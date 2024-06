ASUS ROG Ally X is eindelijk onderweg met verbeterde specs en hardware

Na een ietwat teleurstellende onthulling via een livestream van ASUS, is de ASUS ROG Ally X nu eindelijk officieel aangekondigd. Het is niet echt de opvolger van de originele ROG Ally, maar meer een soort geüpdatete versie met een aantal fijne verbeteringen als reactie op feedback van klanten.

De ROG Ally X beschikt nog steeds over dezelfde AMD Ryzen Z1 Extreme-processor die ook in de originele Ally zit, maar verder is hier wel de opslag uitgebreid en hebben de RAM en de batterij upgrades gekregen. Ook de behuizing is nu iets meer ergonomisch en zien we verbeteringen op het gebied van koeling en connectiviteit. Daarnaast draait de Ally X op de Armoury Crate SE 1.5-software, een geüpdatete versie van de gebruikersinterface van de originele ROG Ally met nieuwe menu-opties en hulpmiddelen voor het organiseren van al je games (vanuit verschillende game stores).

Image 1 of 4 (Image credit: Asus) (Image credit: Asus) (Image credit: Asus) (Image credit: Asus)

Bij de nieuwe specs van de ROG Ally X horen onder andere een 1TB M.2 2280 SSD, 24GB aan LPDDR5X-7500 RAM, een 80Wh-batterij, verbeterde joysticks met krachtigere veringen, een levensduur van vijf miljoen cycli en accuratere D-pad. Het moederbord heeft ook een nieuw design gekregen en daarom is er nu dus ruimte voor een M.2 2280 SSD in plaats van een M.2 2230 SSD. Dat maakt het upgraden van je SSD nog gemakkelijker (en goedkoper). Ook vind je nu twee USB-C-poorten aan de bovenkant. Eén daarvan is een USB 4-poort die de XG Mobile-poort van de originele Ally vervangt.

De koeling is ook verbeterd om beter met de nieuwe hardware om te kunnen gaan. De nieuwe ventilatoren zijn dan misschien wel 23% kleiner, maar ze weten wel 24% meer lucht uit te blazen via een derde ventilatie-uitgang en het paneel blijft ook nog eens tot 6 °C koeler dan voorheen.

De verdeling van het gewicht, de grip, de knoppen en de locatie van de sticks zijn ook aangepast om ervoor te zorgen dat het nieuwe model beter in de hand ligt. Ondanks al die aanpassingen en toevoegingen valt het nog wel mee dat de ROG Ally X maar 70 gram zwaarder is dan het originele model. Hij heeft namelijk wel een aantal veel sterkere specs en een iets grotere behuizing. Daarnaast is dit nieuwe model verkrijgbaar in het zwart, in plaats van in het wit (zoals de originele versie).

Je kan de ASUS ROG Ally nu al pre-orderen bij ASUS zelf en hij heeft een adviesprijs van 899 euro gekregen. Het nieuwe model zal officieel uitkomen op 22 juli 2024.

Een waardige concurrent

Hoewel ASUS de ROG Ally X niet als een echte opvolger voor zijn originele pc gaming-handheld presenteert (wat ook wel logisch is, aangezien ze over dezelfde processor, hetzelfde display en overkoepelende design beschikken), zijn de verbeteringen toch wel echt indrukwekkend. We zijn vooral onder de indruk van het feit dat deze veranderingen allemaal gebaseerd zijn op feedback van gebruikers, zelfs het vervangen van de XG Mobile-poort. Die poort wordt alleen door ASUS ondersteund en daarmee kan je een externe grafische kaart koppelen aan de originele Ally. Omdat deze poort specifiek van ASUS is, moest je deze externe grafische kaarten echter wel via ASUS aanschaffen en dat was ook vrij duur. De nieuwe USB 4-poort maakt het mogelijk om meer gangbare externe grafische kaarten (in behuizingen van derden) aan te sluiten op de Ally X.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Andere upgrades, zoals het verdubbelen of in ieder geval verbeteren van bijna elke andere spec, zijn duidelijk gebaseerd op de vele video's van ROG Ally-gebruikers die hun apparaten hebben aangepast met meer werkgeheugen, een beter moederbord, meer opslagruimte, meer aansluitingen, etc. Het is verfrissend om te zien dat een groot bedrijf zoals ASUS op dit vlak zo goed omgaat met de feedback van zijn klanten, ook al zou dat natuurlijk gewoon heel normaal moeten zijn.