkort' zal verschijnen.

De redenering van Ogg lijkt voornamelijk gebaseerd te zijn op zijn ervaring dat games van Rockstar doorgaans 7-8 jaar in beslag nemen om te maken. Met die logica in ons achterhoofd zou GTA 6 inderdaad in 2020 of 2021 moeten verschijnen. Het is niet onmogelijk, maar ook niet heel waarschijnlijk. We zitten inmiddels al in het jaar 2020 en hebben nog geen trailer of teaser gezien.

Scoutgebieden in Florida

Rockstar leaker @Yan2295 meldt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Florida tot een van de inspiratiebronnen hoort voor de nieuwe game van Rockstar. Dit gerucht wordt versterkt doordat hij een wel heel specifieke brief deelde op Twitter.

In de brief wordt een winkel in Florida gevraagd of Rockstar Games het erf mag bekijken en inspecteren, vermoedelijk voor gebruik in de aanstaande game. Locatiescout Leah Sokolowsky wordt erin vermeld. Het bericht dateert van mei 2019.

Grand Theft Auto (Beeld: Rockstar Games)

Project Americas

Deze overzichtspagina met geruchten is natuurlijk niet compleet zonder een vermelding van Reddit. Hoewel het bericht inmiddels verwijderd is, zijn er screenshots bewaard gebleven. Daarin zien we meer info over GTA 6, met zowel info die we al kenden als volledig nieuwe informatie. Die nieuwe info nemen we echter met een korrel zout, omdat verder geen enkele andere bron deze heeft bevestigd.

Volgens het bericht op Reddit is de nieuwe Grand Theft Auto-game al sinds 2015 in de maak onder de naam 'Project Americas'. Vanwege de productie van Red Dead Redemption 2 heeft het project echter een tijdje in de ijskast gestaan. GTA 6 lijkt zich af te spelen in meerdere decennia (zeventiger en tachtiger jaren), met meerdere locaties (onder meer Vice City, Liberty City, en een fictieve stad gebaseerd op Rio de Janeiro).

De game kent één protagonist genaamd Ricardo. Je speelt enkel met Ricardo en groeit tijdens het verhaal uit tot een grote drugsbaas. Voor inspiratie is onder meer gekeken naar de Narcos-serie van Netflix. Het verhaal wordt verteld aan de hand van verschillende hoofdstukken, met een flinke nadruk op de visuele verschillen naarmate de tijd vordert. Hoewel er geen releasedatum in het verhaal te vinden is, staat er in het bericht dat de game enkel bedoeld is voor de nieuwe consolegeneratie.

We gaan er niet vanuit dat het volledige bericht klopt. De game bevond zich op het moment van dat bericht waarschijnlijk nog in een zeer vroege fase, waardoor er nog van alles veranderd kan worden in aanloop naar het eindproduct. Kotaku's Jason Schreier heeft echter het bericht ontkracht, waardoor we niet al te veel hoop hebben dat het Reddit-bericht erg overeenkomt met de waarheid.

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 July 2019

Een andere interessante leak?

Ook dit bericht moeten we met een flinke korrel zout nemen. De bron is namelijk anoniem, en het geplaatste bericht op Pastebin is inmiddels verwijderd (via Comic Book).

Volgens het bericht speelt GTA 6 zich af op meerdere favoriete locaties van fans, waaronder Liberty City en Vice City. De maker van het bericht claimt dat je start als een kleine drugskoerier voordat jij je bij een beruchte gang aansluit, om het vervolgens op te nemen tegen de grote jongens.

Ook kijken de ontwikkelaars voor inspiratie naar Red Dead Redemption 2. Een release op de huidige consolegeneratie lijkt er niet in te zitten. Het grote probleem zit 'm in de beperkingen rondom het opslaggeheugen van de huidige consoles. De twee grote steden hierboven worden vergezeld met flinke stukken snelweg en Blaine County-achtig platteland.

Als laatste lezen we in het bericht dat de game zich afspeelt in één bepaald tijdgebied, vermoedelijk van vroeger. Er zullen flashbacks plaatsvinden tussen missies door. Ook zijn er dialogen met vreemdelingen die erg lijken op die van Red Dead Redemption 2.

Vreemd genoeg is het bericht op Pastebin al ondersteund door een review op Glassdoor, afkomstig van een Rockstar Games QA tester. Deze is inmiddels verwijderd. In het verwijderde bericht zat een cryptisch bericht waarin de eerste letter van elke zin samen 'GTA6LSVCLC' maakt. De mogelijke locaties die je hier uit kunt halen voor GTA 6 zijn: Los Santos, Vice City, en Liberty City kunnen zijn.

Benieuwd naar hoe deze locaties er gebundeld uitzien op een map? Grafisch designer RealityDesign heeft een concept ervan gedeeld op GTA Forums met een mogelijk eindresultaat van deze combinatie.

