'GTA 6 krijgt vrouwelijke hoofdrolspeler en keert terug naar Vice City'

GTA 6 krijgt voor het eerst in de langlopende gameserie een vrouwelijke hoofdrolspeler. Ze is een onderdeel van een duo losjes gebaseerd op het Amerikaanse criminele duo Bonnie en Clyde.

De eerste details rondom de personages van GTA 6 zijn onthuld door Bloomberg (opens in new tab). Een van de twee protagonisten is een vrouwelijke Latina. De naam van de tweede hoofdpersonage en hun onderlinge relatie is nog niet bekend. We weten wel dat de personages zijn gebaseerd op Bonnie en Clyde.

Dit legendarische duo pleegde tijdens de Grote Depressie in Amerika een reeks bankovervallen. Hun levens als bankovervallers die na een klopjacht door de politie werden doodgeschoten, werden na hun dood geromantiseerd in verschillende boeken en films.

Kenners van de serie zullen niet raar opkijken van de geruchten dat het criminele duo als een inspiratie dient voor de hoofdpersonages in het nieuwste Grand Theft Auto-spel. Rockstar’s geliefde serie zit vol met personages die in een wereld vol met misdaad terechtkomen.

We keren terug naar Vice City

De eerste details over de locatie van GTA 6 zijn ook onthuld. Grand Theft Auto keert namelijk terug naar Vice City, de fictionele versie van Miami in Florida. Net zoals het geval was bij GTA 5, kunnen spelers de hele stad en de omliggende gebieden verkennen.

Volgens Bloomberg gaat Rockstar ook regelmatig nieuwe missies en steden toevoegen door middel van patches.

Een ander imago

(Image credit: Rockstar Games)

Bloomberg oppert dat Bloomberg beter heeft nagedacht over de nieuwe personages. De games van Rockstar werpen een hevige satirische blik op de Amerikaanse cultuur, en mensen uit het hele politieke spectrum en van alle achtergronden worden belachelijk gemaakt. De ontwikkelaar neemt deze keer echter stappen om gemarginaliseerde groepen niet onnodig belachelijk te maken. Eerder dit jaar, bij de release van GTA 5 op de PS5 en Xbox Series X/S, verwijderde Rockstar al verschillende transfobische grappen uit het spel.

In 2018 spraken honderden Rockstar-medewerkers in een artikel op Kotaku (opens in new tab) zich uit over de slechte werkomstandigheden binnen het bedrijf. Constante overuren, pestgedrag en capriolen die meer thuishoren bij een studentenvereniging dan bij een gamestudio waren naar verluidt heel normaal. Sommige werknemers hebben in een gesprek met Bloomberg echter laten weten dat Rockstar probeert om dat imago van zich af te schudden en een betere, sympathieke werkgever te worden.