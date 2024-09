Sony viert 30 jaar PlayStation met speciale ontwerpen voor PS5 en PS5 Pro

Sony heeft een limited edition collectie PS5-consoles en accessoires aangekondigd om het 30-jarig jubileum van PlayStation te vieren. De PlayStation 30th Anniversary Collection wordt uitgebracht op 21 november, met pre-orders die starten op 26 september.

De hele collectie zal bestaan uit een PS5 Digital Edition-bundel, een PS5 Pro-bundel, evenals losse versies van de PlayStation Portal Remote Player, DualSense Edge Wireless Controller en DualSense Wireless Controller. Hoewel de prijzen nog niet bekend zijn gemaakt, heeft Sony bevestigd dat er slechts 12.300 van de PlayStation 5 Pro Console 30th Anniversary Limited Edition Bundels beschikbaar zullen zijn.

Degene die erin slaagt om er een te bemachtigen, zal een limited nummer op het apparaat vinden, waarbij het nummer staat voor de maand en dag van de lancering van de eerste PlayStation-console.

Spelers met een PlayStation Network-account kunnen de PS5 Pro Edition, PlayStation Portal Remote Player en DualSense Edge Wireless Controller vanaf 26 september pre-orderen in regio’s waar de PlayStation Direct-website beschikbaar is. In regio’s waar de website niet beschikbaar is, kan je pre-orderen bij geselecteerde retailers. De limited edition PS5 Digital Edition zal beschikbaar zijn voor pre-order op 10 oktober.

Voor de PS5 Pro Edition-bundel ontvangen eigenaren de console met een 2TB SSD, samen met een thematische DualSense Edge, DualSense Wireless Controller, DualSense Charging Station en een Console Cover voor een Disc Drive, waarbij de laatste apart wordt verkocht.

De PS5 Digital Edition wordt geleverd met een console met een 1TB SSD en bijpassende accessoires, waaronder een DualSense Wireless Controller, een verticale standaard en een Console Cover voor een Disc Drive, die ook apart wordt verkocht.

Beide bundels in de collectie bevatten naast de indrukwekkende nieuwe hardware ook unieke extra’s, zoals een retro-stijl kabel en connector, kabelbinders, stickers, een poster en een PlayStation paperclip.

De volledige details kunnen hieronder worden gelezen, samen met pre-orderinformatie per item:

De PlayStation 30th Anniversary Collection:

Inclusief de limited edition PS5 Pro-console met een 2TB SSD, Wi-Fi 7 in gebieden die deze standaard ondersteunen, en bijpassende limited edition accessoires: DualSense wireless controller, DualSense Edge wireless controller, DualSense Charging Station en een Console Cover voor een Disc Drive (Disc Drive apart verkocht).



Het bevat ook een verticale standaard en speciale collector’s items:

Een kabelconnectorbehuizing in de stijl van de originele PlayStation-controller

Vier kabelbinders in de vorm van PlayStation-symbolen

PlayStation-sticker

Limited edition PlayStation-poster (1 van 30 mogelijke ontwerpen)

PlayStation-paperclip

PlayStation 5 Digital Edition – 30th Anniversary Limited Edition Bundle - (Pre-order vanaf 10 oktober).

Inclusief de limited edition PS5 Digital Edition-console met een 1TB SSD en bijpassende limited edition accessoires: DualSense wireless controller en een Console Cover voor een Disc Drive (Disc Drive apart verkocht).



Het bevat ook een verticale standaard en speciale collector’s items:

Een kabelconnectorbehuizing in de stijl van de originele PlayStation-controller

Vier kabelbinders in de vorm van PlayStation-symbolen

PlayStation-sticker

Limited edition PlayStation-poster (1 van 30 mogelijke ontwerpen)

PlayStation-paperclip