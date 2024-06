Sony onthult pc-adapter voor PSVR 2

Sony heeft bijna anderhalf jaar na de release van de PSVR 2 nu een pc-adapter voor de VR-headset onthuld. Met deze adapter kunnen eigenaars van de PlayStation 5 VR-headset het apparaat verbinden met een gaming-pc om zo toegang te krijgen tot het grote aanbod aan SteamVR-games.

Dit nieuws werd aangekondigd via een officiële PlayStation Blog-post. De pc-adapter voor de PSVR 2 zal vanaf 7 augustus te koop zijn en dat is dan ook wanneer de VR-headset officieel pc-ondersteuning krijgt. De adapter zal 59,99 euro kosten en je kan hem straks in ieder geval op de website van PlayStation zelf aanschaffen en misschien ook nog bij andere retailers (die nu nog niet zijn aangekondigd).

Sony heeft aangegeven dat je ook een DisplayPort 1.4-kabel nodig hebt bij de adapter, maar deze wordt niet meegeleverd. Als je deze kabel en de adapter eenmaal in huis hebt, dan is het instellen van de PSVR 2 op je pc vrij simpel. Je verbindt de adapter gewoon met de headset en met de pc en je downloadt vervolgens de SteamVR- en PSVR 2-apps op Steam. Na een kort instelproces via deze apps kan je meteen aan de slag.

Sony heeft gelukkig ook al laten weten wat de minimum systeemvereisten zijn voor het gebruiken van je PSVR 2-headset op een pc. Hieronder zie je een lijst van de specs die je pc minimaal moet hebben:

Besturingssysteem: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit Processor: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2- of nieuwere architectuur is vereist)

Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2- of nieuwere architectuur is vereist) RAM: 8GB of meer

8GB of meer GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 of later (Turing- of nieuwere architectuur is vereist) / NVIDIA RTX-serie / AMD Radeon RX 5500XT of later / AMD Radeon RX 6500XT of later

NVIDIA GeForce GTX 1650 of later (Turing- of nieuwere architectuur is vereist) / NVIDIA RTX-serie / AMD Radeon RX 5500XT of later / AMD Radeon RX 6500XT of later DisplayPort: DisplayPort 1.4

DisplayPort 1.4 USB: Alleen directe verbinding

Alleen directe verbinding Bluetooth: Bluetooth 4.0 of later

Als je al een PSVR 2 hebt en je tot nu toe een beetje teleurgesteld bent in hoe weinig VR-software er is uitgebracht op de PS5, dan is deze adapter een geweldige manier om je toegang te geven tot een groot aanbod aan SteamVR-games, waaronder bijvoorbeeld de populaire game Half-Life: Alyx.

Toch is die prijs van 59,99 euro wel echt heel hoog voor wat je krijgt. Het is ook een beetje jammer dat je nog eens 60 euro moet neerleggen nadat je al zo'n 600 euro hebt neergelegd voor de headset zelf. Die headset is momenteel overigens wel beschikbaar met een korting van 100 euro dankzij de PlayStation "Days of Play". De huidige aanbiedingen gelden nog tot 12 juni.