Vacatures

Wellicht dat het niet eens gelinkt is aan Grand Theft Auto, maar de afgelopen maanden heeft Rockstar tal van vacatures geplaatst voor programmeurs. We hopen dat ze te maken hebben met GTA 6, maar zeker weten doen we het niet.

The Know

Het meest significante Grand Theft Auto 6-bericht is afkomstig van het YouTube-kanaal The Know. Een insider heeft aan hen verteld dat GTA 6 in 2021 of 2022 verschijnt. De game wordt gemaakt onder de naam 'Project Americas'.

De reden voor deze codenaam heeft te maken met het feit dat spelers kunnen vliegen van de Verenigde Staten naar Zuid-Amerika (en terug). Het merendeel van de actie vindt echter plaats in de Verenigde Staten, mogelijk in de jaren 80. Combineer dit met de bewering van de bron dat de game zich grotendeels afspeelt in Vice City (Rockstar-versie van Miami), en het lijkt erop dat de focus ligt op drugshandel. Niet zo gek, aangezien dit onderwerp hot is momenteel.

Rockstar onthoudt zich van enig commentaar, waardoor deze geruchten vooralsnog niet meer zijn dan... geruchten. Wel zou het een interessante setting zijn voor de nieuwe GTA-game, zeker met de vrij nostalgische elementen erin.

Grand Theft Auto (Beeld: Rockstar Games)

GTA 6 komt er zeker aan en er zijn ideeën

We weten wel zeker dat er op het hoofdkantoor van Rockstar allerlei ideeën zijn rondom GTA 6. Rockstar President Leslie Benzies gooide er in 2013(!) al een teaser uit tijdens een interview met Develop Magazine.

"We weten niet wat GTA 6 zal zijn, maar we hebben wat ideeën," zei Benzies in het interview.

Oké, dus het is niet veel, maar het is zeker een stukje solide informatie afkomstig van de bron.

Benzies ging praten over wat voor soort ideeën de creatieve sappen krijgen die overstromen bij Rockstar.

"We hebben ongeveer 45 jaar aan ideeën die we willen doen," voegde hij eraan toe. "We kiezen de juiste."

"Het komt allemaal vanuit het idee. Waar het wordt gezet is de eerste vraag. Dat definieert dan de missies; je doet andere dingen in LA dan in New York of Miami.

"De kaart en het verhaal worden samen uitgewerkt, en het verhaal is een flow van hoe het spel werkt, zodat je de missie(s) kan inpassen."

We zijn blij dat Rockstar zoveel ideeën in gedachten heeft voor GTA 6. Hopelijk halen ze de beste eruit.

GTA 6 map: waar speelt GTA 6 zich af?

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Er zijn nog geen concrete berichten door de ontwikkelaar zelf naar buiten gebracht, maar alle geruchten en leaks wijzen erop dat de wereld van GTA 6 gigantisch gaat zijn. We hebben het dan niet over de grootte van een stad, maar zo groot als heel de Verenigde Staten.

Er zijn geruchten dat de map echt zo groot is als de VS, en dat er een teleportatiesysteem aanwezig zal zijn om de reistijd te minimaliseren.

Verder zijn er geruchten die wijzen op een stijl uit de jaren 70. Verwacht in dat geval dan ook veel discoballen en wijde broeken.

We hebben ook geruchten gezien die spreken over een GTA gevestigd in een setting die nog het meeste doet denken aan Londen, maar dat trekken we in twijfel.

Mede-oprichter Dan Houser startte de berichtgeving rondom de GTA 6 setting met het volgende:

"Op dit moment voelt het aan alsof GTA's DNA hedendaags, Amerikaans-achtig, Engels sprekend is, want dat is wat het is geweest... Dat betekent echter niet dat het daartoe gelimiteerd is, het is enkel wat we tot nu toe hebben gedaan."

Rockstar Games-bronnen melden dat Londen de enige locatie buiten de VS is die overwogen is als potentiële GTA-setting.

Als wij ons geld ergens op moesten zetten, dan zou dat gaan naar een jaren 80 setting in Vice City, de tijd waarin drugs opkwamen, precies zoals The Know laat weten in de hierboven genoemde video. Spelers wisselen tussen Vice City en Zuid-Amerika.

De GTA 3 trilogie was gevestigd in drie verschillende locaties: Liberty City, Vice City, en San Andreas. Dit is vergelijkbaar met de originele Grand Theft Auto-game.

De meest recente GTA-spellen, GTA 4 en GTA 5, speelden zich af in Liberty City en San Andreas, waardoor Vice City de enige plek is die nog ontdekt moet worden in nieuwe spellen. De vraag is echter of Rockstar daar oren naar heeft.