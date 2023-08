Take-Two hint naar GTA 6 release vóór maart 2025

Take-Two heeft weer gehint naar de mogelijkheid dat GTA 6 vóór maart 2025 zal uitkomen.

In het vorige verslag van de cijfers van het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2024 (dat eindigt in maart 2024) had de uitgever het over 1,2 miljard dollar aan netto boekingen voor dat kwartaal. Dat zat aan de hogere kant van zijn verwachtingen, maar Take-Two lijkt toch te geloven dat dit het volgende fiscale jaar nog beter kan en dat kan wel eens te maken hebben met GTA 6.

In dit winstrapport gaf de uitgever nogmaals zijn verwachtingen voor het volledige fiscale jaar van 2024 aan. Hierbij gaf het bedrijf aan dat de verwachting voor de totale netto boekingen ergens tussen de 5,45 miljard en 5,55 miljard dollar zou zitten. Deze grote stijging van de netto boekingen kan een indicatie zijn voor de release van GTA 6 in dat fiscale jaar en aangeven dat het bedrijf daar (logischerwijs) hoge verwachtingen voor heeft.

“We blijven vol vertrouwen dat we ons bedrijf aan het positioneren zijn voor een belangrijk keerpunt in [het fiscale jaar van] 2025, waarvan we geloven dat het een nieuw recordniveau voor operationele prestaties zal bevatten," zei Take-Two CEO en voorzitter Strauss Zelnick in een verklaring. "We willen graag al onze aandeelhouders bedanken voor hun blijvende steun en we kijken er naar uit om aan dit spannende volgende hoofdstuk te beginnen."

Dit is niet de eerste keer dat Take-Two ons enthousiast heeft gemaakt over de releasedatum van GTA 6. Deze bevestiging zou namelijk ook wel passen bij de tijdlijn die Rockstar voor zichzelf heeft gemaakt voor de ontwikkeling van de game. In 2022 lekte een paar ontwikkelaars dat GTA 6 nog ongeveer twee jaar nodig had. De tijd is echt voorbij gevlogen, want we komen nu steeds dichter bij deze deadline.

Ondanks het feit dat er het afgelopen jaar een aantal leaks zijn verschenen die hintten naar de setting, personages en 'combat', is er toch nog steeds heel veel dat we niet weten over deze aankomende game. Hopelijk zal Take-Two langzaamaan in de aanloop naar het einde van het volgende fiscale jaar meer informatie gaan delen over deze langverwachte game van Rockstar Games.