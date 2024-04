Microsoft geeft (eindelijk) toe dat nieuwste Windows 11-update vol bugs zit

Als je het nieuws over Windows 11 hebt gevolgd, weet je dat er veel onrust is sinds de laatste optionele update, Windows 11 versie KB5036980, en de introductie van advertenties in het startmenu. Gelukkig doet Microsoft er nu eindelijk iets aan, maar voor sommigen is het misschien al te laat.

De update is momenteel beschikbaar voor gebruikers met Windows 11 versie 23H2 en 22H2 en kan handmatig worden geïnstalleerd vanuit de Updatecatalogus. Naast de vervelende pop-ups van advertenties in je startmenu, lijkt het erop dat gebruikers ook foutmeldingen krijgen wanneer ze hun profielfoto proberen te wijzigen.

Windows Latest merkte op dat sommige gebruikers die de update hebben geïnstalleerd een foutmelding krijgen wanneer ze hun foto proberen te wijzigen. Dit lijkt alleen te gebeuren met de lokale systeemaccounts en niet bij gebruikers met Microsoft-accounts. Dat betekent dat het zeker een Windows 11-probleem is en niets te maken heeft de Microsoft-accounts zelf.

Geduld is een schone zaak

Microsoft heeft zijn Feedback Hub bijgewerkt om te zeggen dat het op de hoogte is van de meldingen en al is begonnen met het doorvoeren van wijzigingen in de interne builds. Er wordt verwacht dat de optionele update van mei 2024 de huidige problemen zal oplossen.

Windows Latest had contact met supportmedewerkers van Microsoft, die zeiden dat ze de fout onderzoeken en bevestigden dat het probleem betrekking heeft op de verplichte KB5036893-update en de optionele KB5036980-update die advertenties in het startmenu plaatst. Nu Microsoft heeft aangegeven dat het actief werkt aan een oplossing, zouden de problemen snel van de baan moeten zijn.

Als je op dit moment dit probleem ondervindt, moet je gewoon wachten op de patch van mei, waarin (hoogstwaarschijnlijk) een bugfix zal zitten. Tot die tijd zit je nog even vast aan je profielfoto.